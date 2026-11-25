Selon le 2025 Internet Crime Report du FBI, les Américains ont déclaré 20,9 milliards de dollars de pertes liées à la criminalité sur Internet en 2025, soit une hausse de 26 % par rapport à l'année précédente. C'était aussi la première année où le rapport consacrait une section entière à l'intelligence artificielle.
Le rapport Deception in the AI Age 2026 du Thomson Reuters Institute aide à expliquer pourquoi les chiffres continuent de grimper. S’appuyant sur des entretiens avec 13 enquêteurs américains spécialisés dans la fraude, des analystes de la criminalité financière, d’anciens agents fédéraux et des fondateurs d’entreprises technologiques, le rapport affirme que l’IA a transformé les arnaques, autrefois lentes et manuelles, en opérations automatisées à grande échelle. Il avertit également que les défenses conçues pour contrer des arnaques menées par des humains prennent du retard.
Ci-dessous, nous détaillons quatre conclusions du rapport, ce que chacune signifie pour les entreprises et les particuliers, et la place qu’occupe la protection directement sur l’ordinateur.
Ce que révèle le rapport Deception in the AI Age
1. Les arnaques réussissent parce que la victime dit oui
Le rapport établit une distinction claire entre la fraude et les arnaques. La fraude est une activité non autorisée, par exemple lorsqu’un criminel utilise des identifiants volés pour transférer de l’argent. Dans une arnaque, la victime est persuadée d’effectuer elle-même l’action, de sorte que le paiement, la connexion ou le téléchargement paraît légitime. Toutes les vérifications sont validées, car c’est la bonne personne qui les effectue.
Cela rend les arnaques difficiles à repérer avec une sécurité qui se contente de confirmer l’identité. Cela les rend aussi coûteuses : les fraudes et arnaques facilitées par le numérique ont représenté 85 % des pertes signalées au FBI en 2025. La protection doit intervenir au moment où quelqu’un est sur le point d’agir sur la base d’un mensonge, avant que l’action ne soit menée à son terme.
2. L’IA a transformé les arnaques en travail à la chaîne
Selon le rapport, l'IA permet aux criminels de tester des milliers de variantes d'ingénierie sociale à la fois, de conserver celles qui fonctionnent et d'abandonner celles qui ne fonctionnent pas. Les messages de phishing soignés, les voix clonées et les faux documents demandent désormais peu de compétences à produire. Le rapport décrit également des centres d'arnaque organisés, souvent dotés de travailleurs victimes de traite, qui mènent ces opérations à une échelle industrielle.
Les données du FBI montrent les premiers effets. L’IC3 a reçu 22 364 plaintes faisant référence à l’IA en 2025, liées à environ 893 millions de dollars de pertes déclarées.
Pour quiconque essaie de repérer une arnaque, les signes d’alerte habituels s’estompent. Les fautes de frappe, les formulations maladroites et une voix qui sonne légèrement faux ne sont plus des signes fiables. La sensibilisation reste importante, mais elle ne peut plus être le seul rempart entre un message convaincant et une erreur coûteuse.
3. L’IA agentique pourrait éliminer l’escroc humain
L’avertissement le plus prospectif du rapport concerne l’IA agentique : des systèmes autonomes capables de contacter une victime, de s’adapter à ses réponses et de mener une arnaque du début à la fin sans opérateur humain. Le Thomson Reuters Institute s’attend à ce que ce changement se produise bientôt et indique que les institutions financières ont environ 12 mois pour s’y préparer.
Lorsque chaque tentative d’arnaque ne coûte presque rien à mettre en œuvre, le volume augmente et les mêmes personnes sont ciblées plus souvent. Les défenses qui dépendent de la capacité de quelqu’un à repérer un problème ont besoin d’un relais automatisé qui fonctionne 24 h/24 et 7 j/7.
4. Quand l’argent est transféré, l’arnaque a déjà eu lieu
Les banques voient la transaction. Elles voient rarement les semaines de contact qui y ont mené. Comme l’a formulé Trace Fooshee de Datos Insights dans le rapport, l’institution financière "ne voit que les tout derniers mètres" d’une arnaque. Le premier contact et la manipulation ont lieu sur les réseaux sociaux, les applications de messagerie et lors d’appels téléphoniques.
Les meilleures chances d’arrêter une arnaque se présentent plus tôt, avant que quiconque n’autorise un paiement. Dans de nombreuses arnaques, l’un de ces moments plus précoces se produit sur l’ordinateur même de la victime.
Comment les arnaques atteignent l’ordinateur de la victime
Le rapport se concentre sur le paiement, mais de nombreuses arnaques nécessitent d’abord une étape qui se déroule sur l’ordinateur même de la victime. Trois voies reviennent encore et encore :
Faux sites web et fausses pages de connexion. Un lien de phishing mène à une copie convaincante d’une page de connexion bancaire, de messagerie ou de logiciel qui récupère des mots de passe ou des informations de paiement. Le phishing et l’usurpation d’identité ont été le type de crime le plus signalé à l’IC3 en 2025.
Fichiers malveillants et faux téléchargements. Une pièce jointe d’e-mail, une fausse facture ou une fausse mise à jour logicielle installe un malware qui vole des données ou donne aux attaquants un point d’appui sur l’ordinateur.
