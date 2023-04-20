Splashtop remporte le prix du produit de l'année au NAB Show 2023
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Les solutions de production à distance haute performance de la société simplifient les workflows et permettent aux professionnels de la radiodiffusion et des médias d'atteindre de nouveaux niveaux de productivité.
CUPERTINO, Californie, 20 avril 2023 - Splashtop, un chef de file dans les solutions à distance qui simplifient le monde du travail en tout lieu, a annoncé aujourd'hui que sa solution Enterprise a remporté un prix pour la production à distance dans le cadre des 2023 NAB Show Product of the Year Awards. Ce programme de prix officiel récompense certains des nouveaux produits et technologies les plus importants et les plus prometteurs présentés par les exposants au NAB Show de cette année, qui célèbre sa 100e année en tant qu'événement le plus important dans le domaine de la radiodiffusion.
Splashtop Enterprise permet aux diffuseurs d'être à l'antenne depuis n'importe quel endroit avec le plus haut niveau de performance, y compris la couleur 4:4:4, l'audio haute fidélité, la qualité 4K HD fiable et des fréquences d'images allant jusqu'à 60 fps. Les professionnels des médias peuvent se connecter virtuellement à de puissantes stations de travail et baies de montage pour créer et collaborer, tout en profitant d'un environnement distant qui peut suivre le rythme des besoins actuels en matière de production et de diffusion. Grâce à un partenariat unique avec Wacom et sa nouvelle solution innovante Project Mercury, Splashtop offre une expérience de travail à distance de premier ordre aux graphistes et designers qui ont besoin d'une précision et d'un contrôle extrêmes pour le travail qu'ils effectuent avec les tablettes et stylos interactifs de Wacom, leaders sur le marché.
Les lauréats du prix "Produit de l'année" du NAB Show ont été sélectionnés par un panel d'experts de l'industrie dans 15 catégories et ont été annoncés lors d'une cérémonie de remise des prix en direct au NAB Show le 18 avril. Pour être éligibles, les produits nominés devaient provenir d'entreprises exposant au NAB Show 2023 et être livrés au cours de l'année civile 2023.
"Nous sommes très honorés d'être reconnus par le NAB en tant que leader des solutions de production à distance", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Nous comprenons les immenses défis auxquels sont confrontés les professionnels de la radiodiffusion et des médias qui doivent être en mesure de fournir une analyse en direct transparente au fur et à mesure que les événements se déroulent. Ils ont besoin d'affichages numériques impeccables et de connexions en temps réel aux sources de données et aux graphiques pour offrir la meilleure expérience possible aux téléspectateurs. Chez Splashtop, nous sommes fiers de fournir des solutions de production à distance de haute performance qui permettent aux studios d'information et de diffusion du monde entier de s'adapter, d'innover et de prospérer dans ce secteur en constante évolution. Nous nous engageons à fournir des performances, une expérience utilisateur et un support client inégalés, afin que nos solutions restent un choix de confiance pour les professionnels des médias du monde entier."
"Au cours de son centenaire, le NAB continue de reconnaître les produits qui transforment la façon dont le contenu est créé, connecté et capitalisé dans l'ensemble de l'industrie de la diffusion, des médias et du divertissement", a déclaré Eric Trabb, vice-président du NAB et responsable de la réussite des clients. "Félicitations à Splashtop pour avoir remporté le prix du produit de l'année 2023 du NAB Show en reconnaissance de Splashtop Enterprise, un produit qui a démontré sa capacité à aider les conteurs à relever les défis du présent et de l'avenir en révolutionnant une étape critique du cycle de vie du contenu."
Avec une sécurité robuste, une interface facile à utiliser et le meilleur support client, les solutions Splashtop cloud et on-prem sont préférées par les médias et les studios de production, les concepteurs, les studios de synchronisation audio/vidéo, et plus encore. Pour en savoir plus, consulter le site Splashtop.com/solutions/media-and-entertainment.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable de réaliser des images en 8 K à 60 fps sans latence.Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com
À propos du NAB Show
Le NAB Show, qui se tiendra du 15 au 19 avril 2023 à Las Vegas, célèbre son centenaire en tant que conférence et exposition de référence pour l'évolution de la radiodiffusion, des médias et du divertissement. Il s'agit du marché ultime pour les technologies de nouvelle génération qui inspirent des expériences audio et vidéo de qualité supérieure. De la création à la consommation, sur de multiples plateformes, le NAB Show est l'endroit où les visionnaires du monde entier se réunissent pour donner vie au contenu de manière nouvelle et passionnante. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.nabshow.com.
À propos du NAB
La National Association of Broadcasters est la principale association de défense des intérêts des radiodiffuseurs américains. La NAB défend les intérêts de la radio et de la télévision dans les domaines de la législation, de la réglementation et des affaires publiques. Grâce à la défense des intérêts, à l'éducation et à l'innovation, la NAB permet aux radiodiffuseurs de mieux servir leurs communautés, de renforcer leurs activités et de saisir de nouvelles opportunités à l'ère du numérique. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.nab.org.