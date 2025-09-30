Trabajar desde casa y la oficina híbrida

Un año en revisión y su significado para la oficina híbrida y el futuro del trabajo
370 días.
880 horas.
532.800 minutos.
1.968.000 segundos.
Ese es el tiempo que se ha instado a los empleados que trabajan en trabajos administrativos, en California y en muchas otras partes del mundo, a trabajar desde casa debido a que los gobiernos locales exigen una orden de quedarse en casa para luchar contra el COVID19.
Esto ha resultado en un debate sobre el futuro del trabajo y los ejecutivos se hacen estas preguntas:
¿Cuál es el futuro de la oficina? ¿Es el trabajo remoto el futuro del trabajo?
¿Cuáles son los problemas de privacidad y seguridad que enfrentarán las empresas después de COVID?
¿Cómo pueden las empresas prepararse para todo esto?
El año pasado, exploramos estas preguntas con diversos directores ejecutivos y líderes de recursos humanos. Todos coincidieron en que, si bien el trabajo remoto tiene sus ventajas, no puede reemplazar por completo a la oficina tradicional por las siguientes razones:
Una oficina física es una fuerte señal de prestigio, marca y confianza
Las interacciones sociales son difíciles de replicar en un entorno completamente basado en la FMH
La innovación y el desarrollo de los empleados podrían ser mejores en la oficina
Una visión mixta sobre la FMH, la oficina y los riesgos para la salud mental tanto de los empleadores como de los empleados
Implicaciones para la seguridad y la infraestructura de TI
A esto, el CEO de Splashtop agregó que “Si bien no se pueden negar los beneficios de una oficina física, tampoco se pueden negar los increíbles beneficios de trabajar desde casa: costos operativos reducidos, acceso a un grupo de talentos global, la capacidad de atraer nómadas digitales. como la Generación Z, una reducción del tiempo perdido en el tráfico, un aumento de la productividad debido a la reducción de las interrupciones del trabajo, una menor huella de carbono y continuidad del negocio”.
A partir de este debate, llegamos a la conclusión de que la oficina del futuro era híbrida y ofrecimos pasos que las empresas podrían seguir para prepararse para la oficina híbrida . Avance rápido hasta 2021 y nuestro primer aniversario en un mundo "bloqueado", ¿qué hemos aprendido? ¿La oficina realmente va a ser híbrida como predijimos? Les pedimos a algunas empresas que han sido híbridas durante un año que compartan sus opiniones con nosotros.
Líderes empresariales sobre el futuro de la oficina: SÍ, la tecnología híbrida llegó para quedarse.
Después de trabajar de forma remota desde marzo de 2019, el CEO de GetVoip, Reuben Yonatan, dice que “si bien planeamos regresar a la oficina, estamos abiertos a una situación híbrida si nuestros empleados expresan interés en trabajar desde casa porque este último año ha demostrado que trabajar remotamente no obstaculiza la productividad”.
Todd Ramlin, gerente de Cable Compare, está de acuerdo con Reuben en que trabajar de forma remota no afecta la productividad. “Sin embargo, para algunos empleados”, dice Reuben, “trabajar de forma remota ha sido un tanto disruptivo dentro de su hogar, por lo que no sería justo para ellos decir que tenían que seguir trabajando desde casa incluso cuando la amenaza del virus ha pasado. . Dados estos factores, nuestro plan actual es mantener una oficina híbrida donde las personas puedan elegir trabajar desde casa o ir a la oficina”.
El CEO de PEO Compare, Nelson Sherwin, añade que no cree que el entorno del trabajo híbrido sea una moda pasajera, sino, más bien, un reflejo de dónde deberíamos estar honestamente en términos de evolución de la fuerza laboral. "Es casi como si el COVID nos obligara a ponernos al día con los tiempos que corren", dice Nelson. "Ahora que las empresas han demostrado que pueden configurar la infraestructura virtual rápidamente si es necesario y que ha sido sostenible durante un año, la opción de volver a una fuerza laboral completamente en la oficina simplemente no existe".
Todos estos son comentarios positivos, pero ¿qué pasa con los empleados y los datos? ¿Qué nos están diciendo?
Vamos a explorarlo a continuación.
Tendencias de trabajo híbrido: conclusiones de informes clave y empleados remotos
Ayer, Microsoft anunció los resultados de su índice de tendencia laboral anual a partir de un estudio de más de 30 000 personas en 31 países y análisis agregados de productividad y señales laborales en Microsoft 365 y LinkedIn.
Fuente: Índice de tendencias laborales de Microsoft 2021
Según Microsoft, el trabajo híbrido es inevitable porque de todos los encuestados, el 66 % de los líderes dice que su empresa está rediseñando el espacio de la oficina para convertirlo en uno híbrido, el 73 % de los empleados quiere opciones flexibles de trabajo remoto para quedarse y el 67 % de los empleados quiere más trabajo presencial o colaboración pospandemia.
