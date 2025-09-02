Les équipes de travail distribuées ont rendu la gestion des inventaires TI plus complexe que jamais. Sans une visibilité précise et en temps réel de votre matériel, de vos logiciels et de vos configurations, vous faites face à des risques de conformité, à des coûts croissants et à des vulnérabilités de sécurité. Des listes d'actifs obsolètes peuvent entraîner un gaspillage de ressources, des appareils oubliés et des risques de sécurité en laissant des appareils vulnérables et non corrigés.
Les conséquences de cela peuvent aller au-delà d'un ou deux appareils. Cela peut mettre en danger le réseau d'une entreprise, entraîner un échec de conformité aux exigences TI de l'entreprise, et pire encore.
Avec cela en tête, il est temps d'examiner la gestion des stocks, les meilleures pratiques pour gérer vos stocks avec une main-d'œuvre à distance et distribuée, et comment Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux) simplifie la gestion des stocks pour les équipes à distance et hybrides.
Meilleures pratiques pour la gestion des stocks dans une main-d'œuvre distribuée
Étant donné l'importance de la gestion des inventaires, connaître les astuces pour gérer correctement votre inventaire peut être utile. Voici quelques meilleures pratiques pour la gestion des inventaires :
1. Centraliser le suivi des appareils et des logiciels
Si vous utilisez des outils disparates pour suivre vos appareils et logiciels, vous perdrez du temps à garder une trace de chacune des différentes listes. Les feuilles de calcul cloisonnées et les outils déconnectés peuvent facilement vous faire perdre de vue tout ce que vous suivez, et il peut être fastidieux de les parcourir.
Au lieu de cela, investissez dans une solution centralisée qui couvre tous vos endpoints et logiciels. Splashtop AEM, par exemple, inclut un tableau de bord d'inventaire en temps réel qui couvre tous vos endpoints, gardant toutes les informations dont vous avez besoin en un seul endroit.
2. Automatiser la découverte et les mises à jour des actifs
Saisir manuellement chacun de vos actifs et points de terminaison peut être chronophage et sujet aux erreurs humaines. Plutôt que d'auditer périodiquement vos actifs, il est beaucoup plus efficace d'utiliser une solution qui scanne en continu votre réseau pour suivre vos points de terminaison.
Par exemple, Splashtop AEM actualise automatiquement les données d'inventaire chaque fois que de nouveaux appareils se connectent. Cela aide à garantir que votre inventaire est précis à tout moment tout en réduisant le temps d'administration qui serait autrement consacré aux audits et journaux manuels.
3. Organiser les actifs avec des tags et des groupes
Simplement lister tous vos actifs ne suffit pas – les organiser est tout aussi important. Vous voudrez utiliser des étiquettes et trier vos actifs en groupes logiques, tels que par département, région ou rôle. À partir de là, vous pouvez également appliquer des politiques et des filtres par groupe, ce qui peut simplifier et améliorer le correctif et la remédiation en facilitant l'identification et la priorisation des points de terminaison.
4. Lier l'inventaire aux actions de sécurité
Lorsque vous avez un inventaire approprié de vos actifs et points de terminaison, leur gestion devient beaucoup plus facile. Connecter les donn�ées des actifs à un logiciel de gestion des correctifs et de contrôle de configuration vous permet de prendre en charge vos appareils à distance sans effort en déployant des correctifs et des politiques sur des points de terminaison disparates.
Splashtop AEM, par exemple, peut être utilisé pour gérer plusieurs points de terminaison depuis un seul endroit. Cela permet aux utilisateurs de déployer des mises à jour, d'appliquer des paramètres, et même de désinstaller des logiciels risqués ou suspects depuis la vue d'inventaire, simplifiant ainsi la gestion.
5. Retirer et récupérer les ressources
La gestion des inventaires ne vous permet pas seulement de voir les actifs que vous avez ; elle vous aide également à identifier ceux que vous avez oubliés ou dont vous n'avez plus besoin. Une gestion appropriée des inventaires peut identifier les licences inutilisées, le matériel obsolète ou les appareils qui sont restés inactifs, afin que vous puissiez soit les utiliser, soit les supprimer.
Cela aide à réduire les coûts en éliminant les actifs inutiles et améliore votre posture de cybersécurité en supprimant les endpoints obsolètes qui pourraient créer des vulnérabilités.
Splashtop AEM en action
Si vous voulez une solution puissante qui offre non seulement des rapports d'inventaire mais aussi une gestion des actifs pour vous aider à supporter, mettre à jour et protéger vos endpoints, Splashtop AEM a tout ce dont vous avez besoin.
Splashtop AEM facilite la surveillance, la gestion et la rationalisation des tâches sur vos points de terminaison, même dans des environnements distants. Avec elle, vous pouvez détecter automatiquement et pousser des correctifs pour vos systèmes d'exploitation et logiciels tiers via des mises à jour automatisées liées à vos données d'inventaire, ou personnaliser et appliquer des politiques à travers les endpoints.
Si Splashtop AEM détecte des endpoints vulnérables ou mal configurés, il peut automatiquement déployer des correctifs automatisés via des actions intelligentes, fournissant une remédiation basée sur des politiques. De plus, Splashtop AEM utilise des données CVE en temps réel pour identifier et prioriser les menaces, afin que vous puissiez réagir rapidement aux problèmes potentiels.
Tout cela peut être fait à partir d'un tableau de bord unifié et centralisé, vous donnant une visibilité complète sur vos actifs et le pouvoir de supporter vos endpoints de n'importe où.
Commencer avec une meilleure gestion des stocks
Splashtop AEM vous offre une gestion des inventaires puissante, efficace et conviviale pour votre main-d'œuvre distribuée. Que vous ayez besoin de gérer des points de terminaison dans plusieurs bureaux, des employés à distance ou une main-d'œuvre BYOD, Splashtop AEM vous donne les outils pour prendre en charge chaque appareil, avec des rapports d'inventaire détaillés et des alertes proactives.
Splashtop AEM est facile à configurer et à déployer, vous pouvez donc connecter vos points de terminaison en quelques minutes. Il n'est pas nécessaire d'avoir un outil de gestion des actifs séparé, car il prend en charge tout depuis un tableau de bord unique. Splashtop AEM donne aux équipes TI les outils et la technologie dont elles ont besoin pour surveiller les points de terminaison, traiter les problèmes de manière proactive et réduire leur charge de travail, y compris :
Patching automatisé pour les OS, les applications tierces et personnalisées.
Informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE alimentées par l'IA.
Cadre de politique personnalisable.
Suivi de l'inventaire matériel et logiciel sur tous les points de terminaison
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des problèmes.
Voir chaque appareil. Contrôler chaque appareil.
Prenez le contrôle de votre main-d'œuvre distribuée avec Splashtop AEM. Démarrez votre essai gratuit aujourd'hui.