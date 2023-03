Augmentation du prix du contrôle ConnectWise

ConnectWise Control a récemment augmenté le prix d'« Access », son produit sans surveillance. Bénéficiez des meilleures fonctionnalités, performances et expériences client avec Splashtop

ConnectWise a récemment augmenté le prix du produit ConnectWise Control Access. Le pack Access est conçu pour donner aux utilisateurs un accès à distance sans surveillance à leurs ordinateurs gérés. Le prix de l'offre est calculé en fonction du nombre d'ordinateurs auxquels vous devez accéder. Le prix de départ est désormais fixé à 30 $/mois pour 25 ordinateurs (ou $360 /an, car les forfaits ConnectWise Control Access sont facturés annuellement).

Cela représente une augmentation de prix de 20 % pour le niveau de départ. Pour les autres niveaux, le prix a augmenté jusqu'à 275% ! C'est plus du triple du prix d'origine.

Augmentation du prix de l'accès à ConnectWise Control

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, ce sont les prix des forfaits comportant plus d'ordinateurs qui ont connu les plus fortes augmentations. Voici un aperçu de l'augmentation du prix annuel de ConnectWise Control Access :

Mise à jour : Augmentation du prix du support de contrôle ConnectWise 2022

À la mi-2022, ConnectWise a augmenté le prix de ses plans d'assistance ConnectWise Control, y compris les plans One, Standard et Premium. Les augmentations de prix allant jusqu'à 17,2% ont été appliquées à tous les plans mensuels et annuels. Pendant ce temps, les plans Splashtop comparables n'ont pas connu d'augmentation de prix en 2022.

Les MSP peuvent bénéficier d'un accès sans surveillance à leurs terminaux gérés ainsi que de fonctionnalités supplémentaires de surveillance et de gestion à distance non présentes dans ConnectWise Control Access en obtenant Splashtop Remote Support !

Avec Splashtop, vous bénéficiez de plus de fonctionnalités qu'avec ConnectWise Control Access, ainsi que de connexions à distance rapides et d'un service clientèle de qualité supérieure. Consultez notre comparaison complète Splashtop comparé à ConnectWise Control.

