La surveillance des systèmes informatiques est l'un des moyens les plus importants pour les équipes TI de gérer la sécurité de leur réseau. Elle leur offre une vue claire de leurs endpoints, réseau, applications, et plus encore, permettant aux agents d'identifier et de résoudre les problèmes à mesure qu'ils surviennent.
Cependant, de nombreuses entreprises négligent l'importance de la surveillance des systèmes TI et échouent à investir dedans, laissant ainsi leurs équipes TI sans le soutien et les outils nécessaires. Ainsi, il est temps d'explorer les avantages, les défis et les meilleures pratiques pour la surveillance des systèmes TI et de voir comment Splashtop AEM offre une visibilité sans précédent sur vos points de terminaison.
Qu'est-ce que la surveillance des systèmes TI ?
La surveillance des systèmes TI est le processus de suivi et de gestion de l'infrastructure TI d'une organisation, y compris ses serveurs, réseaux, endpoints, bases de données et applications. Une surveillance adéquate des systèmes TI suit plusieurs indicateurs clés, tels que le temps de fonctionnement du serveur, la santé du réseau et la performance logicielle, pour s'assurer que tout fonctionne bien.
La surveillance des systèmes TI aide les agents TI à détecter les problèmes tôt, afin de pouvoir les résoudre avant qu'ils ne deviennent un problème. Cela aide à maintenir des performances élevées, à sécuriser les environnements TI et à protéger les réseaux contre les menaces et vulnérabilités potentielles.
Pourquoi la surveillance des systèmes est-elle importante pour les entreprises ?
La surveillance des systèmes TI est un aspect important de la cybersécurité et du maintien de la productivité. Avec une surveillance adéquate des systèmes, vous pouvez réduire les temps d'arrêt, améliorer les performances, garder vos systèmes sécurisés, et ce n'est qu'un début.
Les avantages de la surveillance des systèmes TI incluent :
Optimisation des performances: Analyser régulièrement les métriques et les performances peut fournir des informations précieuses sur votre réseau et identifier les domaines à améliorer.
Sécurité: La surveillance des systèmes aide à identifier rapidement les comportements ou motifs suspects. Cela permet aux équipes TI de les traiter de manière proactive, ainsi que d'assurer des correctifs de sécurité et des mises à jour en temps opportun.
Maintenance proactive: La surveillance des systèmes TI peut identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent, permettant aux équipes TI de réparer les problèmes avant qu'ils ne causent des dommages.
Conformité améliorée: Une sécurité et des analyses appropriées sont des éléments importants de la conformité TI, et la surveillance des systèmes TI aide à répondre à ces besoins réglementaires en s'assurant que tous les endpoints et réseaux sont protégés, surveillés, et mis à jour.
Que surveiller dans les systèmes TI ?
Bien que la surveillance des systèmes TI soit une tâche importante, elle est également plutôt vague – plusieurs éléments et aspects des systèmes TI peuvent et doivent être surveillés, il est donc important de savoir par où commencer.
Les données clés à suivre incluent :
Données de journal, qui incluent toutes les données écrites dans un fichier journal à travers votre environnement TI.
Données d'actifs, y compris l'utilisation du processeur ainsi que les processus et applications exécutés sur chaque actif.
Données réseau, y compris la bande passante, les détails de connexion réseau et le comportement de routage.
Connectivité, y compris les connexions vers et depuis votre infrastructure.
Infrastructure, y compris la latence des disques, le nombre d'utilisateurs connectés, la consommation d'énergie et les données de mémoire.
Les métriques d'application, telles que le temps, le taux d'erreur et l'utilisation des ressources.
Bien que chacune de ces sources de données comprenne une variété de métriques et d'informations, leur suivi est essentiel pour comprendre comment vos actifs TI fonctionnent aux niveaux des applications et des services.
6 Phases Clés de la Surveillance des Systèmes TI
La surveillance des systèmes TI est un processus qui se compose de plusieurs étapes, chacune étant importante pour garantir la fiabilité et les performances du système. Ces étapes sont :
Planification: Avant tout, vous devez élaborer un plan, y compris fixer des objectifs et des priorités, déterminer ce qu'il faut surveiller et établir des indicateurs. Cela devrait inclure un modèle de santé du service, définir les types d'événements, les critères de détection d'événements, la priorité pour chaque événement et les réponses.
Détection: La détection et la journalisation sont les premières étapes du processus de surveillance. C'est ici que les systèmes de surveillance TI alertent les utilisateurs lorsque les seuils établis sont dépassés, permettant aux agents de résoudre d'éventuels problèmes.
Filtrage: Une fois qu'une préoccupation potentielle est détectée, le système de surveillance TI peut la filtrer et la corréler en fonction de critères tels que la source, le niveau et le temps, et vérifier les modèles d'autres alertes pour déterminer s'il y a un problème.
Classification: Une fois que l'événement est détecté et filtré, il est classé selon des critères prédéfinis, tels que son type et sa priorité, pour que les équipes TI puissent réagir de manière appropriée.
