Comment évaluer la sécurité de votre logiciel d’accès à distance

Lorsque vous achetez une solution d’accès à distance pour votre entreprise afin de permettre le télétravail, le travail à distance, l’assistance informatique à distance ou même l’accès à un laboratoire à distance, il est essentiel que vous choisissiez une solution qui offre une sécurité maximale.
Après tout, les cybermenaces sont de plus en plus répandues dans l’environnement de travail à distance d’aujourd’hui. Par conséquent, la protection de votre entreprise et de vos données doit être une priorité absolue lorsque vous choisissez, déployez et utilisez un produit d’accès à distance.
Donc, si vous êtes à la recherche d’une solution d’accès à distance, voici les facteurs de sécurité que vous devez prendre en considération :
Connexions distantes sécurisées
Caractéristiques de sécurité
Conformité
Fiabilité
Connexions distantes sécurisées
Avec vos utilisateurs se connectant aux ordinateurs de votre organisation depuis leurs appareils personnels, vous voudrez vous assurer que ces connexions à distance sont sécurisées. Le chiffrement de bout en bout est indispensable. Par exemple, les connexions à distance Splashtop sont protégées avec TLS (y compris TLS 1.2) et un chiffrement AES 256 bits.
Lorsqu’il s’agit de sécuriser les connexions entre les appareils personnels et les ordinateurs d’entreprise, les logiciels d’accès à distance surpassent largement les VPN. Avec un VPN, une connexion depuis un appareil compromis pourrait infecter tout le réseau de votre bureau, vos ordinateurs et vos biens.
D’autre part, un outil d’accès à distance comme Splashtop permet aux utilisateurs d’accéder à des ordinateurs de bureau ou de laboratoire sans avoir à accéder à l’ensemble du réseau, ce qui élimine le risque d’exposition du réseau et d’autres biens. Lisez ceci pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles Splashtop est la meilleure alternative a un VPN pour le travail à domicile.
Caractéristiques de sécurité
Votre organisation doit choisir une solution d’accès à distance qui vous offre des fonctions de sécurité telles que l’authentification unique (SSO), l’authentification à deux facteurs, l’authentification des dispositifs, etc. pour garantir que l’utilisation de l’outil d’accès à distance est conforme à vos politiques de sécurité interne et à vos processus d’audit.
Votre logiciel d’accès à distance doit vous fournir les outils nécessaires pour gérer efficacement vos utilisateurs et vos appareils. Les fonctions de sécurité que vous devez rechercher sont notamment :
Authentification des dispositifs
Sécurité par mot de passe à plusieurs niveaux
Vérification en deux étapes
Écran vierge
Verrouillage automatique de l'écran
Temps mort de la session
Notification de connexion à distance
Le contrôle du copier/coller
Le contrôle du transfert de fichiers
Contrôle d'impression à distance
Configuration des serrures
Authentification du serveur mandataire
Demandes signées numériquement
Intégration d'Active Directory
Enregistrement
Les journaux sont également une fonctionnalité de sécurité essentielle, car ils vous permettent de suivre les connexions à distance, les transferts de fichiers, etc. à des fins d’audit. Toutes ces fonctionnalités, et bien d’autres encore, sont disponibles dans Splashtop. Découvrez toutes les fonctionnalités de sécurité de Splashtop.
Conformité
Consultez les réglementations gouvernementales et les normes et conformités spécifiques au secteur auxquelles votre fournisseur d’accès à distance adhère.
Au minimum, un outil d’accès à distance doit être conforme aux normes ISO, SOC2, PCI, SCC et RGPD. La conformité HIPAA est très importante pour les soins de santé, tout comme FERPA l’est pour l’éducation (Splashtop soutient la conformité HIPAA et FERPA). En outre, la solution elle-même doit être capable de prendre en charge le programme de conformité de votre propre entreprise.
En savoir plus sur Conformité Splashtop aux normes et réglementations.
Fiabilité
Enfin, vous voudrez une solution qui soit fiable. Les solutions d’accès à distance dotées de capacités de mise à l’échelle automatique, de haute disponibilité et d’auto réparation peuvent contribuer à éviter les interruptions de service.
Votre outil d'accès à distance doit fonctionner 24/7 car l'un des avantages de l'accès à distance est qu'il permet à vos utilisateurs d'accéder aux ordinateurs de travail à tout moment. Après tout, la productivité de vos utilisateurs à distance pourrait dépendre de votre logiciel d'accès à distance.
Voir toutes les pratiques de sécurité de Splashtop