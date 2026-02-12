Les tendances du marché du support à distance en 2022
Les initiatives de télétravail ont accru la pression sur le personnel informatique qui doit faciliter la distribution de la main-d'œuvre. Découvrez les tendances actuelles du support à distance qui affectent les services informatiques.
Découvrez dans ce rapport exclusif les grandes tendances actuelles du support à distance qui affectent les services d’assistance informatique et les centres d'assistance
En collaboration avec Enterprise Strategy Group (ESG), notre étude révèle qu’après la pandémie, le besoin de support informatique à distance continue d’augmenter et restera un sujet dominant, selon 96 % des personnes interrogées. Cependant, les entreprises font face à des niveaux insoutenables de stress et d’épuisement professionnel et éprouvent des difficultés à maintenir leurs objectifs de support informatique. Ils peinent notamment à embaucher, à conserver les talents et font face à une pénurie de compétences.
Le rapport montre que :
- 65 % des équipes d’assistance informatique déclarent connaître des niveaux de stress et d’épuisement professionnel insoutenables
- 95 % affirment que soutenir les utilisateurs travaillant à distance implique de nouveaux défis d’ordre technique et de communication, mais qu’il s’agit d’un point essentiel pour mettre en place des stratégies de travail flexibles efficaces
- 87 % des entreprises indiquent que les employés utilisent de plus en plus leurs propres appareils depuis la pandémie. L'assistance informatique a donc besoin d'outils qui prennent en charge davantage d'appareils, de systèmes d'exploitation et de réseaux.
- 42 % affirment que la possibilité de visualiser les environnements des utilisateurs grâce à la réalité augmentée a eu un impact considérable sur la résolution des problèmes
- 72 % des personnes interrogées affirment que les sessions d’assistance à distance sont les plus efficaces et les plus satisfaisantes du point de vue de l’utilisateur final