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Confederation College Utiliza Splashtop para el acceso remoto a laboratorios informáticos y soporte informático

Los estudiantes pueden acceder remotamente a los ordenadores del campus y los equipos informáticos pueden proporcionar asistencia bajo demanda a los usuarios remotos

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Escucha a Jason Deadman, técnico del servicio de asistencia de servicios informáticos, hablar sobre cómo utilizan el acceso remoto Splashtop en Confederation College. Sus alumnos acceden remotamente a los ordenadores del campus desde cualquier dispositivo y el equipo informático proporciona asistencia bajo demanda a alumnos y profesores remotos.

Más información sobre Splashtop Enterprise para acceder de forma remota a las salas de informática.

Confederation College uses Splashtop for Remote Computer Lab Access and IT Support
Confederation College uses Splashtop for Remote Computer Lab Access and IT Support


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