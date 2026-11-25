Points clés à retenir
AEM et RMM se recoupent en matière de supervision, de gestion des correctifs, de scripting, d’inventaire et d’accès à distance. La principale différence réside dans la part du travail de routine qui s’exécute sans technicien.
Les workflows RMM sont principalement pilotés par des techniciens, tandis qu’AEM applique des correctifs de routine dans le cadre de la politique définie, avec des garde-fous tels que les anneaux de mise à jour, les approbations et les fenêtres de maintenance.
De nombreuses équipes peuvent remplacer un RMM par un AEM, mais celles qui s’appuient sur le PSA, la facturation, la découverte du réseau ou le backup utilisent souvent les deux en parallèle.
Splashtop AEM combine les fonctionnalités RMM essentielles avec le déploiement de correctifs et la remédiation pilotés par des politiques pour les terminaux Windows et macOS, dans une console unique.
La plupart des équipes IT gèrent plus de terminaux, plus d’applications et plus de correctifs qu’il y a quelques années, souvent avec les mêmes effectifs. Les outils de surveillance et de gestion à distance (RMM) sont depuis longtemps le moyen standard de maintenir ces appareils en fonctionnement. L’autonomous endpoint management (AEM) est une approche plus récente qui utilise une automatisation pilotée par des politiques pour gérer les tâches de routine sur les terminaux avec moins d’intervention manuelle.
Les deux se recoupent davantage que leurs noms ne le laissent penser, ce qui rend le choix entre AEM et RMM plus difficile qu’il n’y paraît. Ce guide explique en quoi la gestion autonome des terminaux et le RMM partagent certaines capacités, en quoi ils diffèrent, comment déterminer si votre RMM actuel fonctionne déjà de manière autonome, et dans quels cas il est pertinent de remplacer un RMM ou d’utiliser les deux.
Quelle est la différence entre RMM et AEM ?
Qu’est-ce que le RMM ?
Les logiciels RMM permettent aux équipes IT et aux fournisseurs de services managés (MSPs) de surveiller les terminaux, de recevoir des alertes, de se connecter à distance, d’exécuter des scripts et de déployer des correctifs depuis une console centrale. La plupart des workflows RMM sont pilotés par les techniciens. Une alerte, un calendrier ou un ticket lance le travail, puis un technicien décide de la suite.
De nombreuses plateformes RMM actuelles automatisent également la gestion des correctifs, le scripting et certaines tâches de remédiation, si bien que la frontière entre RMM et AEM peut être floue.
Qu’est-ce que l’autonomous endpoint management ?
La gestion autonome des terminaux utilise des politiques et des données de terminal en temps réel pour détecter les problèmes, les prioriser et effectuer des corrections de routine, comme le déploiement de correctifs et les corrections de configuration. L’IT définit les règles, y compris les approbations, les anneaux de mise à jour et les fenêtres de maintenance, et la plateforme les applique à chaque appareil géré. Tout ce qui sort de ces règles est confié à une personne.
En pratique, le RMM donne aux techniciens les outils pour agir, tandis que l’AEM gère seul les actions de routine dans les limites définies par l’IT. Pour une vue d’ensemble plus large de ce modèle opérationnel, consultez la comparaison entre la gestion traditionnelle et autonome des terminaux.
Comparaison entre AEM et RMM
Les deux approches reposent sur un agent sur chaque terminal et une console centrale, et couvrent généralement la supervision, les alertes, la gestion des correctifs, le scripting, l’inventaire et l’accès à distance. Les différences apparaissent dans la façon dont le travail démarre et dans la personne qui l’exécute :
RMM (typique)
AEM
Objectif principal
Surveillez, prenez en charge et maintenez les endpoints à distance
Maintenez les terminaux à jour, configurés et conformes grâce à une automatisation pilotée par des politiques
Qu’est-ce qui déclenche le travail ?
Alertes, planifications et demandes de techniciens
Politiques et données des terminaux en temps réel, dans le cadre défini par l’IT
Correctifs
Souvent planifié, avec des options d’automatisation qui varient selon la plateforme
Basé sur des politiques et priorisé selon les risques, avec des anneaux de mise à jour et des approbations
Remédiation
Généralement piloté par un technicien, avec prise en charge par des scripts
Automatisé pour les problèmes courants, avec les exceptions transmises à l’IT
accès à distance
Une fonctionnalité clé pour le dépannage pratique
Souvent inclus pour les problèmes qui nécessitent encore une intervention manuelle
Rôle de l’humain
Exécute et vérifie le travail
Définit la stratégie et gère les exceptions
Pourquoi le choix entre AEM et RMM est important aujourd’hui
La manière dont votre équipe gère les terminaux influe sur la rapidité avec laquelle les vulnérabilités sont corrigées, sur le temps que les techniciens consacrent à la maintenance de routine et sur la facilité avec laquelle l’IT peut montrer aux auditeurs ce qui a changé et quand. Ces pressions s’accentuent à mesure que le nombre de terminaux augmente et que davantage d’appareils passent leur temps en dehors du réseau de bureau.
