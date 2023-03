St. Joseph’s School for the Deaf aumenta la seguridad y amplía la asistencia informática remota

Joseph's School for the Deaf lleva más de 150 años proporcionando a los alumnos experiencias útiles, equitativas y atractivas. Situada en el Bronx (Nueva York), la escuela crea un entorno de aprendizaje inclusivo para alumnos oyentes y no oyentes, verbales y no verbales por igual.

Más que en otras escuelas, el entorno del campus de St. Joseph forma parte integral de la vida estudiantil. Por eso, cuando el COVID-19 forzó el cambio de la enseñanza a la impartida a distancia, no fue tarea fácil. La coordinadora de tecnología, Adrianne Grant, tuvo que encontrar rápidamente una forma de prestar asistencia a los profesores y al personal a distancia. "¡La experiencia fue abrumadora!".

St. Joseph reunió rápidamente dispositivos para ayudar a los estudiantes a acceder a clases y trabajos de curso retransmitidos en directo desde casa. Una vez que la escuela adquirió portátiles, tabletas y Chromebooks, Grant detectó que necesitaba encontrar una forma de acceder remotamente a esos dispositivos y solucionar los problemas con rapidez.

Grant quería asegurarse de que el personal de St. Joseph se sintiera respaldado durante esta época incierta y difícil. "Quería que supieran que, si empezaban a sentirse sobrepasados, podíamos tenderles una mano y prestarles apoyo", dijo.