Asegurar la continuidad del negocio mientras se mantiene un bajo costo operativo en la industria de medios y entretenimiento
Cómo Audio Perception aumentó su ventaja competitiva al tiempo que superaba los retos del mundo del teletrabajo
Resumen
El COVID-19 ha acelerado la revolución digital del trabajo a distancia y, con ello, ha obligado a muchas industrias, incluida la industria de los medios y el ocio, a adaptarse rápidamente. Para las empresas de tecnología de audio, la nueva normalidad arrojó algunas preguntas: ¿cómo pueden seguir ofreciendo servicios de diseño a distancia? ¿Cómo ofrecer asistencia técnica rápida y efectiva a los clientes cuando no se puede llegar a ellos?
David Knauer y Jason Atkinson, fundadores de Audio Perception, explican cómo su empresa utilizó Splashtop Remote Support para superar los escollos que presenta esta nueva normalidad.
El desafío: Ofrecer soporte técnico remoto y servicios de diseño a distancia a compositores de TV, artistas musicales, compositores, productores, propietarios de estudios, empresas de tecnología y entretenimiento
Como Audio Perception tenía muchos clientes que necesitaban asistencia técnica, la empresa buscaba una forma de proporcionársela a distancia. "Necesitábamos encontrar una solución de asistencia remota fiable, asequible y potente", dijo David. Explicó además que "buscábamos una forma tanto de proporcionar a nuestros clientes asistencia técnica a distancia como de llevar a cabo servicios de diseño a distancia".
Para llevar a cabo estos servicios de diseño a distancia, los diseñadores de Audio Perception necesitaban una herramienta que les permitiera compartir su pantalla con un cliente para presentar planos, diseños y datos mientras se encontraban en la fase de diseño de la construcción de un estudio.
Por eso, el cofundador de Audio Perception, Jason Atkinson, dedicó mucho tiempo a investigar productos y servicios de soluciones de acceso remoto en línea. "Habíamos estado utilizando TeamViewer, pero esta solución de acceso remoto resultó ser muy cara para las prestaciones que nos ofrecía", dijo. "Busqué algo mejor centrándome en tres criterios principales de selección: funcionalidad, prestaciones y precio".
Fue entonces cuando encontró Splashtop Remote Support. "Se ajustó perfectamente a todas nuestras necesidades", afirmó Atkinson.
La solución: Una solución de acceso remoto fiable y asequible, con las funciones adecuadas
Splashtop Remote Support ofrecía a Audio Perception una forma sencilla de prestar soporte remoto a los clientes y cumplía los criterios de selección de Jason. No solo venía con un práctico conjunto de funciones, sino que las ofrecía a precios muy competitivos. Esto supuso un ahorro considerable del 50 % o más en comparación con otras soluciones como TeamViewer. A continuación comparamos las funciones y el precio de ambas soluciones.
Características y comparación de precios
Splashtop Remote Support
Plan de Usuario Único de TeamViewer
Precios básicos
$259 (por usuario/año)
$610.80 (por usuario/año)*.
Acceder y controlar ordenadores a distancia
Soporte bajo demanda (QuickSupport)
Puntos finales ilimitados
Compatibilidad con iOS y dispositivos Android
$155.40/año extra
Múltiples sesiones simultáneas
Transferencia de archivos entre plataformas (Arrastrar y soltar)
Chat (en sesión)
Chat (fuera de la sesión)
Grabación de la sesión
Dos usuarios pueden acceder de forma remota al mismo equipo simultáneamente (requiere dos licencias)
Soporte de monitores múltiples (multi-to-multi)
Impresión remota
Reinicio remoto
Gestión de usuarios
Agrupación de computadoras y usuarios
Permisos de grupo
Cifrado AES de 256 bits
*Precios en dólares estadounidenses y euros de TeamViewer de los sitios web de TeamViewer en monedas estadounidenses y euros, actualizados periódicamente. Los precios de TeamViewer pueden variar según el país.
Entre las muchas funciones útiles descritas anteriormente, la compatibilidad con dispositivos iOS y Android fue particularmente importante para Audio Perception, ya que admitían ambos tipos de dispositivos. Y esta función se incluyó en el paquete estándar de Splashtop Remote Support sin coste adicional. Jason y su equipo quedaron muy satisfechos con la solución.
