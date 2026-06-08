Lorsqu’un appareil Windows plante, ne parvient pas à se mettre à jour ou commence à se comporter de manière inattendue, les journaux d’événements Windows sont souvent l’un des premiers endroits où les équipes IT cherchent des indices.
Sur les ordinateurs Windows, le journal des événements Windows fournit des informations essentielles pour diagnostiquer les plantages, les problèmes de mise à jour, les défaillances de service et d'autres comportements inattendus de l'appareil. Cependant, dans des environnements à distance, enquêter sur ces problèmes peut s’avérer difficile.
Les équipes IT ont besoin de moyens pour consulter les journaux d’événements Windows à distance, accéder à l’appareil distant et enquêter sur les problèmes, même lorsqu’elles travaillent loin. Alors, comment les équipes IT peuvent-elles gérer à distance les journaux d’événements Windows ? Explorons.
Que sont les journaux d’événements Windows ?
Les journaux d’événements Windows sont des enregistrements d’activité sur les appareils Windows, y compris les applications, les services, les événements de sécurité, les processus d’installation et les composants système. Ces journaux aident les équipes IT à comprendre ce qui s’est passé non seulement pendant un incident, mais aussi avant et après, en offrant un contexte plus complet.
Par exemple, si une application plante, les journaux d’événements Windows peuvent afficher les événements d’erreur associés, les horodatages, les sources et l’activité du système, ce qui aide les équipes IT à identifier plus précisément la cause probable. Cela donne aux équipes des informations utiles sur lesquelles s’appuyer pour dépanner et assurer le support des appareils.
Quels journaux d’événements Windows devez-vous vérifier ?
Cependant, les journaux d’événements Windows peuvent prendre de nombreuses formes différentes. Selon le problème, vous devrez vérifier différents journaux. Cela inclut :
1. Journaux de l’application
Les journaux d’application fournissent des informations relatives à des applications et programmes spécifiques. Ces journaux sont utilisés pour capturer les plantages logiciels, les échecs de lancement, les avertissements d’application, les erreurs d’installation et d’autres problèmes spécifiques au programme.
2. Journaux système
Les journaux système portent sur l’appareil lui-même plutôt que sur des programmes spécifiques. Ces journaux sont utilisés pour les défaillances de service, les problèmes de pilote, les avertissements matériels, les problèmes de démarrage, les arrêts, les événements de redémarrage et d'autres problèmes similaires.
3. Journaux de sécurité
Les journaux de sécurité fournissent des informations sur les problèmes et alertes de cybersécurité, tels que les activités de connexion suspectes, les tentatives d'accès échouées, l'activité du compte, l'utilisation des privilèges et les événements liés à l'authentification. L’accès à ces journaux est généralement plus restreint que pour les autres, ce qui rend leur accès plus difficile pour les utilisateurs non autorisés.
4. Journaux de configuration
Les journaux de configuration fournissent des informations sur les problèmes liés à l’ajout ou à la modification de logiciels, comme l’activité d’installation, les événements de configuration de Windows, les changements système et le dépannage lié aux mises à jour. Si un nouveau programme a des difficultés à s’installer, ces journaux contiendront des informations expliquant pourquoi.
5. Journaux des applications et services
Lorsque les équipes IT ont besoin d’informations plus détaillées, les journaux des applications et des services entrent en jeu. Il s’agit de journaux plus détaillés utilisés pour les composants Windows, les services Microsoft et les applications tierces lorsque les journaux Application ou Système ne fournissent pas suffisamment de détails.
Méthodes natives pour consulter à distance les journaux d’événements Windows
Compte tenu des informations contenues dans les journaux d’événements Windows, il est important pour les équipes IT de pouvoir y accéder et les consulter. Cependant, y accéder à distance peut s’avérer difficile sans les bons outils. Heureusement, il existe quelques moyens natifs de consulter à distance les journaux d’événements, notamment :
1. Connexion à distance à l’Observateur d’événements
Avec l’Observateur d’événements, les équipes IT peuvent se connecter à d’autres ordinateurs et consulter les journaux à distance. Cela le rend utile pour des vérifications ponctuelles sur des appareils accessibles, bien que cela ajoute une certaine complexité, car les équipes IT doivent gérer les autorisations, les règles de pare-feu, les services à distance, etc.
