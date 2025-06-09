St. Joseph’s School for the Deaf aumenta la seguridad y amplía la asistencia informática remota
Splashtop Enterprise permite a un equipo informático de dos personas prestar asistencia a más de 300 dispositivos y supervisar las cámaras de seguridad
De un vistazo
Desafío
Al comienzo de la pandemia, el St. Joseph’s School for the Deaf necesitaba prestar asistencia a distancia a los alumnos y al personal con un presupuesto ajustado.
Solución
Durante el confinamiento, el equipo informático de St. Joseph, formado por dos personas, utilizó Splashtop para prestar soporte a los dispositivos escolares. Para obtener capacidades adicionales, se actualizaron a Splashtop Enterprise y siguen prestando soporte a más de 300 dispositivos.
Resultados
Splashtop ofrecía todo lo que St. Joseph necesitaba a un precio inmejorable. Esto les permitió destinar más presupuesto a nuevos dispositivos para los alumnos. También han encontrado formas ingeniosas de mejorar sus medidas de seguridad y vigilancia utilizando Splashtop.
De St. Joseph’s School for the Deaf
Splashtop es un gran tercer miembro del equipo, por así decirlo. Tenemos un equipo informático pequeño, solo mi compañero y yo. Así que te facilita mucho las cosas.
Adrianne Grant - Technology Coordinator
De St. Joseph’s School for the Deaf
Aprecio mucho la amabilidad del equipo de atención al cliente de Splashtop. Eso es fundamental para la gente del sector de las tecnologías. Os lo agradezco mucho porque me facilitáis mucho el trabajo, así que gracias.
Adrianne Grant - Technology Coordinator
El reto: Proporcionar asistencia remota de calidad con poco presupuesto
Joseph's School for the Deaf lleva más de 150 años proporcionando a los alumnos experiencias útiles, equitativas y atractivas. Situada en el Bronx (Nueva York), la escuela crea un entorno de aprendizaje inclusivo para alumnos oyentes y no oyentes, verbales y no verbales por igual.
Más que en otras escuelas, el entorno del campus de St. Joseph forma parte integral de la vida estudiantil. Por eso, cuando el COVID-19 forzó el cambio de la enseñanza a la impartida a distancia, no fue tarea fácil. La coordinadora de tecnología, Adrianne Grant, tuvo que encontrar rápidamente una forma de prestar asistencia a los profesores y al personal a distancia. "¡La experiencia fue abrumadora!".
St. Joseph reunió rápidamente dispositivos para ayudar a los estudiantes a acceder a clases y trabajos de curso retransmitidos en directo desde casa. Una vez que la escuela adquirió portátiles, tabletas y Chromebooks, Grant detectó que necesitaba encontrar una forma de acceder remotamente a esos dispositivos y solucionar los problemas con rapidez.
Grant quería asegurarse de que el personal de St. Joseph se sintiera respaldado durante esta época incierta y difícil. "Quería que supieran que, si empezaban a sentirse sobrepasados, podíamos tenderles una mano y prestarles apoyo", dijo.
La solución: El equipo de TI de St. Joseph incorpora a "un tercer miembro del equipo" con Splashtop
Grant utilizaba LogMeIn antes de conocer Splashtop a través de Tech and Learning. Decidió probar Splashtop y le sorprendió lo fácil que era utilizarlo. "LogMeIn era un poco farragoso a veces, mientras que la interfaz de Splashtop me pareció simplemente maravillosa. Podía entrar y salir de las máquinas con facilidad".
Los precios de Splashtop también me llamaron la atención. "Splashtop es muy asequible en comparación con LogMeIn. Para un centro educativo, ¡eso es un puntazo! Cuando vi la comparación de precios, no me lo podía creer. Otros productos cuestan el doble por menos".
Grant empezó a utilizar Splashtop para ofrecer asistencia al personal remoto durante el confinamiento. "Mucha gente trabajaba desde casa con sus propios dispositivos. "Pudimos entrar en sus ordenadores y dispositivos móviles para solucionar cualquier problema. Nos permitió mantener un alto nivel de asistencia, incluso cuando estábamos en casa".
Más allá del shock inicial de la pandemia, Splashtop se convirtió en una herramienta indispensable para St. Joseph. Grant estaba tan contenta con Splashtop que actualizó a Enterprise para tener más capacidades de soporte remoto y mayor seguridad. "Splashtop es un gran tercer miembro del equipo, por así decirlo. Tenemos un equipo informático pequeño, solo mi compañero y yo. Así que facilita mucho las cosas".
Características favoritas:
Asistencia remota bajo demanda: para prestar asistencia a cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. "Splashtop aportó un efecto tranquilizador a nuestra escuela. No solo pudimos ayudar al personal a distancia, sino también a los alumnos y padres que tenían problemas con la tecnología en casa. Es fácil para el usuario final, aunque no sean eruditos de la informática".