Réponse: Une fois que l'événement est identifié et classifié, les agents TI doivent y répondre correctement. En fonction du système de surveillance des TI et de l'événement en question, cela peut être un processus automatisé, ou cela peut nécessiter que les agents traitent le problème manuellement.
Revue: Une fois tout terminé, il est important de revoir l'événement et son impact sur les systèmes TI. Revoir régulièrement et surveiller votre plan et solution de surveillance des systèmes TI aide à minimiser les dommages et à améliorer la réactivité pour les événements futurs, gardant ainsi tout encore plus sécurisé.
Obstacles courants dans la surveillance des systèmes TI
Bien que la surveillance des systèmes TI soit essentielle, les équipes TI doivent être conscientes de certains défis qu'elle peut présenter. Lorsque vous mettez en place un système de surveillance TI, gardez à l'esprit ces obstacles courants :
1. Ressources limitées
La surveillance des systèmes TI peut exercer une pression sur les ressources TI et surcharger le personnel. Les outils de surveillance peuvent recueillir de grandes quantités de données qui nécessitent du temps et des ressources pour être correctement analysées, donc les petites organisations avec un personnel TI moins nombreux et moins de ressources peuvent avoir du mal à pleinement utiliser leur système de surveillance.
2. Environnements de points de terminaison divers
Avec l'essor du travail à distance/hybride, des politiques BYOD et des dispositifs Internet des Objets, les employés utilisent une plus grande variété d'appareils et de points de terminaison que jamais auparavant. Les équipes TI ont souvent du mal à surveiller et gérer une gamme diversifiée de points de terminaison, mais il est essentiel de trouver un logiciel de surveillance TI qui puisse se connecter à chaque point de terminaison utilisé par vos employés et le prendre en charge. Laisser de côté certains dispositifs peut créer une énorme zone d'ombre dans la sécurité de votre réseau.
3. Intégration des outils de surveillance
Les outils de surveillance peuvent souvent nécessiter des configurations personnalisées ou des intégrations complexes pour fonctionner correctement. Cela signifie que la mise en place de la surveillance des systèmes TI peut non seulement être gourmande en temps et en ressources, mais aussi rencontrer des problèmes de compatibilité avec les systèmes hérités ou l'infrastructure obsolète. Les organisations doivent s'assurer que leurs appareils, applications et systèmes d'exploitation sont à jour et peuvent s'intégrer correctement avec la solution de surveillance de leur choix.
4. Mise à l'échelle
Il est important d'utiliser une solution de surveillance qui peut évoluer avec votre entreprise. Chaque fois que vous ajoutez de nouveaux utilisateurs et terminaux, votre solution devrait pouvoir intégrer les appareils supplémentaires sans difficulté ni coûts exorbitants. Assurez-vous de trouver une solution évolutive qui peut suivre votre croissance sans effort.
5. Trop d'Alertes
Les solutions de surveillance des systèmes TI peuvent rapidement analyser une grande quantité de données, ce qui peut mener à une surcharge d'alertes, incluant des faux positifs et des préoccupations de faible priorité. Cela peut être contre-productif et submerger les équipes TI, mais en définissant des règles d'alerte et en utilisant une solution avec des fonctionnalités alimentées par l'IA et l'apprentissage automatique, on peut aider à trier le bruit et identifier les problèmes importants.
Optimisation de la Surveillance du Système TI : Bonnes Pratiques
Si vous voulez tirer le meilleur parti de votre solution de surveillance des systèmes TI, il y a quelques meilleures pratiques clés à suivre. En gardant ces points à l'esprit, vos équipes TI pourront gérer efficacement vos systèmes et surveiller sans problème les points de terminaison de votre réseau :
1. Gérez vos alertes
Si vous recevez des alertes pour chaque problème potentiel de faible priorité, vous submergerez très rapidement votre équipe TI. Au lieu de cela, configurez les alertes pour qu'elles reçoivent des notifications de haute priorité, leur permettant de gérer rapidement les plus gros problèmes sans être débordées. Vous pouvez également configurer les alertes avec des seuils et des chemins d'escalade pour qu'elles ne soient pas ignorées et puissent atteindre le bon agent au bon moment.
2. Assurez la conformité à la sécurité
La cybersécurité et la conformité IT sont essentielles pour tous les aspects de votre entreprise, et la surveillance des systèmes TI est un outil de sécurité puissant qui vous permet d'identifier les menaces potentielles tôt. Utiliser la surveillance des systèmes TI pour garantir la conformité à la sécurité peut aider à démontrer que vous respectez vos exigences de sécurité et à répondre aux normes comme le RGPD ou la conformité HIPAA.
3. Établir des procédures
Les équipes TI doivent comprendre comment fonctionne votre système de surveillance TI, ce qu'il peut faire, et quelles sont leurs responsabilités. Une bonne documentation claire établissant les procédures peut aider à s'assurer que tous vos agents TI comprennent votre stratégie de surveillance, vos outils et vos procédures, afin qu'ils puissent travailler de manière efficace et efficiente.
