MSP – Permettre aux clients de travailler à domicile pendant une épidémie de coronavirus

En réponse au Coronavirus, vos clients exigent une solution efficace de travail à domicile. Voici comment vous pouvez fournir à vos clients un accès à distance à leur ordinateur avec Splashtop.

L'épidémie de coronavirus a fait pression sur les travailleurs et des entreprises entières pour qu'ils adoptent des initiatives de travail à domicile. Le travail à distance est un moyen efficace de lutter contre la propagation des maladies. Cependant, le travail à distance peut être difficile car il est difficile de rester productif en dehors du bureau.

En tant que MSP, vous devez prendre des mesures dès maintenant pour répondre aux défis auxquels vos clients sont confrontés.

Vous pouvez permettre à vos clients de travailler depuis leur domicile ET leur faciliter la tâche pour être productifs en leur donnant un accès à distance à leur propre ordinateur.

L'activation de l'accès des utilisateurs finaux est facile à configurer et à gérer avec Splashtop. Voici tout ce que vous devez savoir.

Ce dont vous avez besoin: Splashtop Business Access

Splashtop Business Access est la solution de travail à domicile la plus avantageuse, la plus fiable et la plus sûre pour les professionnels. Splashtop est une solution d'accès à distance fiable qui permet aux utilisateurs de contrôler à distance leurs ordinateurs professionnels depuis n'importe quel autre appareil. Ils pourront accéder à tous leurs fichiers et applications et interagir avec eux comme s'ils étaient assis devant leur ordinateur de travail dans leur bureau.

Sans oublier que l'accès à distance (également appelé bureau à distance) surpasse les VPN en termes de configuration, de maintenance, de performances et de sécurité. Le logiciel d'accès à distance est de loin le meilleur outil pour permettre le travail à domicile. De plus, Splashtop Business Access est facile à utiliser pour les utilisateurs finaux et facile à gérer de votre côté.

Comment permettre à vos clients de travailler à domicile

En tant que MSP propriétaire du compte Splashtop Business Access, vous pouvez inviter vos clients à configurer et à accéder à leurs propres ordinateurs sous votre compte ! Voici comment cela fonctionne :

Démarrez avec Splashtop Business Access et créez votre compte Splashtop.

Dans la console web Splashtop, envoyez un lien d'invitation à vos clients pour leur permettre de configurer facilement leurs propres ordinateurs et appareils.

En tant que propriétaire du compte, vous serez en mesure de voir et de gérer tous vos utilisateurs, les ordinateurs distants et les appareils que vos clients utilisent.

Une fois que votre client a configuré son ordinateur, il est libre d'y accéder à tout moment et de travailler à distance.

Autre point à noter, Splashtop Business Access vous permet d'utiliser un nombre illimité d'appareils à distance. Cela signifie que vos clients peuvent utiliser n'importe lequel de leurs appareils Windows, Mac, iOS ou Android pour accéder à leur ordinateur afin de travailler à distance. Cela garantit une véritable expérience BYOD et donne aux clients une flexibilité illimitée pour travailler à distance.

Vous pourrez facilement regrouper et gérer tous vos ordinateurs, appareils et utilisateurs dans la console web Splashtop. Vous pourrez également afficher et modifier plusieurs paramètres de sécurité, tels que la vérification à deux facteurs et l'authentification des appareils.

Permettre l'accès des utilisateurs finaux avec Splashtop Business Access

Vos clients ont besoin d'une solution efficace de travail à domicile pour lutter contre les coronavirus. Fournissez à vos clients des logiciels de bureau à distance qui leur permettront de rester productifs tout en travaillant à distance.

Essayez gratuitement Splashtop pour permettre le travail à domicile

Commencez dès maintenant avec un essai gratuit de Splashtop Business Access. L'installation ne prend que quelques minutes et vous pouvez découvrir à quel point il est facile et rentable de fournir à vos clients un accès à distance avec Splashtop. Aucune carte de crédit ou engagement n'est nécessaire.

