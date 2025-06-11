Fast Break Tech cambia de LogMeIn Central a Splashtop
Averigua las principales razones por las que cambiar a Splashtop fue la mejor opción para este MSP
Resumen
Fast Break Tech, un MSP con sede en Sacramento (California) gestiona más de 3000 puntos finales; esta empresa utiliza SRS Premium para supervisar, gestionar y prestar soporte remoto a sus clientes.
Fast Break Tech se pasó a Splashtop tras haber utilizado anteriormente LogMeIn Central Premier. El equipo de Fast Break Tech está muy contento con el cambio y aduce una mejor experiencia, mejores funciones y una mayor capacidad de respuesta del equipo de asistencia de Splashtop como razones por las que prefieren nuestra solución (consulta por qué Splashtop es la mejor alternativa a LogMeIn Central).
El Desafío
Hoy en día, los MSPs se enfrentan al desafío de tratar de dar soporte a los dispositivos de sus clientes repartidos por diferentes ubicaciones con recursos limitados. Para satisfacer la demanda, los MSPs dependen del software de acceso remoto para poder proporcionar soporte a sus dispositivos administrados sin tener que viajar físicamente hacia sus clientes.
Además del acceso remoto, los MSPs suelen buscar herramientas que les ayuden a controlar y gestionar sus puntos finales de forma remota también. Esto ayuda a los MSPs a abordar proactivamente los problemas antes de que surjan y a mantener sus puntos finales funcionando sin problemas.
Existen varios productos que ofrecen estas herramientas, sin embargo, a menudo pueden ser costosos, carecer de ciertas características o funcionalidades o tener equipos de soporte que no responden. Esto sobrecarga especialmente a los MSPs que intentan escalar sus negocios, ya que agregar nuevos clientes puede ser costoso o perjudicar su eficiencia.
Fast Break Tech es un MSP que gestiona más de 3.000 puntos finales con sólo 8 técnicos internos. Para dar soporte a su gran base de clientes, Fast Break Tech utilizaba LogMeIn Central Premier.
Sin embargo, Fast Break Tech no estaba satisfecha con su situación y quería encontrar una nueva solución. Steven Walker, presidente de Fast Break Tech, habló de lo que los alejó de LogMeIn. "Usábamos LogMeIn, que se ralentizó demasiado con los años", dijo Walker. "Y, si habia funciones que me hubiera gustado que se incorporaran, la empresa era demasiado grande como para que no pasara nada. No respondieron a nuestras peticiones. Además, en aquel momento, intentábamos mantenernos alejados de Kaspersky y era la única protección que estaba integrada con LogMeIn".
La Solución
Finalmente, Fast Break Tech cortó lazos con LogMeIn y cambió a SRS Premium.
SRS Premium es una solución de soporte remoto especialmente diseñada para MSPs y profesionales de TI. Incluye funciones como acceso remoto desatendido, transferencia de archivos, chat y reinicio remoto. También incluye funciones adicionales de supervisión y gestión que suelen encontrarse en los productos RMM.
Las funciones de supervisión y gestión de SRS Premium incluyen alertas configurables, registros de eventos, comando remoto, inventario del sistema, gestión de actualizaciones, acciones programadas y mucho más. Los usuarios también pueden instalar y gestionar Bitdefender Antimalware en sus ordenadores gestionados desde la consola Splashtop
Los resultados.
Desde el principio, Walker vio los beneficios de hacer el cambio a Splashtop. Al hablar del proceso de implementación, Walker mencionó que era más fácil de lo que esperaba.
"El equipo de Splashtop nos guio en el uso de InstallForge para crear nuestras propias compilaciones con códigos de seguridad, algo imprescindible para nosotros", dijo Walker. "También pudimos utilizar la función LogMeIn One2Many para instalar Splashtop en la mayoría de nuestros clientes".
Una vez que empezó a usar Splashtop, a Walker le gustó más la experiencia de Splashtop y dijo que era más rápido que LogMeIn. "Escuché a mi equipo indicar que les gustaba más Splashtop", dijo Walker.
En cuanto a las funciones, Walker elogió el chat (particularmente el chat fuera de sesión) y el soporte supervisado como algunos de los aspectos más destacados de SRS Premium.