4. Mener des évaluations de performance sur le routage
Des évaluations de performance régulières peuvent aider à identifier des tendances, des problèmes et des marges de progression. Assurez-vous de surveiller vos indicateurs, tels que l'utilisation du CPU et de la mémoire, le trafic et le temps de réponse, afin de pouvoir identifier les domaines qui nécessitent du travail et vous concentrer sur l'amélioration de votre processus de surveillance.
L'Avenir de la Surveillance des Systèmes TI : Tendances Clés à Suivre
La surveillance des systèmes TI est un outil puissant, et elle ne cesse de s'améliorer à mesure que la technologie avance. Les développements récents ont aidé à rendre les solutions de surveillance plus précises, efficaces et puissantes, permettant ainsi aux équipes TI de surmonter le bruit et de traiter les problèmes les plus prioritaires.
L'une des plus grandes tendances dans la surveillance des systèmes TI est la croissance de la technologie d'IA et d'apprentissage automatique. Celles-ci permettent aux systèmes de surveillance TI d'analyser rapidement et de trier de grandes quantités de données pour identifier les modèles et comportements suspects, trier le désordre pour identifier les préoccupations prioritaires et automatiser les réponses. Cela automatise plusieurs processus chronophages, tout en fournissant des informations claires et exploitables pour les équipes TI.
En conséquence, la technologie d'IA et de ML peut s'attaquer aux inefficacités, réduire les coûts, et améliorer l'analyse, même dans des environnements TI complexes. Ces outils peuvent être utilisés aux côtés des agents TI pour répondre efficacement aux alertes et résoudre les problèmes sans que les agents aient à trier chaque alerte de faible priorité et faux positif.
De plus, les solutions de surveillance TI sont devenues plus holistiques, couvrant plusieurs points de terminaison, applications et systèmes d'exploitation depuis une seule console. Cela offre une vue unifiée de l'environnement TI d'une organisation, permettant aux équipes TI d'avoir une vision complète et une analyse plus approfondie des problèmes et des alertes. En conséquence, les agents TI peuvent protéger efficacement leurs points de terminaison et leur réseau depuis un seul endroit, même dans des environnements complexes et distants.
Transformez la surveillance des systèmes TI avec Splashtop AEM
Sans les bons outils, la surveillance du système TI peut être un défi qui épuise les ressources TI et submerge votre personnel TI. Heureusement, il existe des solutions conçues pour offrir une vue d'ensemble de votre réseau et de votre infrastructure, y compris Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management).
Splashtop AEM fournit la surveillance et la gestion à distance des points de terminaison sur votre réseau, y compris les appareils distants sur tout système d'exploitation. Avec Splashtop AEM, vous pouvez rationaliser les opérations TI, automatiser les tâches et garder vos points de terminaison sécurisés et conformes depuis une console unique.
Splashtop AEM permet aux équipes TI de gérer plusieurs endpoints à partir d'un seul tableau de bord, y compris la surveillance de la santé de la sécurité, le maintien de la conformité et le suivi des actifs. Avec ses informations CVE alimentées par l'IA, Splashtop AEM peut rapidement identifier les risques et les vulnérabilités, complètes avec des alertes proactives et des correctifs automatisés via Smart Actions.
De plus, les insights du tableau de bord de Splashtop AEM vous permettent de surveiller la santé des endpoints, les états de patch et la conformité, tandis que ses rapports d'inventaire offrent une vue d'ensemble complète de votre système, matériel et inventaire logiciel.
Pourquoi Splashtop AEM Est Votre Solution Idéale pour la Surveillance des Systèmes TI
La surveillance des systèmes TI est essentielle pour maintenir la sécurité, la conformité et l'efficacité, mais elle doit être mise en œuvre correctement. Cela signifie savoir quoi surveiller, suivre les meilleures pratiques et utiliser une solution qui répond à tous vos besoins commerciaux, comme Splashtop AEM.
Les équipes TI sont souvent submergées par les tickets et les demandes, mais ça ne doit pas être le cas. La plupart des problèmes TI peuvent être résolus et évités avec les bons outils avant même que l'employé ait besoin de déposer un ticket. Splashtop AEM fournit aux équipes TI les outils et la technologie dont elles ont besoin pour surveiller les endpoints, traiter les problèmes de manière proactive et réduire leur charge de travail. Cela inclut :
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des soucis.
Surveillance en temps réel de vos endpoints.
Patching automatique pour les systèmes d'exploitation, les applications tierces et personnalisées.
Informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE et alimentées par l'IA.
Des cadres de politique personnalisables qui peuvent être appliqués à travers votre réseau.
Suivi et gestion de l'inventaire matériel et logiciel.
Actions en arrière-plan pour accéder à des outils comme les gestionnaires de tâches et les gestionnaires de périphériques sans interrompre les utilisateurs.
