Strobel se ahorra un 80 % al pasar de LogMeIn Central
Las mejores funciones de asistencia remota a un precio mucho más bajo que el de LogMeIn Central
Resumen
Strobel Energy Group ha estado usando LogMeIn Central para dar soporte a sus usuarios y a la infraestructura de TI que incluye docenas de servidores y ordenadores que están dispersos por todo el mundo. Cansados de los dramáticos aumentos de precio de LogMeIn, Strobel Energy Group cambió a Splashtop Remote Support que ofrecía todas las herramientas y características que necesitaban a un precio mucho mejor.
De Strobel Energy Group
Splashtop tiene las prestaciones que necesitamos y el precio se ajustaba más a lo que nos gustaría pagar.
Jon Quincy, IT Manager
El reto: Encontrar la mejor alternativa a LogMeIn Central a un precio justo
Strobel Energy Group opera de forma ininterrumpida. Para que las operaciones funcionen sin problemas, deben asegurarse de que su infraestructura informática esté en las mejores condiciones. Con una solución de asistencia informática remota a su disposición, pueden acceder a distancia y proporcionar mantenimiento y asistencia a todos los servidores y dispositivos utilizados por su empresa.
En el pasado, Strobel Energy Group utilizaba LogMeIn Central para proporcionar asistencia remota. Sin embargo, los aumentos de precio anuales de LogMeIn empezaron a convertirse en un problema. Jon Quincy, director de TI de Strobel Energy Group, habló de cómo las subidas de precios empezaron a pasarse de castaño oscuro: "LogMeIn no ha dejado de subir sus precios e intentamos no caer en la rutina de renovar un servicio de suscripción cada año porque sí".
Quincy se puso a buscar otra solución que le permitiera ofrecer la mejor asistencia remota de su clase, una que les permitiera a él y a su equipo disponer de conexiones rápidas de acceso remoto con todas las herramientas necesarias para ofrecer una asistencia superior, pero sin el elevado precio.
"Nos esforzamos continuamente por asegurarnos de que utilizamos el producto adecuado para lo que necesitamos al mejor precio", dijo Quincy. "Nuestro objetivo era poder ayudar a nuestros usuarios sin ninguna dificultad para conectarse y hacer lo que hay que hacer".
La solución: Splashtop Remote Support al rescate
Quincy pronto recibió noticias de otra empresa sobre cómo ellos también habían tenido el mismo problema con LogMeIn Central y habían encontrado la solución perfecta en Splashtop SRS Premium (la alternativa ideal a LogMeIn Central).
"Siempre intentamos estar al día sobre productos nuevos e increíbles", dijo Quincy. "Un proveedor nuestro utilizaba Splashtop para acceder remotamente a uno de nuestros sistemas y, en el transcurso de la conversación, descubrimos que habían sustituido LogMeIn por Splashtop debido al precio.
"Si lo comparamos con LogMeIn Central, Splashtop Remote Support ofrece las mismas funciones principales más utilizadas por los responsables de TI. Sin embargo, Splashtop es mucho más barato y no tiene subidas de precio cada año (consulta nuestra comparación de precios de LogMeIn Central). Esto despertó el interés de Quincy y decidió probarlo.
"Probamos el programa en modo de prueba gratuita y nos sorprendió gratamente", dijo Quincy. "También nos gustó mucho trabajar con [el equipo de ventas de Splashtop] y la flexibilidad con las ampliaciones que fueron capaces de proporcionarnos en nuestra prueba gratuita para asegurarse de que estábamos contentos".
Splashtop cumplió los elevados estándares de Strobel Energy Group. La decisión de cambiar de LogMeIn Central a Splashtop Remote Support fue coser y cantar para Quincy.
"Splashtop tiene las funciones que necesitamos y el precio se ajustaba más a lo que nos gustaría pagar".
Resultados: Strobel reduce los costes de asistencia remota en más de un 80 %
Quincy implementó Splashtop SRS Premium con facilidad. Fue capaz de proporcionar el alto nivel de soporte que necesitaba la infraestructura informática de Strobel Energy Group y notó el ahorro de costes de inmediato. "Nuestra renovación iba a costar más de 6000 $ con LogMeIn y nuestro precio de compra con Splashtop era de poco más de 1000 $", dijo Quincy. "Por ese precio, pudimos pasar de 100 ordenadores gestionados con LogMeIn a 250 con Splashtop".
Quincy redujo el coste de la asistencia informática remota de Strobel Energy Group en más del 80 %, además de acceder a más del doble de la cantidad de ordenadores que tenía de límite mientras usaba LogMeIn. Splashtop es la mejor alternativa a LogMeIn y te ayudará a ahorrar miles de dólares en comparación con lo que cuesta LogMeIn.
Más ordenadores gestionadosDe 100 a 250
Ahorro del 80 %Sobre los costes de la asistencia informática remota
Detalles
Acerca de Strobel Energy Group
Strobel Energy Group es una empresa de Ingeniería, Abastecimiento y Construcción (EPC por sus siglas en inglés) especializada en el sector energético intermedio.Han suministrado a la industria energética operaciones e instalaciones que trasladan los productos energéticos al mercado.Han trabajado en proyectos que incluyen la planificación, construcción y finalización de instalaciones de carga de trenes de unidades de petróleo crudo en Dakota del Norte, Luisiana y Texas, así como otros proyectos en todo Estados Unidos.
Strobel Energy Group utiliza software de gestión de escritorio remoto para mantener su infraestructura de servidores, que consta de un host VMware, varios servidores virtuales y unos 70 usuarios. De su base de usuarios, el 60 por ciento son locales, mientras que el 40 por ciento están fuera, en Estados Unidos, México, Canadá e India.