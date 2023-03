Splashtop et Wacom unissent leurs forces pour optimiser les flux de travail à distance pour les créatifs

Splashtop et Wacom se sont associés pour fournir un flux de travail à distance fluide et productif aux artistes de post-production.

Les flux de travail à distance sont un sujet brûlant, et pour une bonne raison. En 2020, les studios ont dû rapidement adopter le travail à distance comme solution de fortune pour les confinements et les bureaux fermés. Plus d’un an plus tard, c’est toujours une nécessité, mais l’accent est passé de l’adoption du travail à distance à l’optimisation du flux de travail à distance.

Depuis la pandémie, les studios du monde entier, dont Lexhag, Company 3 Toronto et Boxel, sont tous passés à un flux de travail à distance ou flexible. En fait, la post-production de certaines de nos émissions et films préférés a été effectuée à distance (c.-à-d. Superman & Lois, Poldark et The Expanse). Les avantages du travail à distance vont d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée à l’embauche à l’échelle mondiale et à une collaboration accrue avec les employés et les sous-traitants du monde entier.

Cela n’a pas été la transition la plus facile, cependant. Les créateurs ont besoin de matériel spécialisé, d’une puissance de traitement élevée, de grandes quantités de stockage, de divers plug-ins et d’applications de bureau qui ne sont pas encore basées sur le cloud. En plus de cela, les problèmes de latence et de synchronisation ont été une contrainte pour les flux de travail distants. Afin de résoudre ces problèmes, Splashtop et Wacom se sont associés pour optimiser les postes de travail distants.

Tirer parti d’une station de travail puissante depuis n’importe quel appareil, n’importe où

Le logiciel d’accès à distance de Splashtop permet aux créateurs de tirer parti de leurs postes de travail puissants depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Il est facile à déployer et réduit la latence lorsque vous travaillez à distance avec des outils de post-production tels que les tablettes à stylet et les écrans Wacom. En fait, Splashtop a annoncé des vitesses accrues allant jusqu’à 60 ips à Adobe Max 2021. Tout cela en supportant la pression, l’orientation, l’inclinaison et la taille du stylet, donnant aux artistes l’impression d’être assis à leur poste de travail.

Wacom est un leader mondial sur le marché des écrans à stylet et des tablettes. Leurs appareils recréent une véritable sensation de stylo sur papier pour les artistes. Leurs clients ont besoin d’outils performants pour réaliser leurs flux de travail exigeants. Toute forme de latence, courante dans le travail à distance, peut nuire à leur productivité globale.

C’est pourquoi Splashtop et Wacom travaillent si bien ensemble. Les créateurs n’ont pas à faire de compromis sur la flexibilité ou la qualité de leur poste de travail distant.

Les créatifs d’aujourd’hui ont besoin d’un espace de travail portable: Splashtop et Wacom offrent une solution

Avec le passage au travail à distance et flexible, les créateurs adaptent les outils pour refléter un espace de travail plus portable. Alors que l’espace en studio peut permettre une grande Wacom Cintiq Pro 32 », la taille plus compacte de la Wacom Cintiq Pro 16 » peut être meilleure pour le montage vidéo à partir d’un bureau à domicile. Surtout si l’espace est limité.

Pour une expérience de travail à distance optimale, les créateurs du secteur des médias et du divertissement se tournent vers la dernière génération de produits Wacom. Cela inclut la tablette à stylet Intuos Pro et l’écran à stylet Cintiq Pro , qui fonctionnent tous deux de manière transparente avec Splashtop.

« Les artistes utilisant des appareils Wacom dans les flux de travail de post-production peuvent utiliser Splashtop pour se connecter de manière sécurisée et transparente à des environnements sur site ou dans le cloud pour travailler avec des programmes tels qu’Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, etc. Les artistes peuvent exploiter en toute transparence les puissantes fonctionnalités de Wacom Cintiq Pro et Wacom Intuos Pro pour éditer, composer et créer des effets visuels de manière productive lorsqu’ils ne sont pas au bureau, ce qui constitue un avantage considérable pour le lieu de travail à distance d’aujourd’hui. - Wacom

Adobe est également accro à Splashtop

Dave Helmly, responsable du développement stratégique d’Adobe Video, et Karl Soule, directeur principal des ventes techniques, ont commencé à utiliser Splashtop pour accéder à distance à leurs ordinateurs de bureau lors de leurs déplacements. Ils ont été tellement impressionnés après l’avoir utilisé en interne, qu’ils ont commencé à recommander Splashtop à leurs clients.

Les utilisateurs d’Adobe travaillent avec de grandes quantités de stockage, des pétaoctets de métrage et des appareils créatifs comme Wacom. Les éditeurs en particulier ont besoin de sessions à distance hautes performances avec une forte synchronisation A/V. Splashtop leur permet d’accéder en toute sécurité à leur matériel, à leurs archives et à leur infrastructure existants depuis chez eux sans compromettre l’expérience utilisateur

« [Pour les monteurs vidéo], il est crucial d’avoir quelque chose qui réagit. Quelque chose qui maintient la synchronisation A / V en ligne. Splashtop excelle dans ce domaine. » - Karl Soule, directeur principal des ventes techniques pour Adobe Video

Boxel Studio passe au travail flexible en utilisant Splashtop

Dans le but de cultiver l’équilibre travail-vie personnelle, Boxel Studio a mis en place un « bureau à domicile en studio » pour donner à ses employés plus de flexibilité (avant la pandémie). Alors qu’ils découvraient la logistique du travail à distance, Andres Reyes, directeur de la technologie, avait une question en tête:

« Comment pouvons-nous permettre à nos artistes, collaborateurs et autres membres de l’équipe de travailler à domicile tout en accédant à notre infrastructure sécurisée et à nos postes de travail spécialisés ? »

La réponse ? Splashtop Enterprise. Les artistes de Boxel Studio tirent parti de la fonction de redirection de périphérique USB de Splashtop pour utiliser leur propre tablette à stylet Wacom locale tout au long de la connexion à distance. Avec Splashtop, ils fonctionnent comme s’ils étaient directement connectés à leur poste de travail.

Augmentez la productivité avec un puissant flux de travail à distance

Le logiciel de bureau à distance de Splashtop associé aux tablettes Wacom optimise les flux de travail à distance post-production. Grâce à ce partenariat, les créatifs peuvent bénéficier d’une productivité accrue, d’une latence réduite et de postes de travail de type studio à la maison.

