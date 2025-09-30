MSP – Permettre aux clients de travailler à domicile pendant une épidémie de coronavirus

En réponse au Coronavirus, vos clients exigent une solution efficace de travail à domicile. Voici comment vous pouvez fournir à vos clients un accès à distance à leur ordinateur avec Splashtop.
L'épidémie de coronavirus a fait pression sur les travailleurs et des entreprises entières pour qu'ils adoptent des initiatives de travail à domicile. Le travail à distance est un moyen efficace de lutter contre la propagation des maladies. Cependant, le travail à distance peut être difficile car il est difficile de rester productif en dehors du bureau.
En tant que MSP, vous devez prendre des mesures dès maintenant pour répondre aux défis auxquels vos clients sont confrontés.
Vous pouvez permettre à vos clients de travailler depuis leur domicile ET leur faciliter la tâche pour être productifs en leur donnant un accès à distance à leur propre ordinateur.
L'activation de l'accès des utilisateurs finaux est facile à configurer et à gérer avec Splashtop. Voici tout ce que vous devez savoir.
Ce dont vous avez besoin : Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access est la solution de télétravail la plus économique, la plus fiable et la plus sécurisée pour les professionnels. Splashtop est une solution d’accès à distance de confiance qui permet aux utilisateurs de contrôler à distance leur ordinateur professionnel depuis n’importe quel autre appareil. Ils peuvent ainsi accéder à tous leurs fichiers et applications et interagir avec eux comme s’ils étaient assis devant leur ordinateur au bureau.
Sans oublier que l’accès à distance (également appelé bureau à distance) surpasse les VPN en termes de configuration, de maintenance, de performances et de sécurité. Les logiciels d’accès à distance sont de loin les meilleurs outils pour permettre le travail à domicile. Et Splashtop Remote Access est facile à utiliser pour les utilisateurs finaux et facile à gérer de votre côté.
Comment permettre à vos clients de travailler à domicile
En tant que MSP propriétaire du compte Splashtop Remote Access, vous pouvez inviter vos clients à configurer et à accéder à leurs propres ordinateurs sous votre compte ! Voici comment cela fonctionne :
Commencez à utiliser Splashtop Remote Access et créez votre compte Splashtop.
Dans la console web Splashtop, envoyez un lien d'invitation à vos clients pour leur permettre de configurer facilement leurs propres ordinateurs et appareils.
En tant que propriétaire du compte, vous serez en mesure de voir et de gérer tous vos utilisateurs, les ordinateurs distants et les appareils que vos clients utilisent.
Une fois que votre client a configuré son ordinateur, il est libre d'y accéder à tout moment et de travailler à distance.
Autre point important, Splashtop Remote Access vous offre un nombre illimité d’appareils à partir desquels vous pouvez vous connecter à distance. Cela signifie que vos clients peuvent utiliser n’importe lequel de leurs appareils Windows, Mac, iOS ou Android pour accéder à leur ordinateur et travailler à distance. Cela garantit une véritable expérience BYOD et offre aux clients une flexibilité illimitée pour travailler à distance.
Vous pourrez facilement regrouper et gérer tous vos ordinateurs, appareils et utilisateurs dans la console web Splashtop. Vous pourrez également afficher et modifier plusieurs paramètres de sécurité, tels que la vérification à deux facteurs et l'authentification des appareils.
Permettre l’accès des utilisateurs finaux avec Splashtop Remote Access
Vos clients ont besoin d'une solution efficace de travail à domicile pour lutter contre les coronavirus. Fournissez à vos clients des logiciels de bureau à distance qui leur permettront de rester productifs tout en travaillant à distance.
Essayez gratuitement Splashtop pour permettre le travail à domicile
Commencez dès maintenant avec un essai gratuit de Splashtop Remote Access. La configuration ne prend que quelques minutes et vous découvrirez à quel point il est facile et économique de fournir à vos clients un accès à distance avec Splashtop. Aucune carte bancaire ni engagement requis.
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Ressources supplémentaires
Centre de ressources pour le télétravail pendant la crise du COVID19
MSPs – Vous avez besoin d'une solution pour fournir une assistance à distance aux ordinateurs de vos clients ? Consultez le site Splashtop Remote Support