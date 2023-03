Fast Break Tech cambia de LogMeIn Central a Splashtop

Fast Break Tech —un MSP con sede en Sacramento (California)— gestiona más de 3000 puntos finales; esta empresa utiliza Splashtop Remote Support para supervisar, gestionar y prestar asistencia informática a sus clientes de forma remota.

Fast Break Tech se pasó a Splashtop tras haber utilizado anteriormente LogMeIn Central Premier. El equipo de Fast Break Tech está muy contento con el cambio y aduce una mejor experiencia, mejores funciones y una mayor capacidad de respuesta del equipo de asistencia de Splashtop como razones por las que prefieren nuestra solución (consulta por qué Splashtop es la mejor alternativa a LogMeIn Central).

El Desafío

Hoy en día, los MSP se enfrentan al desafío de tratar de dar soporte a los dispositivos de sus clientes repartidos por diferentes ubicaciones con recursos limitados. Para satisfacer la demanda, los MSP dependen del software de acceso remoto para poder proporcionar soporte a sus dispositivos administrados sin tener que viajar físicamente hacia sus clientes.

Además del acceso remoto, los MSP suelen buscar herramientas que les ayuden a controlar y gestionar sus puntos finales de forma remota también. Esto ayuda a los MSP a abordar proactivamente los problemas antes de que surjan y a mantener sus puntos finales funcionando sin problemas.

Existen varios productos que ofrecen estas herramientas, sin embargo, a menudo pueden ser costosos, carecer de ciertas características o funcionalidades o tener equipos de soporte que no responden. Esto sobrecarga especialmente a los MSP que intentan escalar sus negocios, ya que agregar nuevos clientes puede ser costoso o perjudicar su eficiencia.

Fast Break Tech es un MSP que gestiona más de 3.000 puntos finales con sólo 8 técnicos internos. Para dar soporte a su gran base de clientes, Fast Break Tech utilizaba LogMeIn Central Premier.

Sin embargo, Fast Break Tech no estaba satisfecha con su situación y quería encontrar una nueva solución. Steven Walker, presidente de Fast Break Tech, habló de lo que los alejó de LogMeIn. "Usábamos LogMeIn, que se ralentizó demasiado con los años", dijo Walker. "Y, si habia funciones que me hubiera gustado que se incorporaran, la empresa era demasiado grande como para que no pasara nada. No respondieron a nuestras peticiones. Además, en aquel momento, intentábamos mantenernos alejados de Kaspersky y era la única protección que estaba integrada con LogMeIn".

La Solución

En última instancia, Fast Break Tech cortó lazos con LogMeIn y se pasó a Splashtop Remote Support.

Splashtop Remote Support es una solución de asistencia informática remota diseñada específicamente para MSP y profesionales de TI. Incluye funciones como acceso remoto no supervisado, transferencia de archivos, chat y reinicio remoto. También incluye funciones adicionales de supervisión y gestión que suelen encontrarse en los productos RMM.

Las funciones de supervisión y gestión de Splashtop Remote Support incluyen alertas configurables, registros de eventos, comando remoto, inventario del sistema, gestión de actualizaciones, acciones programadas y mucho más. Los usuarios también pueden instalar y gestionar Bitdefender Antimalware en sus ordenadores gestionados desde la consola Splashtop

Los resultados.

Desde el principio, Walker vio los beneficios de hacer el cambio a Splashtop. Al hablar del proceso de implementación, Walker mencionó que era más fácil de lo que esperaba.

"El equipo de Splashtop nos guio en el uso de InstallForge para crear nuestras propias compilaciones con códigos de seguridad, algo imprescindible para nosotros", dijo Walker. "También pudimos utilizar la función LogMeIn One2Many para instalar Splashtop en la mayoría de nuestros clientes".

Una vez que empezó a usar Splashtop, a Walker le gustó más la experiencia de Splashtop y dijo que era más rápido que LogMeIn. "Escuché a mi equipo indicar que les gustaba más Splashtop", dijo Walker.

En cuanto a las características, Walker elogió el chat (en particular el chat fuera de sesión) y el apoyo presencial como algunos de los aspectos más destacados de Splashtop Remote Support.

La Función de Chat Mejora la Eficiencia

"El chat es maravilloso", dijo Walker. "Lo utilizamos todo el día. Hay veces que estamos en una llamada y tenemos que empezar a ayudar al siguiente cliente. Tenemos que ponernos en marcha, así que pulsamos el botón del chat para empezar a charlar con ese cliente".

Con el soporte remoto de Splashtop, puedes chatear con tus clientes, incluso sin necesidad de conectarte a la computadora primero.

Walker también habló de más beneficios de la función de chat en Splashtop.

"Si llamamos y nos salta el buzón de voz, enviamos un chat diciendo: 'Oye, ¿te parece bien que entremos a distancia ahora? Y, si lo confirman, entonces entramos", dijo Walker. "También me gusta que aparezca nuestro nombre en el chat. Con LogMeIn solo ponía "Usuario remoto de LogMeIn", así que no tenían ni idea de con quién estaban trabajando realmente. Pero, con el chat de Splashtop, saben de qué técnico se trata".

Soporte Instantáneo en Movimiento con SOS

La otra función que Walker elogió fue la de asistencia asistida (SOS), que te permite conectarte instantáneamente a cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS o Android con un código de sesión para proporcionar asistencia. Esta función ayuda a MSP como Fast Break Tech a dar asistencia a dispositivos no gestionados bajo su cuenta, ya que no es necesaria una instalación previa.

"SOS nos parece increíble", dijo Walker, "soy capaz de realizar varias tareas a la vez mientras me desplazo y utilizar el SOS para ofrecer asistencia. Solo necesito el código de 9 dígitos y yo me ocuparé de ayudar o decir lo que tienen que hacer".