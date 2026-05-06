Accès à distance pour les équipes informatiques - Faciliter le télé-travail de votre équipe

Donnez à votre équipe un accès à distance aux ordinateurs de bureau depuis leurs propres appareils. Fournissez une assistance à distance à vos ordinateurs et serveurs gérés. Intégrez votre logiciel d'accès à distance à Active Directory et à l'authentification unique (SSO). Obtenez tout ce dont vous avez besoin grâce à Splashtop.
Permettre le travail à distance. Préparez le plan de continuité de votre organisation
L'épidémie de coronavirus COVID-19 a déjà obligé de nombreuses organisations à ordonner à leurs employés de travailler à domicile. Les équipes informatiques doivent préparer leurs organisations à assurer la continuité des opérations et à maintenir la productivité des employés s'ils doivent travailler à domicile.
C'est pourquoi l'accès à distance doit faire partie de votre plan de continuité des activités.
Le logiciel d'accès à distance de Splashtop permet aux utilisateurs d'accéder à leur ordinateur de travail depuis n'importe quel autre ordinateur, tablette ou appareil mobile à travers des connexions à distance sécurisées.
Splashtop propose également des solutions d'assistance à distance qui permettent aux équipes informatiques d'apporter une télé-assistance aux utilisateurs et à leurs terminaux gérés.
Splashtop est la meilleure solution si vous ayez besoin d'un simple outil d'accès à distance pour travailler à domicile, d'un logiciel d'assistance à distance ou d'une solution sur site avec Active Directory et SSO. Consultez les trois options ci-dessous pour trouver la solution qui convient à votre équipe. Vous pouvez commencer un essai gratuit et testez l'installation sans frais.
Je veux mettre en place des simples capacités de télétravail
Obtenez Splashtop Remote Access pour permettre à votre équipe d’accéder à distance à leurs ordinateurs professionnels depuis leur domicile. Une fois que vous avez commencé, vous pouvez facilement inviter votre équipe à créer leurs comptes Splashtop et à configurer leurs appareils, le tout sous votre compte principal pour une gestion simplifiée.
Des réductions sont offertes aux grande équipes. Commencez un essai gratuit. Ou en savoir plus sur la possibilité de travailler à domicile.
Je veux une solution d'accès à distance pour les entreprises avec SSO
Splashtop On-Prem est une solution sur site hébergée derrière votre pare-feu pour plus de sécurité avec l’intégration d’Active Directory. Splashtop Enterprise est une solution d’accès à distance fiable avec intégration SSO disponible pour les équipes informatiques fournissant une assistance à distance ainsi que pour les utilisateurs qui souhaitent accéder à leurs ordinateurs pour travailler à distance.
Contactez-nous pour en savoir plus sur Splashtop Enterprise.
Je veux fournir une télé-assistance à mes utilisateurs
Splashtop Remote Support est la solution à distance la plus avantageuse pour les équipes informatiques. Avec lui, vous serez en mesure de fournir une assistance à distance à n’importe lequel de vos ordinateurs et serveurs gérés à tout moment. Des fonctionnalités de surveillance et de gestion supplémentaires sont également disponibles.
Commencez un essai gratuit. En savoir plus sur le support informatique à distance.