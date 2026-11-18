Splashtop rejoint l’initiative antivirus de Microsoft, renforçant la protection des environnements Microsoft
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Splashtop Shield ajoute une protection antimalware en temps réel certifiée de manière indépendante, avec des mises à jour déployées selon les pratiques de déploiement sécurisé de Splashtop.
SAN FRANCISCO, Californie, 18 novembre 2026 – Splashtop a annoncé aujourd’hui avoir rejoint la Microsoft Virus Initiative (MVI), un programme de Microsoft® destiné aux fournisseurs de sécurité dont les produits sont certifiés par des laboratoires de test indépendants approuvés et répondent aux exigences de Microsoft pour une intégration fiable avec Windows®. Cette adhésion renforce l’alignement de Splashtop avec Microsoft et fait avancer son travail pour renforcer la protection et la résilience des organisations centrées sur Microsoft. Splashtop s’est qualifiée pour la MVI avec Splashtop Shield, qui associe une protection antimalware en temps réel à des défenses contre les attaques d’ingénierie sociale telles que le phishing, les arnaques et l’accès à distance non autorisé. Shield a été certifié par le laboratoire de test indépendant West Coast Labs, et s’intégrera bientôt au Centre de sécurité Windows, en s’enregistrant auprès de Windows comme fournisseur antivirus de l’appareil afin que son statut de protection apparaisse dans Sécurité Windows. Les mises à jour de Shield suivent également les pratiques de déploiement sécurisé de Splashtop, répondant aux exigences de fiabilité et aidant les organisations à éviter les perturbations. "Les administrateurs IT font face à un flux constant d’attaques, et ils n’ont pas le temps de prendre le risque d’utiliser des outils de sécurité qui pourraient ne pas convenir à l’environnement qu’ils ont déjà mis en place," a déclaré Mark Lee, CEO et cofondateur de Splashtop. « Shield est certifié de manière indépendante et conçu pour fonctionner avec Windows, afin que les administrateurs puissent ajouter une couche de protection contre le phishing et les arnaques sans se demander si elle s’intégrera correctement. » Le portefeuille de Splashtop étend les environnements Microsoft au-delà de l’inscription et des politiques jusqu’aux opérations continues sur les terminaux :
Ajoutez une deuxième ligne de défense contre le phishing : Splashtop Shield inspecte chaque clic pour détecter le phishing et les arnaques, fonctionne avec Microsoft Defender® Antivirus et se gère dans la même console que le support et la gestion des correctifs.
Résolvez les problèmes sur n’importe quel appareil : Splashtop Remote Support résout les problèmes sur les appareils assistés ou sans surveillance, gérés ou BYOD, y compris d’un locataire à l’autre.
Corrigez plus rapidement les vulnérabilités des applications : Agentic Packr utilise l’IA pour packager, tester et analyser les applications tierces et personnalisées à la recherche de logiciels malveillants, puis les publie dans Microsoft Intune® en un clic.
Appliquez des correctifs sans attendre les check-ins : Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) corrige les applications Windows, macOS et tierces en les priorisant selon les risques KEV et CVE, avec des journaux qui attestent chaque correctif.
Supprimez les mots de passe Wi‑Fi partagés : Foxpass fournit un accès Wi‑Fi et VPN sans mot de passe, basé sur des certificats, via Intune, en l’associant à Microsoft Cloud PKI et en éliminant les serveurs RADIUS sur site.
Grâce à MVI, Microsoft travaille directement avec des fournisseurs de sécurité dont les produits protègent les clients Windows. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Splashtop, qui expose à Microsoft Ignite®, du 17 au 20 nov. au Moscone Center de San Francisco, au stand 6269L. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.splashtop.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est le premier fournisseur mondial de solutions de travail, d’assistance et de gestion à distance qui simplifient la sécurité et les opérations dans le monde du travail en tout lieu. La technologie de Splashtop est facile à déployer, à utiliser et à gérer pour les PME et les grandes sociétés. Elle offre des fonctions de sécurité avancées, un débit élevé, une compatibilité étendue et une assistance clientèle 24h/24, 5j/7. Splashtop, la solution accessible choisie par plus de 30 millions d’utilisateurs, est un partenaire qui permet aux entreprises de se développer et s’adapte à leurs conditions spécifiques grâce à des formules très flexibles. Splashtop est membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), rejoignant ainsi Microsoft dans ses efforts pour aider les clients à relever les défis évolutifs du paysage informatique d’aujourd’hui. Visitez www.splashtop.com et suivez-nous sur LinkedIn pour en savoir plus.
Microsoft, Microsoft Cloud PKI, Microsoft Defender, Microsoft Ignite, Microsoft Intune et Windows sont des marques du groupe Microsoft.
Résumé de l’actualité
Splashtop a été accepté dans le Microsoft Virus Initiative (MVI), le programme de Microsoft destiné aux organisations qui développent des technologies antimalware pour Windows.
Les membres du MVI doivent fournir une protection en temps réel certifiée de manière indépendante et satisfaire aux exigences de Microsoft pour une intégration fiable avec Windows.
Cette adhésion s’appuie sur le rôle de Splashtop au sein de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA) ainsi que sur des produits conçus pour étendre ce que les équipes IT peuvent faire dans les environnements Microsoft.