Une nouvelle étude révèle qu’une approche hybride de l’apprentissage responsabilise les étudiants

Splashtop a interrogé plus de 1000 étudiants aux États-Unis et au Royaume-Uni et les résultats de son enquête indiquent que les préférences d’apprentissage sont en train d’évoluer. Lisez la suite en découvrir les principales conclusions et voir une infographie résumant les résultats.

En matière d’apprentissage, les étudiants d’aujourd’hui s’attendent à une flexibilité totale. Selon eux, il est important pour leur réussite scolaire de pouvoir accéder aux ressources du campus quand ils le souhaitent en dehors des heures de cours.

Comme dans beaucoup d’autres secteurs, la pandémie a conduit à une évolution nécessaire vers une approche plus moderne et plus flexible de l’éducation. Maintenant, les universités permettent aux étudiants de mieux contrôler leur temps et leurs ressources tout en leur offrant plus de possibilités pour équilibrer leur vie personnelle et leurs études.

La nouvelle génération d’étudiants s’attend à ce que la technologie les aide à apprendre plus efficacement, où qu’ils soient.

Pour une expérience d’apprentissage optimale, les étudiants préfèrent un mélange d’accès en personne et d’accès à distance aux ressources éducatives, notamment aux ordinateurs des laboratoires informatiques.

Ils apprécient et demandent toujours des cours en présentiel avec leurs enseignants et les autres étudiants, mais la possibilité d’apprendre à distance et d’avoir accès à toutes les ressources du campus est un point non négociable. En effet, 46 % d’étudiants ont toujours l’impression d’apprendre mieux sur le campus, tandis que 38 % préfèrent un mélange de cours en ligne et en personne. D’autre part, 84 % d’étudiants sont convaincus que l’accès à distance aux salles informatiques améliore leurs performances.

En outre, plus de 60 % déclarent qu’ils envisageraient de changer d’établissement s’ils n’avaient pas de possibilités d’apprentissage à distance.

Les étudiants ont plusieurs motivations principales pour vouloir des programmes d’apprentissage à distance. La capacité de gérer leurs cours et leurs projets en fonction de leurs horaires, ainsi que la capacité de combiner leurs études avec un emploi afin de réduire les coûts liés aux déplacements et à l’hébergement étaient les principales motivations avancées.

Les étudiants veulent utiliser leurs propres appareils pour accéder aux ressources du campus et s’attendent à ce que l’équipe informatique de leur école les assiste

Enfants du numérique, les étudiants d’aujourd’hui s’attendent de plus en plus à ce que leur expérience éducative reflète leur mode de vie en dehors de l’école et leur permette d’accéder sans difficulté aux informations dont ils ont besoin depuis leurs appareils personnels.

Notre enquête a révélé qu’ils utilisent en moyenne 1,8 appareil par personne, qui comprend un mélange d’ordinateurs portables, de smartphones, d’ordinateurs de bureau, de tablettes et de Chromebooks. Les étudiants s’attendent à ce que les ressources et les logiciels fonctionnent en parfaite continuité sur toutes les plateformes, tous les appareils et tous les systèmes d’exploitation.

La grande majorité des étudiants s’attendent également à ce que leur université leur fournisse le soutien informatique dont ils ont besoin. Plus de 90 % des répondants ont déclaré s’attendre à ce que leur université fournisse un soutien technique lorsqu’ils rencontrent des problèmes. Le support informatique à distance est de plus en plus précieux pour les universités qui souhaitent proposer des expériences numériques plus dynamiques.

« La fonction d’assistance sous surveillance est formidable ; lorsque nous avons besoin d’accéder à l’appareil d’un client, il nous suffit de lui demander de se rendre sur le site Web de Splashtop, de télécharger l’application, et nous y sommes. » – Edward O’Dell, technicien support chez Virginia Tech

Combler le fossé en fournissant un accès aux laboratoires informatiques du campus à partir de n’importe quel appareil, n’importe où

La technologie d’accès à distance est un outil d’égalité qui donne à tous les étudiants la possibilité d’apprendre à partir des appareils dont ils disposent.

Splashtop prend en charge les dispositifs Windows, Mac, IOS, Android et Chromebook, ce qui permet aux étudiants de tous les milieux socio-économiques d’avoir accès à des applications et des technologies puissantes. Cette souplesse contribue à promouvoir l’équité et l’inclusion pour les étudiants handicapés ou à mobilité réduite, ainsi que pour les étudiants qui jonglent avec le travail, l’école et les horaires personnels.

« Splashtop prend en charge les Chromebook et c’était particulièrement bienvenu car l’école a prêté des appareils de ce type aux élèves qui n’avaient pas d’ordinateur ou qui ne pouvaient pas en acheter. Cette fonctionnalité était donc très importante ! » Chris Gilbert, analyste technique à la Wayne State University

Un logiciel utilisé par des universités du monde entier

Grâce à la technologie d’accès et de support à distance de Splashtop, les étudiants et les professeurs peuvent collaborer depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Des universités du monde entier – dont l’Université de Californie à Los Angeles, l’Université de Westminster à Londres, l’Université Duke, l’Université de Nottingham, l’Université des Arts de Londres et Virginia Tech – comptent sur Splashtop pour leur expérience d’apprentissage à distance.