2. PowerShell avec Get-WinEvent
Les utilisateurs de PowerShell peuvent interroger les journaux d’événements Windows à distance avec la commande Get-WinEvent. Cela peut être filtré par nom de journal, ID d’événement, niveau d’événement, fournisseur, source ou plage horaire, ce qui le rend utile pour des recherches ciblées et des workflows d’administration reproductibles. Cependant, cela oblige également les équipes IT à configurer WinRM (ou des outils connexes), à définir les autorisations et la connectivité à distance et, bien sûr, à disposer des connaissances en ligne de commande nécessaires pour utiliser PowerShell efficacement.
3. Collecteur d’événements Windows
Windows Event Collector peut également collecter des journaux d’événements et transférer des événements sélectionnés vers un collecteur central. Cela fonctionne bien pour la collecte centralisée des événements dans les environnements de travail où la plupart des employés, voire tous, utilisent des ordinateurs Windows, bien que cela nécessite également des abonnements, une configuration et une maintenance continue pour être utilisé efficacement.
4. SIEM ou plateformes de surveillance
Avec des outils SIEM ou de surveillance, les équipes IT peuvent collecter et gérer les données d’événements provenant de plusieurs sources. Cela peut aider pour la surveillance de la sécurité, la conservation des enregistrements et le support d’audit, ce qui en fait un choix courant pour les opérations IT ou de sécurité de plus grande envergure. Cependant, ces outils nécessitent toujours des workflows distincts pour accéder aux endpoints distants et les gérer, ce qui est généralement insuffisant pour les équipes qui ont besoin de plus que de la simple supervision.
Pourquoi la gestion à distance des journaux d’événements devient compliquée
En théorie, la gestion à distance des journaux d’événements semble simple : les journaux enregistrent des données lorsque quelque chose ne va pas, puis les équipes IT les analysent. Cependant, plusieurs variables peuvent compliquer la gestion des journaux, les équipes IT doivent donc en être conscientes.
Les problèmes de flux de travail courants incluent :
Les appareils hors réseau peuvent ne pas être accessibles via les outils natifs.
Les paramètres du pare-feu ou du service peuvent bloquer l'accès à distance à l’Observateur d’événements.
L’accès à PowerShell peut nécessiter des configurations complexes.
L’accès aux journaux de sécurité peut être limité à certains rôles, ce qui les rend plus difficiles d’accès.
Examiner manuellement les journaux sur de nombreux appareils est répétitif et prend du temps.
Les outils natifs peuvent afficher des événements sans fournir suffisamment de contexte sur les terminaux, ce qui complique le dépannage.
Le fait d’identifier l’événement ne résout pas automatiquement le problème sous-jacent ; les équipes IT ont toujours besoin d’outils pour enquêter et traiter la cause.
Le dépannage nécessite souvent de passer d’une application à l’autre, comme les outils de journalisation, les logiciels d'accès à distance, les outils en ligne de commande et les systèmes de ticketing.
Alors, quelle est la solution ? Tout commence par le flux de travail. Avec un bon flux de travail, les équipes IT peuvent examiner les événements plus efficacement, surveiller les problèmes, investiguer les terminaux et dépanner les appareils à distance à l’aide des données du journal des événements Windows.
Comment Splashtop aide à gérer les journaux d’événements Windows à distance
Bien que la gestion à distance des journaux d’événements Windows puisse être difficile en soi, il existe des solutions qui peuvent aider à rationaliser et à faciliter le processus. Avec les outils de support à distance et de gestion des terminaux de Splashtop, les équipes IT peuvent accéder à distance aux appareils des utilisateurs, consulter les journaux d’événements, résoudre les problèmes depuis n’importe où, et bien plus encore, ce qui facilite la gestion des journaux d’événements et l’assistance aux utilisateurs tout en travaillant à distance.
