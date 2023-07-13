Splashtop pour les effets visuels à distance
Accès à distance fluide pour les professionnels de la création qui travaillent sur des effets visuels haute définition, des animations, des graphismes cinématiques, etc.
Améliorez votre workflow VFX avec Splashtop
Faites l’expérience de performances élevées
Splashtop offre un accès à distance haute définition pour vos outils VFX avec un niveau de détail et de réactivité inégalé. Vous pouvez créer et modifier des effets visuels comme vous le feriez sur votre poste de travail, quel que soit l’endroit où vous travaillez, et ce sans latence.
Priorité à la sécurité
Splashtop comprend l’importance de vos actifs artistiques en matière de VFX. Nos fonctions de sécurité robustes, notamment le chiffrement AES 256 bits, la vérification en deux étapes et l’authentification des appareils, garantissent la protection maximale de vos projets et de vos données.
Bénéficiez d’une assistance clientèle exceptionnelle
L’équipe de Splashtop est prête à vous aider à chaque étape de votre workflow VFX. Nous nous engageons à fournir une aide immédiate et efficace pour vous garantir un accès à distance fluide et productif.
Appréciez la facilité d’utilisation
L’interface intuitive de Splashtop facilite l’accès à distance à vos outils VFX. Grâce à nos fonctions de partage d’écran et de collaboration en temps réel fluides, vous pouvez facilement travailler avec votre équipe, revoir le contenu instantanément et prendre des décisions collectives, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.
Pourquoi choisir Splashtop pour les effets visuels ?
Splashtop est la solution idéale pour un secteur exigeant en termes de détails, de précision et de qualité visuelle. Accédez en toute sécurité à vos outils VFX et collaborez avec votre équipe depuis n’importe quel endroit, garantissant ainsi un processus créatif ininterrompu.
Trouvez la meilleure solution pour vous
Recommandé
Remote Access Performance
Solution d’accès à distance ultime pour les professionnels des effets visuels, Splashtop Remote Access Performance offre un mode couleur 4:4:4 pour un rendu précis, un son haute fidélité pour des effets sonores parfaits et une prise en charge étendue des périphériques pour les stylos et tablettes graphiques à distance, ce qui est optimal pour la réalisation d’effets visuels détaillés.
Enterprise
Idéal pour les grands studios d’effets visuels, Splashtop Enterprise propose l’authentification unique pour un accès en toute simplicité, des autorisations granulaires pour une création de contenu contrôlée, la planification des accès pour rationaliser les workflows VFX, l’accès sans surveillance aux appareils Android/IoT pour la gestion des équipements à distance, et des licences consolidées qui couvrent le télétravail, la gestion informatique et l’assistance.
Fonctionnalités que vous allez adorer
Couleur 4:4:4
Le mode couleur 4:4:4 signifie que toutes les composantes de la couleur ont le même taux d’échantillonnage, ce qui permet d’obtenir une précision chromatique et une clarté d’image optimales.
Stylet et tablette graphique à distance
Utilisez votre stylet sur votre appareil local pour contrôler votre ordinateur distant en temps réel.
Soutien multi-moniteurs
Gagnez en visibilité et travaillez sur tous vos écrans ! Sélectionnez l’écran distant à afficher et consultez tous les moniteurs dans la même fenêtre. Avec la fonctionnalité multi-to-multi (disponible avec Splashtop Remote Access Pro), vous pouvez répartir chaque moniteur distant dans une fenêtre distincte pour organiser leur disposition sur votre appareil.
Transfert de fichiers
Transférez facilement des fichiers entre ordinateurs. Vous pouvez transférer des fichiers sans démarrer une session à distance, et vous pouvez glisser-déposer ou travailler dans la fenêtre de transfert de fichiers pour déplacer des fichiers entre vos ordinateurs locaux et distants pendant une session.
Streaming 4K
Profitez d’un streaming en résolution 4K pour travailler avec précision sur les détails.
Taux de rafraîchissement élevés
Bénéficiez d’animations fluides lors de vos sessions à distance avec des taux de rafraîchissement élevés.
De nos clients satisfaits
Nous travaillons souvent avec des intérimaires, c’est pourquoi la possibilité de gérer les utilisateurs nous a convaincus d’opter pour Splashtop. Nous devons sécuriser la gestion des comptes de nos employés afin d’éviter les fuites de données.
Il était également intéressant de pouvoir créer du contenu de haute qualité de n’importe où, sans être limité par la localisation géographique.
Shin'nosuke Suzuki, Executive Officer and General Manager of Technical Management at Khara, Inc.
De nos clients satisfaits
Après avoir essayé plusieurs solutions pour réaliser des films à distance, nous avons choisi Splashtop. La connexion rapide, la qualité HD, le streaming 4K et les fonctionnalités de sécurité avancées nous ont vraiment impressionnés.
Light Chaser Animation Studios