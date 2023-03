Asegurar la continuidad del negocio mientras se mantiene un bajo costo operativo en la industria de medios y entretenimiento

El desafío: Ofrecer soporte técnico remoto y servicios de diseño a distancia a compositores de TV, artistas musicales, compositores, productores, propietarios de estudios, empresas de tecnología y entretenimiento

Como Audio Perception tenía muchos clientes que necesitaban asistencia técnica, la empresa buscaba una forma de proporcionársela a distancia. "Necesitábamos encontrar una solución de asistencia remota fiable, asequible y potente", dijo David. Explicó además que "buscábamos una forma tanto de proporcionar a nuestros clientes asistencia técnica a distancia como de llevar a cabo servicios de diseño a distancia".

Para llevar a cabo estos servicios de diseño a distancia, los diseñadores de Audio Perception necesitaban una herramienta que les permitiera compartir su pantalla con un cliente para presentar planos, diseños y datos mientras se encontraban en la fase de diseño de la construcción de un estudio.

Por eso, el cofundador de Audio Perception, Jason Atkinson, dedicó mucho tiempo a investigar productos y servicios de soluciones de acceso remoto en línea. "Habíamos estado utilizando TeamViewer, pero esta solución de acceso remoto resultó ser muy cara para las prestaciones que nos ofrecía", dijo. "Busqué algo mejor centrándome en tres criterios principales de selección: funcionalidad, prestaciones y precio".

Fue entonces cuando encontró Splashtop SOS. "Se ajustaba perfectamente a todas nuestras necesidades", dijo Atkinson.

La solución: Una solución de acceso remoto fiable y asequible, con las funciones adecuadas

Splashtop SOS ofrecía a Audio Perception una forma sencilla de proporcionar asistencia remota a los clientes, y cumplía los criterios de selección de Jason. No sólo venía con un práctico conjunto de funciones, sino que las ofrecía a precios muy competitivos. Esto supuso un ahorro considerable del 50 % o más en comparación con otras soluciones como TeamViewer. A continuación comparamos las características y el precio de ambas soluciones.

Características y comparación de precios Splashtop SOS Plan de Usuario Único de TeamViewer Precios básicos €189 (por usuario/año) €394.80 (por usuario/año)*. Acceder y controlar ordenadores a distancia Soporte bajo demanda (QuickSupport) Puntos finales ilimitados Compatibilidad con iOS y dispositivos Android €298.80 /año extra Múltiples sesiones simultáneas Transferencia de archivos entre plataformas (Arrastrar y soltar) Chat (en sesión) Chat (fuera de la sesión) Grabación de la sesión Dos usuarios pueden acceder de forma remota al mismo equipo simultáneamente (requiere dos licencias) Soporte de monitores múltiples (multi-to-multi) Impresión remota Reinicio remoto Gestión de usuarios Agrupación de computadoras y usuarios Permisos de grupo Cifrado AES de 256 bits

*Precios de TeamViewer en dólares y euros de los sitios web de TeamViewer en EE. UU., julio de 2020. Los precios de TeamViewer pueden variar según el país.

Entre las muchas características útiles descritas anteriormente, la compatibilidad con los dispositivos iOS y Android fue particularmente importante para Audio Perception, ya que eran compatibles con ambos tipos de dispositivos. Y esta característica se incluyó en el paquete estándar de Splashtop SOS sin costo adicional. Jason y su equipo estaban bastante satisfechos con la solución.

"Como servicio de acceso remoto fiable y asequible, Splashtop es muy beneficioso para nuestro flujo de trabajo empresarial", explica Jason. "Podemos prestar rápida y fácilmente los servicios de asistencia técnica a distancia que necesitan nuestros clientes, especialmente en esta época de distanciamiento físico y de interrupción del COVID-19".

Además, explicó: "Nos permite no solo ver lo que el cliente ve en su ordenador, sino también tomar el control de su ordenador para realizar la asistencia técnica como si estuviéramos en la sala; esto es importante para nosotros a la hora de prestar servicios a nuestros clientes". Jason dijo que permitía a su equipo compartir su pantalla para presentar a distancia planos, proyectos, diseños y datos a los clientes.

Resultados: Continuidad empresarial y una nueva ventaja competitiva

Al cambiar de TeamViewer a Splashtop SOS, Audio Perception pudo ahorrar al menos un 50 % en costes, compartir planos de diseño a distancia y ofrecer un soporte remoto fiable a los clientes.

A los clientes de Audio Perception parece entusiasmarles especialmente recibir asistencia a distancia. "Audio Perception ahora puede solucionar los problemas de tu DAW y prestar asistencia a distancia mediante Splashtop controlando tu pantalla", afirmó un cliente en Twitter. Y añadió: "Por si necesitas ayuda técnica musical y no vives en una zona donde estén presentes. Es pura magia".

Jason compartió que el cambio a Splashtop SOS ha resultado finalmente en una ventaja competitiva para Audio Perception: "Splashtop SOS es una opción de soporte que no sólo evita que nuestra clientela actual busque otros servicios de soporte remoto, sino que también atrae a nuevos clientes potenciales en áreas fuera del área metropolitana de Los Ángeles, donde el soporte in situ no es realmente práctico debido a la distancia, el tiempo de viaje y el costo".