Les analystes s’attendent à ce que les capacités autonomes deviennent un élément standard des outils de gestion des terminaux :
Le 2025 Market Guide for Endpoint Management Tools de Gartner prévoit que « d’ici 2029, plus de 50 % des organisations adopteront des capacités d’autonomous endpoint management (AEM) au sein d’outils avancés de gestion des terminaux et de DEX afin de réduire considérablement les efforts humains, contre presque zéro en 2024. »
Pour la plupart des équipes, la question pratique est de savoir quelle quantité de travail de routine leur configuration actuelle peut déjà gérer seule. La checklist ci-dessous vous aide à y répondre.
Votre RMM fonctionne-t-il déjà de manière autonome ?
Utilisez ces questions pour voir à quel point votre RMM actuel se rapproche d’un modèle autonome :
Confirme-t-il l’installation ? Le statut de déploiement à lui seul peut masquer des installations échouées et des redémarrages différés. Recherchez des résultats par appareil indiquant quels correctifs ont été installés, lesquels ont échoué et pourquoi.
Corrige-t-il les applications tierces ? Les navigateurs, les applications de collaboration et les lecteurs PDF ont leurs propres vulnérabilités. Si votre RMM ne corrige que le système d’exploitation, ces failles restent en dehors de votre cycle habituel de correctifs.
Priorise-t-il en fonction du risque ? La gravité des CVE et l’exploitation active, comme une inscription dans le catalogue Known Exploited Vulnerabilities de CISA, doivent déterminer ce qui est corrigé en premier.
Déploie-t-il les changements en toute sécurité ? Les anneaux de mise à jour, les approbations et les fenêtres de maintenance permettent à l’automatisation d’avancer rapidement tout en évitant qu’un correctif non testé ne soit déployé sur tous les appareils à la fois.
Atteint-il les appareils hors du réseau d’entreprise ? Les ordinateurs portables à distance et hybrides doivent recevoir les mises à jour et les changements de politique dès qu’ils se connectent, sans attendre l’intervention d’un technicien.
Combien de temps est consacré aux correctifs de routine ? Si les techniciens passent une grande partie de la semaine à effectuer des correctifs et nettoyages répétitifs, ce travail se prête bien à une automatisation pilotée par des politiques.
Si la plupart de vos réponses sont oui, votre RMM couvre peut-être déjà une grande partie de ce que propose AEM. Si plusieurs réponses sont non, c’est précisément dans ces lacunes que la gestion autonome des terminaux apporte le plus de valeur.
AEM doit-il remplacer votre RMM ou fonctionner à ses côtés ?
Quand AEM peut remplacer votre RMM
Si votre équipe utilise principalement son RMM pour la supervision, la gestion des correctifs, le scripting, l’inventaire, la remédiation et l’accès à distance, une plateforme AEM qui couvre ces fonctions peut le remplacer. Regrouper ce travail sur une seule plateforme réduit le nombre d’agents, de consoles et de licences que votre équipe doit gérer.
Les MSPs qui envisagent ce changement trouveront plus de détails dans la façon dont les MSPs évaluent les alternatives aux RMM pour consolider leurs outils.
Quand utiliser AEM avec votre RMM
Certaines équipes dépendent de capacités qui vont au-delà de la gestion des terminaux, comme l’automatisation des services professionnels (PSA), la facturation client, la découverte du réseau ou la sauvegarde. Dans ce cas, AEM peut prendre en charge la gestion des correctifs et la correction de routine, tandis que les outils existants continuent d’assurer ces fonctions. Les équipes qui utilisent Microsoft Intune ou SCCM pour la gestion des appareils peuvent également ajouter AEM pour une gestion des correctifs plus rapide et une couverture plus large des applications tierces.
Si la gestion des correctifs est la principale lacune de votre configuration actuelle, découvrez comment automatiser la gestion des correctifs sans RMM.
Couvrez les essentiels du RMM et automatisez les tâches courantes avec Splashtop AEM
Splashtop AEM est la plateforme de gestion des terminaux de Splashtop, qui réunit les principales fonctionnalités de RMM et l’automatisation pilotée par des politiques dans une seule console. Les équipes IT peuvent corriger les systèmes d’exploitation Windows et macOS ainsi que les applications tierces prises en charge en temps réel ou selon des politiques, en utilisant des anneaux de mise à jour, des approbations de version et des fenêtres de maintenance pour contrôler chaque déploiement. Les informations CVE, y compris le statut CISA KEV, aident les équipes à décider ce qu’elles doivent corriger en priorité.
Au-delà du patching, Splashtop AEM inclut l’inventaire du matériel et des logiciels, des alertes configurables, des scripts et des tâches, ainsi que des déclencheurs basés sur les événements qui corrigent automatiquement les problèmes courants. Le contrôle à distance est intégré pour les problèmes qui nécessitent encore une intervention manuelle, et l’antivirus ainsi que l’EDR sont disponibles en modules complémentaires. Les équipes peuvent utiliser Splashtop AEM pour remplacer un RMM pour ces fonctions ou l’utiliser aux côtés d’Intune, SCCM, PSA et d’outils de sauvegarde.
Les avis sur G2 concernant Splashtop AEM mettent régulièrement en avant la gestion automatisée des correctifs, la réduction des efforts IT manuels et une visibilité centralisée sur l’ensemble des environnements de terminaux.
Démarrez un essai gratuit de Splashtop AEM pour voir à quel point il peut alléger la charge de travail de routine sur les terminaux de votre équipe.