1. Afficher les journaux d’événements Windows depuis la console web
Splashtop permet aux techniciens IT de consulter les journaux d’événements Windows des ordinateurs en ligne gérés depuis la console web Splashtop. Cela aide les équipes à examiner les événements sur des appareils Windows à distance sans accéder physiquement au terminal ni lancer une session à distance complète.
Les techniciens peuvent filtrer les événements par niveau d’événement, type d’événement, plage de dates et ID d’événement, ce qui les aide à affiner leur investigation et à se concentrer sur les événements les plus pertinents pour le problème.
2. Surveillez les événements Windows importants
Splashtop aide également les équipes IT à surveiller l’activité du journal des événements Windows grâce à des alertes configurables. Les techniciens peuvent créer des alertes basées sur des critères du journal des événements Windows, comme le niveau d’événement et l’ID d’événement, afin que les événements importants puissent déclencher des notifications sans nécessiter de vérifications manuelles sur chaque appareil.
Cela aide les équipes à aller au-delà de l’examen réactif des journaux et à identifier plus systématiquement les événements Windows importants ou récurrents sur l’ensemble des appareils gérés.
3. Enquêter sans interrompre l’utilisateur
Après avoir examiné un événement, les techniciens ont souvent besoin de vérifier ce qui se passe sur l’appareil. Les actions en arrière-plan de Splashtop aident les équipes IT à analyser certains problèmes sans démarrer une session à distance complète ni interrompre l’utilisateur.
Les techniciens peuvent utiliser des outils tels que Remote Task Manager, Remote Service Manager, Remote Device Manager et Remote Registry Editor depuis la console web pour examiner les processus, les services, les appareils et les paramètres système.
4. Passez à l’action après avoir examiné l’événement
Une fois que les techniciens ont examiné les journaux d’événements et cerné le problème, ils ont toujours besoin d’un moyen d’agir sur le terminal. Avec Splashtop, ils peuvent poursuivre le flux de travail grâce au support à distance, aux actions en arrière-plan, aux scripts et tâches, aux redémarrages, aux mises à jour et au dépannage pratique lorsque nécessaire.
Cela aide les équipes IT à passer de l’examen des événements à l’investigation puis à la résolution, sans dépendre d’outils déconnectés à chaque étape.
5. Ajoutez une visibilité plus large sur les endpoints avec Splashtop AEM
Splashtop AEM ajoute des fonctionnalités de visibilité et de gestion des terminaux qui prennent en charge le processus de dépannage. Les équipes IT peuvent examiner l’état des correctifs, l’inventaire, les alertes et le contexte de l’appareil afin de mieux comprendre ce qui peut contribuer à un problème.
Si un événement indique un échec de mise à jour, un logiciel obsolète, un problème de service récurrent ou un problème plus large de santé des terminaux, Splashtop AEM aide les techniciens à décider quoi faire ensuite et à intervenir sur l’ensemble des appareils gérés.
Un workflow pratique pour gérer à distance les journaux d’événements Windows
Si vous devez gérer à distance les journaux d’événements Windows, il y a plusieurs étapes importantes à garder à l’esprit. Pour vous aider, nous avons créé ce workflow pratique avec chaque étape à suivre pour gérer les journaux d’événements à distance :
Identifiez l’ordinateur concerné : La première étape consiste à identifier l’appareil en question. Même si cela peut sembler évident, il est essentiel de recueillir des informations sur l’appareil, notamment l’alerte, les tickets de support associés, les signalements des utilisateurs ou les problèmes connus sur l’endpoint. Cela fournit une bonne base de travail.
Examinez le bon journal des événements : Naturellement, l’étape suivante consiste à examiner le journal. Selon le problème, il peut s’agir d’un journal d’application, de système, de sécurité, d’installation, d’applications ou de service. Il est donc important de vérifier le bon journal pour trouver les informations dont vous avez besoin.