Gestión remota de ordenadores: para introducir parches o actualizaciones a través de la consola my.splashtop.com de forma remota. "No tengo que ir corriendo a todas las máquinas. Veo todo lo que necesito a través de la consola. Solo somos dos, no podríamos hacerlo todo sin Splashtop".
Información del dispositivo: "La consola Splashtop nos da detalles sobre los dispositivos, como el sistema operativo y la fecha de su última actualización. Puedo ver lo que se ha completado y lo que queda por hacer. Paso el ratón por encima y me dará la información. No tengo que ir a buscarlo".
Registros de sesión: "Puedo repasar después de una sesión y ver lo que funcionó, lo que no, además de otra información esencial. Lo utilizo todo el tiempo".
Agrupación y gestión de usuarios: "Podemos crear grupos y categorizar a las personas. Si necesitáramos encontrar un usuario final, sabemos dónde acudir".
Atención al cliente: Grant quedó impresionada con el maravilloso servicio de atención al cliente de Splashtop. "Vuestro equipo de atención al cliente es muy servicial y accesible. Aunque no lo solucione enseguida, se quedan conmigo y se aseguran de que funcione. Yo lo aprecio como informática porque quiero hacer lo mismo por mis usuarios finales".
Resultados: Más dispositivos para estudiantes, equipos de asistencia informática y seguridad escolar a un menor precio
Ahorro de costes
Como Grant ahorró considerablemente en costes de acceso remoto y asistencia informática, St. Joseph pudo comprar más Chromebooks e iPad para los alumnos. "Nuestro presupuesto no es gran cosa. Podía abarcar más terreno y hacer más cosas con Splashtop que con otros productos. Era la mejor opción, ni más ni menos".
Mayor seguridad y tranquilidad
Las escuelas de Estados Unidos tienen que mostrarse hipervigilantes en materia de seguridad. "Es horroroso pensar que alguien pueda infiltrarse en nuestra escuela y hacer daño a los niños y al personal", dijo Grant.
Para ello, St. Joseph utiliza Splashtop para controlar las cámaras de seguridad. "Mi asistente utiliza Splashtop a diario para diagnosticar y resolver problemas. También se conecta a distancia al ordenador de la garita para comprobar las cámaras de vigilancia".
Durante las vacaciones o fuera del horario laboral, pueden simplemente entrar a distancia, vigilar el campus y ayudar a quien esté allí. Si es necesario, también pueden alertar a las autoridades de emergencias más rápidamente. Han detectado desde una puerta abierta por error hasta un sótano inundado tras un huracán.
"Cuando se inundó el sótano tras un huracán, pudimos ver a distancia las cámaras de vigilancia y comprobar los daños causados por el agua. Todo el nivel inferior se había inundado y había un cuadro eléctrico bajo el agua. Con Splashtop, podíamos ver si era seguro antes de entrar en el edificio para evaluar los daños". Grant añadió: "Normalmente no pensarías en utilizar Splashtop de esa manera, pero para nosotros vale su peso en oro".
También mayor ciberseguridad
Splashtop no solo ha mejorado la seguridad física de la escuela, sino también su ciberseguridad". La gente no piensa en ello, pero las escuelas también son objetivo del ransomware. Proteger a nuestros usuarios finales y nuestra red es tan importante como el resto de nuestro trabajo", dijo Grant. Splashtop permite a Grant y a su compañero revisar todos los dispositivos de la escuela y realizar actualizaciones para garantizar que son lo más seguros posible.
El "caballero de la brillante armadura" de St. Joseph
Hoy Grant y su socio utilizan Splashtop Enterprise para ofrecer asistencia informática a unos 300 dispositivos (entre iPad, Chromebooks, portátiles y ordenadores de sobremesa). "Utilizamos Splashtop principalmente para dar asistencia informática a ordenadores de sobremesa. Si alguien tiene un problema, podemos diagnosticarlo o resolverlo fácilmente sin interrumpir la clase".
Cuando los miembros del personal no están en el campus, los informáticos pueden dar asistencia a sus dispositivos, aunque su despacho esté cerrado. Los miembros del personal también utilizan las funciones de acceso remoto cuando están fuera de la ciudad o formando a nuevos empleados. "Nuestro director comercial utiliza ahora Splashtop con regularidad. Vive fuera del estado y puede acceder remotamente a los archivos fuera del horario laboral o mientras trabaja desde casa".
Al recordar el inicio de la pandemia, Grant agradece haber encontrado Splashtop. "Echamos la vista hacia atrás y vemos todo lo que pasó y cómo hemos progresado a través de ello, es surrealista. Diría que vuestro producto nos salvó durante la pandemia. Esa es la pura verdad. Fue nuestro caballero de la brillante armadura".