"Como servicio de acceso remoto fiable y asequible, Splashtop es muy beneficioso para nuestro flujo de trabajo empresarial", explica Jason. "Podemos prestar rápida y fácilmente los servicios de asistencia técnica a distancia que necesitan nuestros clientes, especialmente en esta época de distanciamiento físico y de interrupción del COVID-19".
Además, explicó: "Nos permite no solo ver lo que el cliente ve en su ordenador, sino también tomar el control de su ordenador para realizar la asistencia técnica como si estuviéramos en la sala; esto es importante para nosotros a la hora de prestar servicios a nuestros clientes". Jason dijo que permitía a su equipo compartir su pantalla para presentar a distancia planos, proyectos, diseños y datos a los clientes.
Resultados: Continuidad empresarial y una nueva ventaja competitiva
Al cambiar de TeamViewer a Splashtop Remote Support, Audio Perception pudo ahorrar al menos un 50 % en costes, compartir planos de diseño a distancia y ofrecer un soporte remoto fiable a los clientes.
A los clientes de Audio Perception parece entusiasmarles especialmente recibir asistencia a distancia. "Audio Perception ahora puede solucionar los problemas de tu DAW y prestar asistencia a distancia mediante Splashtop controlando tu pantalla", afirmó un cliente en Twitter. Y añadió: "Por si necesitas ayuda técnica musical y no vives en una zona donde estén presentes. Es pura magia".
Jason compartió que el cambio a Splashtop Remote Support ha resultado finalmente en una ventaja competitiva para Audio Perception: "Splashtop es una opción de soporte que no solo evita que nuestra clientela actual busque otros servicios de soporte remoto, sino que también atrae a nuevos clientes potenciales en áreas fuera del área metropolitana de Los Ángeles, donde el soporte in situ no es realmente práctico debido a la distancia, el tiempo de viaje y el coste".
Detalles
Sobre Audio Perception
Combinando sus más de 30 años de experiencia en informática, música, electrónica, ingeniería de audio, software, post-producción de audio y diseño de sonido, David Knauer y Jason Atkinson, fundaron Audio Perception en 2008 en Los Ángeles, California.
Su visión era centrarse en ofrecer un servicio y una asistencia integrales con un enfoque completo integral: desde el diseño, la construcción y la acústica del estudio hasta todo tipo de asistencia técnica, incluido el cableado, las tomas de conexión, los paneles murales, los ordenadores, el software y las instrucciones.
En la actualidad, Audio Perception es una respetada empresa de tecnología de audio que ofrece servicios de consultoría, diseño, asistencia, ventas e ingeniería técnica a artistas musicales, compositores, productores, propietarios de estudios, empresas de entretenimiento, mercados de cine en casa/oficinas/salas de conferencias y compositores de cine y TV de famosas producciones de Hollywood como Mr. Robot, Fargo, Star Trek, Legión, GLOW, Ley y Orden y Glee.
Más información sobre Audio Perception.
Acerca de Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support es una solución de software de soporte remoto que los equipos de soporte pueden usar para soporte remoto supervisado, bajo demanda, así como para acceso no supervisado a ordenadores en cualquier momento.
Con Splashtop Remote Support, los profesionales de soporte de TI pueden conectarse instantáneamente a los dispositivos de sus usuarios con un simple código de sesión. Diseñado para profesionales del servicio de asistencia y soporte técnico. Presta asistencia remota ad hoc a un número ilimitado de dispositivos, sin importar dónde esté el usuario o cuándo surja su problema. Los técnicos pueden acceder fácilmente de forma remota a los sistemas Windows, Mac, Linux, iOS, Android o Chromebooks de sus usuarios, tomar el control y solucionar el problema rápidamente. Splashtop reduce el tiempo necesario para prestar soporte a los usuarios, mantiene alta la satisfacción del cliente y reduce los costes para los equipos de soporte remoto.
De Audio Perception Inc.
Splashtop ofrece la solución perfecta y rentable para los servicios de asistencia remota que prestamos a nuestros clientes de música y audio profesionales.
David Knauer, President