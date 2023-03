Les tendances du marché du support à distance en 2022

En collaboration avec Enterprise Strategy Group (ESG), notre étude révèle qu’après la pandémie, le besoin de support informatique à distance continue d’augmenter et restera un sujet dominant, selon 96 % des personnes interrogées. Cependant, les entreprises font face à des niveaux insoutenables de stress et d’épuisement professionnel et éprouvent des difficultés à maintenir leurs objectifs de support informatique. Ils peinent notamment à embaucher, à conserver les talents et font face à une pénurie de compétences.