La Función de Chat Mejora la Eficiencia
"El chat es maravilloso", dijo Walker. "Lo utilizamos todo el día. Hay veces que estamos en una llamada y tenemos que empezar a ayudar al siguiente cliente. Tenemos que ponernos en marcha, así que pulsamos el botón del chat para empezar a charlar con ese cliente".
Con Splashtop, puedes chatear con tus clientes incluso sin necesidad de conectarte primero al ordenador de forma remota.
Walker también habló de más beneficios de la función de chat en Splashtop.
"Si llamamos y nos salta el buzón de voz, enviamos un chat diciendo: 'Oye, ¿te parece bien que entremos a distancia ahora? Y, si lo confirman, entonces entramos", dijo Walker. "También me gusta que aparezca nuestro nombre en el chat. Con LogMeIn solo ponía "Usuario remoto de LogMeIn", así que no tenían ni idea de con quién estaban trabajando realmente. Pero, con el chat de Splashtop, saben de qué técnico se trata".
Soporte Instantáneo en Movimiento con SOS
La otra función que Walker elogió fue la de asistencia supervisada (SOS), que te permite conectarte instantáneamente a cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS o Android con un código de sesión para proporcionar soporte. Esta función ayuda a MSPs como Fast Break Tech a prestar soporte a dispositivos no gestionados bajo su cuenta, ya que no es necesaria una instalación previa.
"SOS nos parece increíble", dijo Walker, "soy capaz de realizar varias tareas a la vez mientras me desplazo y utilizar el SOS para ofrecer asistencia. Solo necesito el código de 9 dígitos y yo me ocuparé de ayudar o decir lo que tienen que hacer".
Detalles
Acerca de Fast Break Tech
Fundada en Sacramento, CA en 1999, la misión de Fast Break Tech es proveer servicios de computación de calidad a sus clientes de manera rápida, precisa y eficiente. Fast Break Tech provee servicios completos de IT a sus clientes (residenciales y comerciales).
Hoy en día, Fast Break Tech tiene 8 técnicos que manejan más de 3.000 puntos finales. La mayoría de sus clientes están ubicados en California y Nevada. Cuando Fast Break Tech provee soporte a sus clientes, usualmente se hace de manera remota desde la oficina de Fast Break Tech.
Ventajas de SRS Premium
SRS Premium está diseñado para MSPs y profesionales de TI que buscan una solución que ofrezca funciones de gestión y control de ordenadores, además de acceso remoto.
Compatible con ordenadores Windows y Mac desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS y Android.
Alto rendimiento: SRS Premium funciona con el mismo motor de acceso remoto galardonado que se encuentra en las soluciones de uso personal de Splashtop. Disfruta de conexiones rápidas con calidad y sonido HD.
Funciones principales: SRS Premium viene con las principales funciones que necesitan los equipos MSPs y TI, incluidas transferencia de archivos, chat, activación remota, reinicio remoto, grabación de sesiones, administración de usuarios y ordenadores, agrupación y más.
Bajo precio: Splashtop puede ahorrarte más de un 80 % en comparación con otras soluciones. Además, Splashtop no tiene un historial de subidas de precios como otros proveedores de acceso remoto.
Por qué elegir Splashtop
Esto es por lo que a los MSPs les encanta Splashtop:
SRS Premium les permite a los MSPs ahorrar un 80 % o más en comparación con los precios de LogMeIn. Consulta nuestra comparativa completa de precios entre Splashtop y LogMeIn Central.
Los MSPs pueden crecer y ampliar su negocio fácilmente gracias a los bajos precios de Splashtop.
SRS Premium incluye las mejores herramientas y funciones necesarias para supervisar y gestionar puntos finales y completar tareas de TI diarias con facilidad.
Splashtop se enorgullece de tener un equipo de atención al cliente rápido, receptivo y útil, al que es fácil acceder.
Por estas razones, Splashtop es la mejor alternativa de LogMeIn.
Testimonios de los clientes
Lo nuestro son las relaciones, algo que pudimos comprobar que teníamos con el equipo de Splashtop.
Steven Walker, President of Fast Break Tech