Una encuesta reciente de Splashtop que encuestó a más de 400 empleados también apunta hacia una clara preferencia por una oficina híbrida, con el 59% de los participantes diciendo que prefieren ir a la oficina dos veces por semana, el 31% optando por 3 o 4 días a la semana y el 10% optando por la semana laboral completa.
Por lo tanto, los datos y los comentarios de los empleados apuntan hacia un lugar de trabajo híbrido como el futuro del trabajo. Ahora, ¿cómo pueden las empresas prepararse con éxito para ello? Si bien hay muchas cosas que necesita configurar correctamente para una oficina híbrida , tener la tecnología y las herramientas adecuadas para respaldar de manera eficiente a un equipo híbrido es el pilar fundamental para una oficina híbrida eficiente.
BYOD + Acceso remoto: ¿la pila tecnológica de oficina híbrida óptima?
Durante mucho tiempo, la forma tradicional de trabajar de forma remota ha sido a través de la red VPN de una empresa, que ha demostrado no ser óptima ni escalable para permitir una fuerza de trabajo remota porque la VPN puede ser a menudo muy costosa y con un rendimiento voluminoso, lo que dificulta escala. Como resultado, muchas empresas han recurrido al software de acceso remoto para configurar una fuerza de trabajo híbrida.
Así es como funciona el acceso remoto:
El acceso remoto permite a los usuarios acceder a las computadoras del trabajo a través de cualquier computadora personal con Windows o Mac o incluso dispositivos móviles iOS o Android. Esto permite a las empresas aprovechar los dispositivos personales que ya están disponibles para los empleados
(computadoras portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes).
Esta configuración ha sido tendencia durante un tiempo. Se llama BYOD. Una política Traiga su propio dispositivo (BYOD) permite a los empleados acceder a redes o sistemas relacionados con el trabajo utilizando sus dispositivos personales, como computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas.
Con el acceso remoto y BYOD, no hay necesidad de invertir en dispositivos duplicados o licencias de software porque cuando los empleados usan el acceso remoto, pueden conectarse a su computadora local y usarla como si estuvieran sentados frente a ella. Esto significa que tienen acceso a todo el software al que tendrían acceso en la oficina.
Si bien existen muchas herramientas de acceso remoto, la mayoría de ellas son voluminosas, caras o no son lo suficientemente seguras . Ahí es donde Splashtop ofrece.
Splashtop es una de las soluciones de acceso remoto de mejor valor del mercado con precios a menudo un 80 % más bajos que los de la competencia, seguridad de nivel empresarial y características como transmisión 4K para todas las sesiones remotas. Puede obtener más información sobre Splashtop y nuestras soluciones de acceso remoto aquí, así como probarlas de forma gratuita sin ningún compromiso ni tarjeta de crédito.
Dicho esto, ya sea que elija Splashtop u otro software de acceso remoto para configurar su oficina híbrida, debe asegurarse de que la solución que elija sea segura para proteger su empresa y sus empleados en un entorno remoto propenso a los ataques cibernéticos.
Qué buscar en una solución de software de acceso remoto seguro🔒
Capacidad de inicio de sesión único (SSO), para garantizar que las contraseñas de los empleados cumplan con los requisitos de cumplimiento y seguridad*
Autenticación de dispositivos; la mayoría de las VPNs no tienen esta capacidad
Autenticación multifactorial
Capacidad para admitir BYOD (traiga su propio dispositivo) en un entorno seguro si no hay dispositivos proporcionados por la empresa disponibles
La capacidad de "hacer clic y conectar", a diferencia de la dolorosa configuración, largos tiempos de conexión y a menudo un rendimiento lento de las soluciones basadas en VPN
Actualizaciones automatizadas de infraestructura y software, porque depender de la actualización manual, como lo piden las VPN, no sólo expone los riesgos de seguridad sino que también causa problemas de tiempo de inactividad y de compatibilidad.
Solución de alto rendimiento y baja latencia capaz de soportar la transmisión de vídeo HD, mejorando así la productividad del usuario.
Escalabilidad rápida y fácil para miles de usuarios
No es necesario instalar hardware de gateway en cada sitio remoto.
La capacidad de la TI para controlar las transferencias de archivos y la impresión a distancia (es decir, para deshabilitar o habilitar)
Registros (logs) fáciles de entender, registro de sesiones y fácil supervisión y presentación de informes.
* La integración de SSO está disponible en Splashtop Enterprise
Esperamos que este artículo sobre el futuro del trabajo y la oficina híbridos te haya resultado útil y estamos a tu disposición si tienes más preguntas y necesitas ayuda para configurar tu equipo remoto. Si tienes curiosidad sobre el software de acceso remoto de Splashtop, también puedes probarlo gratis.