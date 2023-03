Accès à distance pour les équipes informatiques - Faciliter le télé-travail de votre équipe

Donnez à votre équipe un accès à distance aux ordinateurs de bureau depuis leurs propres appareils. Fournissez une assistance à distance à vos ordinateurs et serveurs gérés. Intégrez votre logiciel d'accès à distance à Active Directory et à l'authentification unique (SSO). Obtenez tout ce dont vous avez besoin grâce à Splashtop.

Permettre le travail à distance. Préparez le plan de continuité de votre organisation

L'épidémie de coronavirus COVID-19 a déjà obligé de nombreuses organisations à ordonner à leurs employés de travailler à domicile. Les équipes informatiques doivent préparer leurs organisations à assurer la continuité des opérations et à maintenir la productivité des employés s'ils doivent travailler à domicile.

C'est pourquoi l'accès à distance doit faire partie de votre plan de continuité des activités.

Le logiciel d'accès à distance de Splashtop permet aux utilisateurs d'accéder à leur ordinateur de travail depuis n'importe quel autre ordinateur, tablette ou appareil mobile à travers des connexions à distance sécurisées.

Splashtop propose également des solutions d'assistance à distance qui permettent aux équipes informatiques d'apporter une télé-assistance aux utilisateurs et à leurs terminaux gérés.

Splashtop est la meilleure solution si vous ayez besoin d'un simple outil d'accès à distance pour travailler à domicile, d'un logiciel d'assistance à distance ou d'une solution sur site avec Active Directory et SSO. Consultez les trois options ci-dessous pour trouver la solution qui convient à votre équipe. Vous pouvez commencer un essai gratuit et testez l'installation sans frais.

Je veux mettre en place des simples capacités de télétravail

Obtenez Splashtop Business Access pour permettre à votre équipe d’accéder à distance à leurs ordinateurs de travail depuis chez eux. Une fois que vous avez commencé, vous pouvez facilement inviter votre équipe à créer leurs comptes Splashtop et à configurer leurs propres appareils - le tout sous votre compte principal pour une gestion facile.

Des réductions sont offertes aux grande équipes. Commencez un essai gratuit. Ou en savoir plus sur la possibilité de travailler à domicile.

Je veux une solution d'accès à distance pour les entreprises avec SSO

Splashtop On-Prem est une solution sur site hébergée derrière votre pare-feu pour plus de sécurité avec l’intégration d’Active Directory. Splashtop Enterprise est une solution d’accès à distance fiable avec intégration SSO disponible pour les équipes informatiques fournissant une assistance à distance ainsi que pour les utilisateurs qui souhaitent accéder à leurs ordinateurs pour travailler à distance.

Contactez-nous pour en savoir plus sur Splashtop Enterprise.

Je veux fournir une télé-assistance à mes utilisateurs

Splashtop Remote Support est la solution à distance la plus avantageuse pour les équipes informatiques. Avec lui, vous serez en mesure de fournir une assistance à distance à n’importe lequel de vos ordinateurs et serveurs gérés à tout moment. Des fonctionnalités de surveillance et de gestion supplémentaires sont également disponibles.

Commencez un essai gratuit. En savoir plus sur le support informatique à distance.