Filtrez les données de l’événement : Toutes les données ne sont pas pertinentes. Vous voudrez filtrer les informations dont vous avez besoin, comme la période, le niveau d’événement, le type d’événement, la source ou le fournisseur.
Surveillez les problèmes récurrents : cet événement est-il un incident isolé ou un problème récurrent ? La configuration d’alertes vous aidera à identifier les problèmes récurrents sans avoir à vérifier manuellement les appareils, afin de les traiter plus efficacement.
Comparez l’événement avec le contexte du terminal : Le contexte compte. Veillez à consulter les détails liés à l’événement, tels que l’état des correctifs, les logiciels installés, les services en cours d’exécution, l’état de santé de l’appareil, les mises à jour récentes, etc. Ces détails contextuels peuvent fournir des informations importantes sur l’événement.
Enquêter en arrière-plan si nécessaire : Parfois, un peu d’investigation supplémentaire est nécessaire. Veillez à vérifier les processus, les services ou d’autres détails de l’appareil, mais il est utile d’enquêter en arrière-plan, afin d’éviter de perturber l’utilisateur pendant qu’il essaie de travailler.
Prenez la bonne mesure à distance : différents événements nécessitent des approches distinctes pour y remédier. Selon le problème, cela peut nécessiter l’application d’une mise à jour, le redémarrage de l’appareil ou d’un service, l’exécution d’un script, ou une escalade pour un dépannage plus approfondi.
Documentez la constatation et le résultat : maintenir une documentation à jour est essentiel pour suivre le travail effectué et conserver des enregistrements pour les problèmes futurs. Veillez à consigner l’événement, la cause, les mesures prises et le résultat, afin que les autres agents puissent accéder à ces informations si nécessaire.
Bonnes pratiques pour la gestion à distance des journaux d’événements Windows
La gestion du journal des événements Windows peut être compliquée, mais ce n’est pas une fatalité. Suivre ces bonnes pratiques facilitera le tri et la gestion des journaux, afin que vous puissiez en tirer des informations claires et exploitables.
Les bonnes pratiques incluent :
Standardisez les journaux et les ID d’événements afin que votre équipe puisse vérifier plus efficacement les problèmes courants.
Utilisez des filtres lors de l’enregistrement et de la recherche dans les journaux, afin de trouver facilement ceux dont vous avez besoin sans parcourir manuellement l’ensemble des journaux.
Créez des alertes pour les événements Windows importants ou récurrents.
Examinez les journaux aussi près que possible du moment où le problème s’est produit.
Limitez l’accès aux journaux sensibles grâce aux contrôles d’accès basés sur les rôles.
Associez les analyses des journaux d’événements au contexte des endpoints, comme l’état des correctifs, les services, l’inventaire et les modifications récentes.
Utilisez des outils en arrière-plan pour dépanner sans perturber les utilisateurs.
Utilisez des outils de support à distance pour gérer directement les terminaux lorsque le problème nécessite une investigation pratique.
Utilisez des outils d’automatisation pour les vérifications répétitives ou les étapes de remédiation de routine.
Documentez les résultats afin que des problèmes similaires puissent être résolus plus rapidement à l’avenir.
Gérez les journaux d’événements Windows à distance, de l’examen à la résolution
Grâce aux journaux d’événements Windows, les équipes IT peuvent enquêter sur les problèmes et en comprendre le contexte, mais les journaux seuls ne fournissent qu’une visibilité limitée. La gestion des journaux à distance fonctionne le mieux lorsque les équipes peuvent surveiller les événements, examiner les terminaux et agir sur les informations fournies afin de traiter la cause et de prévenir de futurs problèmes.
Bien que les outils Windows natifs puissent être utiles pour des vérifications ponctuelles, des requêtes scriptées et une collecte centralisée, le dépannage à distance nécessite souvent plus qu’un simple accès aux journaux. Avec Splashtop, les équipes IT peuvent consulter les journaux d’événements Windows depuis la console web, surveiller les événements importants, enquêter avec des actions en arrière-plan et assister les utilisateurs à distance lorsqu’un dépannage pratique est nécessaire.
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