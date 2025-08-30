Por qué el software de escritorio remoto es clave para una oficina híbrida productiva

Cuando el año pasado nos encerramos y predijimos que la oficina híbrida era el futuro del trabajo, muchos seguían siendo escépticos y pensaban que las cosas volverían a la normalidad.
Ahora, con cientos de artículos sobre la oficina híbrida apareciendo de repente por toda la red, parece bastante claro que nos dirigimos hacia una oficina flexible.
Aunque la oficina híbrida puede sonar como algo muy desalentador de configurar, es muy sencilla de poner en marcha con el software de escritorio remoto como Splashtop.
¿Qué es el software de escritorio remoto? El software de escritorio remoto es simplemente un software que te permite acceder de forma remota a un ordenador o dispositivo desde otro dispositivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Este otro dispositivo puede ser otro ordenador, una tableta o incluso un smartphone.
Dos razones principales por las que el escritorio remoto es la configuración perfecta para tu oficina híbrida:
1. El software de escritorio remoto ofrece un puente entre tu oficina física y cualquier otro lugar donde se pueda realizar el trabajo
En el nuevo mundo de la oficina, ser híbrido va más allá de permitir a los empleados trabajar desde casa. Necesitan disponer de herramientas para ser productivos allí donde trabajen. Todo es cuestión de flexibilidad.
Los ordenadores de oficina suelen tener instalados programas caros como Adobe y Revit. En consecuencia, sería bastante engorroso y caro comprar ordenadores potentes y licencias de software adicionales para que los empleados los utilizaran en distintos lugares.
Ahí es donde el software de escritorio remoto puede ayudar. Permite a los empleados permanecer conectados a los ordenadores de su oficina a distancia y tener acceso a todos sus archivos y programas como si estuvieran en la oficina. Como resultado, no hay necesidad de instalar ordenadores adicionales o licencias de software en ubicaciones remotas.
El proceso también es bastante sencillo. La aplicación de escritorio remoto sólo tiene que instalarse en los ordenadores de la oficina y en los dispositivos portátiles secundarios de los empleados, que pueden ser un portátil personal, una tableta o incluso un smartphone.
2. El software de escritorio remoto suele ser menos caro que la VPN, más rápido de escalar y ofrece mejor rendimiento en un entorno remoto
Antes de COVID-19, el método tradicional de trabajar a distancia ha sido a través de VPN (Red Privada Virtual).
Aunque la VPN funciona para personas que necesitan acceder a distancia a la red corporativa y para realizar tareas específicas, no es adecuada para dar soporte a toda una plantilla que se conecta con frecuencia y durante largos periodos de tiempo. Cuando las utilizan varias personas a la vez, las VPN se vuelven lentas y poco fiables. Además, las VPN son caras de configurar para grandes plantillas, y son difíciles de escalar.
A diferencia del software de escritorio remoto, las VPN normalmente sólo pueden utilizarse con dispositivos proporcionados por la empresa. Así, en un escenario híbrido, una empresa tendría que comprar dispositivos adicionales para que los trabajadores remotos se conectaran y pudieran utilizar la VPN. Esto puede resultar bastante caro.
Eso no es todo: mantener el tráfico de red de una VPN sobrecargada puede convertirse en un peligro para la seguridad y en un desastre a punto de ocurrir.
Por otro lado, un software de escritorio remoto como Splashtop está diseñado para gestionar el trabajo híbrido. Splashtop ofrece conexiones remotas seguras y un rendimiento fiable, sin los retos y obstáculos que conllevan las VPN.
Ahí lo tienes: las dos razones principales por las que el software de escritorio remoto es la elección correcta para una oficina híbrida productiva y sencilla.
¿Qué escritorio remoto es mejor para tu oficina híbrida?
Hay muchos escritorios remotos disponibles, pero cuando se trata de fiabilidad, coste, facilidad de uso y atención al cliente, Splashtop es único en su clase, con la puntuación NPS más alta del sector.
Splashtop también invierte mucho en seguridad y sigue un sólido código de conducta para garantizar que tus datos están seguros durante todas las conexiones de escritorio remoto.
La infraestructura segura de Splashtop también está reforzada con prevención de intrusiones, seguridad de aplicaciones y una amplia gama de funciones de seguridad para proporcionarte una de las herramientas de escritorio remoto más seguras del mercado.
Por eso somos la opción de confianza de muchas marcas importantes, como Marriott, FedEx, UPS, Toyota, Stanford Health Care, Harvard Medical School, Turner Broadcasting y Tapestry.
Así que, si estás explorando una configuración de oficina híbrida, te animamos a que pruebes nuestro escritorio remoto. Puedes probar nuestro software gratis en cualquier momento, sin compromiso y sin necesidad de tarjeta de crédito.