Fausses alertes de support. Une fenêtre pop-up ou un appel inattendu affirme que l’ordinateur a un problème et pousse la victime à appeler une fausse ligne d’assistance, où on lui demande de payer pour une réparation ou de donner à l’appelant le contrôle de l’ordinateur. Les recommandations de la FTC sur les arnaques au support technique soulignent que les vraies alertes de sécurité ne vous demandent jamais d’appeler un numéro de téléphone. Les arnaques au support technique et au service client ont représenté 2,13 milliards de dollars de pertes déclarées en 2025, selon l’IC3.
Dans chaque cas, la victime effectue elle-même l’action en cliquant sur le lien, en ouvrant le fichier ou en passant l’appel. C’est pourquoi ces moments doivent être interrompus sur l’ordinateur, bien avant que quoi que ce soit n’atteigne la banque.
À quoi doit ressembler la prévention des arnaques aujourd’hui
Le message du rapport pour ceux qui luttent contre les arnaques est que la prévention doit intervenir plus tôt dans le déroulement de l’arnaque. Pour les entreprises comme pour les particuliers, cela se résume à quatre habitudes :
Prévoyez un temps de pause. La défense la plus simple du rapport consiste à attendre avant d’agir, ne serait-ce que quelques minutes. Le FBI donne le même conseil et invite les gens à "marquer un temps d’arrêt" avant d’envoyer de l’argent ou des informations personnelles.
Vérifiez via un canal distinct. Confirmez toute demande de paiement, tout changement de compte ou tout appel de support en contactant la personne ou l’entreprise via un numéro de téléphone ou une adresse auxquels vous faites déjà confiance.
Protégez l’ordinateur autant que le compte. Bloquez les sites d’arnaque et les outils d'accès à distance non autorisés avant qu’ils ne se chargent ou ne s’installent, afin qu’un leurre convaincant ait moins d’endroits où faire mouche.
Facilitez la prise de parole. Les employés et les membres de leur famille doivent savoir exactement à qui s’adresser lorsque quelque chose semble anormal, sans crainte d’être blâmés.
Pour un ensemble complet de contrôles, consultez notre guide anti-arnaque pour les équipes IT.
Comment Splashtop Shield aide à stopper les arnaques sur Windows et Mac
Splashtop Shield est une protection des terminaux pour les ordinateurs Windows et Mac qui ajoute une protection anti-arnaque et contre la prise de contrôle via l’accès à distance en plus d’un antivirus standard. Il est conçu pour les moments où une arnaque atteint l’ordinateur, par exemple lorsqu’on clique sur un faux site ou qu’on répond à une demande d’installation d’un logiciel d'accès à distance.
Lors de tests indépendants réalisés par West Coast Labs en avril 2026, Splashtop Shield a atteint un taux de protection de 100 % contre les menaces testées. En novembre 2026, Splashtop a rejoint la Microsoft Virus Initiative avec Splashtop Shield. Cette initiative est le programme de Microsoft destiné aux éditeurs de solutions de sécurité dont les produits sont certifiés par des laboratoires de test indépendants approuvés et répondent aux exigences de Microsoft pour une intégration fiable avec Windows.
Voici comment Splashtop Shield aide à stopper les arnaques :
1. Bloque les sites d'arnaque et de phishing
Splashtop Shield bloque les sites de phishing dangereux et connus, et utilise une détection assistée par l’IA pour repérer les arnaques nouvelles et émergentes. Lorsqu’un message rédigé par IA conduit quelqu’un vers une fausse page de connexion convaincante, Splashtop Shield peut bloquer la page avant que la personne n’y saisisse quoi que ce soit.
2. Bloque les fichiers malveillants
Splashtop Shield inclut une protection antimalware en temps réel et une analyse à l’accès conçues pour stopper les fichiers malveillants et les applications non sûres avant leur exécution. Si une fausse facture ou une fausse mise à jour logicielle arrive sur l’ordinateur, Splashtop Shield peut l’arrêter avant qu’elle ne cause des dommages.
3. Empêche la prise de contrôle de l'accès à distance
Splashtop Shield détecte et bloque les tentatives d’installation des outils d'accès à distance sur lesquels les escrocs s’appuient, et envoie une alerte lorsqu’il le fait. Cela couvre précisément le moment où un faux agent de support demande l’accès, même si la personne au téléphone a déjà été convaincue.
Protection pour le travail et la maison
Splashtop Shield for Business est disponible en tant qu’option complémentaire pour tout abonnement actif à un produit professionnel Splashtop, notamment Splashtop Remote Access, Splashtop Remote Support, Splashtop Enterprise et Splashtop AEM. Les alertes apparaissent à côté des données de terminaux que les équipes IT consultent déjà, et l’IT peut passer directement d’une alerte à une session à distance pour enquêter.
Splashtop Shield for Home and Family protège les ordinateurs personnels, avec des forfaits pour 2, 5 ou 10 ordinateurs. Les forfaits Family ajoutent des alertes à un membre de confiance de la famille et Remote Help pour une aide concrète quand quelqu’un en a besoin.
Protégez les ordinateurs que les escrocs ciblent en premier
Le rapport Deception in the AI Age démontre clairement que les arnaques vont continuer à devenir plus rapides, moins coûteuses et plus convaincantes. Lorsque l’approbation même de la victime constitue l’attaque, la protection doit intervenir avant que cette approbation ne se transforme en perte.
Pour les entreprises, Splashtop Shield for Business est disponible en option complémentaire pour les produits professionnels Splashtop. Ajoutez Splashtop Shield à votre abonnement pour protéger les terminaux Windows et Mac de votre équipe.
Pour les ordinateurs personnels et familiaux, démarrez un essai gratuit de 7 jours de Splashtop Shield for Home and Family.