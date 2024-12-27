Cómo S.J. Pockmire utiliza Splashtop para trabajar desde casa y mantener la productividad
Un caso práctico sobre el uso del escritorio remoto para trabajar desde casa
Resumen
S.J. Pockmire, voluntaria de la Asociación Histórica del Condado de Moore y de Vintage Soapworks, puede trabajar desde la comodidad de su casa gracias a Splashtop Remote Access, que es una solución de software de acceso remoto que reduce significativamente la cantidad de tiempo que debe viajar por trabajo.
El reto: El deseo de trabajar desde casa
Tras jubilarse, S.J. Pockmire se convirtió en voluntaria de la Asociación Histórica del Condado de Moore. Con un título universitario en marketing y diseño gráfico junto con algunos conocimientos de programación informática, quería utilizar sus habilidades para ayudar a la asociación en todos los ámbitos.
La Asociación tiene su sede en la Shaw House, una propiedad histórica que pertenece a la Asociación y es mantenida por ella.
"Prefiero teletrabajar, ya que la estructura histórica tiene unos 200 años y no es tan cómoda como mi oficina en casa", dijo Pockmire.
Ya había probado varios productos de acceso remoto, pero no daban la talla. "Había estado utilizando TeamViewer y Google [Chrome Remote Desktop] hasta que empecé a tener algunos problemas con su software", dijo Pockmire. "Entonces descubrí Splashtop".
CÓMO SPLASHTOP SIMPLIFICÓ EL TELETRABAJO
Pockmire estaba encantadísima de empezar a trabajar con Splashtop. Con nuestra solución de acceso remoto, ahora podía cumplir la mayoría de sus obligaciones con la Asociación Histórica del Condado de Moore y Vintage Soapworks, todo desde la comodidad de su propia casa.
"Investigué todos los programas del mercado y Splashtop fue el más sencillo de instalar y empezar a utilizar inmediatamente", dijo Pockmire. "Es estupendo y muy fácil de usar con Mac".
Como voluntaria de la asociación, Pockmire solía recibir peticiones de personas que querían ver documentos o fotos históricos. Los documentos históricos y las fotos se guardan en un ordenador ubicado en la asociación. En lugar de desplazarse a ella para atender cada solicitud, lo hace desde su casa gracias a la función de transferencia de archivos de Splashtop.
"Puedo obtener fácilmente los documentos del ordenador de la Asociación [mediante la transferencia de archivos] y luego enviarlos por correo electrónico desde mi casa a quienes han solicitado la información", dijo Pockmire.
Luego está Vintage Soapworks, una subsidiaria de la Asociación Histórica del Condado de Moore que proporciona una gran cantidad de fondos a la Asociación con las 43 000 barras de jabón que vende anualmente. Pockmire diseña las etiquetas de jabón ella misma y utiliza una impresora de alta calidad ubicada en la Asociación para imprimirlas.
Gracias a Splashtop, ella realiza la mayor parte del trabajo desde casa.
"El verdadero salvavidas fue el desarrollo de un caprichoso negocio de jabones que me permitió diseñar etiquetas desde casa en cualquier momento y luego transferirlas fácilmente al ordenador de la Asociación usando Splashtop. Luego las imprimimos en alta resolución en la impresora", dijo Pockmire. "Hace diez años, tenía que sentarme en una habitación polvorienta de 200 años para hacer el trabajo. Ahora puedo hacerlo desde la comodidad de mi casa y sólo tengo que ir a la Asociación durante media hora o menos al día para cortar las etiquetas de jabón para su producción".
"Nada —y me refiero a nada de nada— sería posible si tuviera que trabajar en la propiedad histórica. En su lugar, puedo hacerlo siempre que me lleguen los pedidos a través del ordenador de casa y formatearlos e imprimirlos en la asociación a cualquier hora del día o de la noche utilizando Splashtop".
Splashtop Remote Access le ha permitido seguir el ritmo de las demandas de la asociación y de Vintage Soapworks sin dejar de trabajar desde casa. Gracias al duro trabajo de Pockmire y otros voluntarios, la asociación se ha beneficiado enormemente en los últimos años.
"Nosotros (la Asociación Histórica del Condado de Moore) seguimos buscando el crecimiento, pero lo mejor de todo es que no sólo podemos mantener nuestras propiedades, sino que hemos conseguido fondos extra para restaurar un edificio en un museo de agricultura infantil", dijo Pockmire.
Detalles
Acerca de la Asociación Histórica del Condado de Moore
La Asociación Histórica del Condado de Moore es una organización sin ánimo de lucro dedicada a recopilar, conservar y compartir el legado histórico del Condado de Moore, en Carolina del Norte. La organización se financia mediante afiliaciones, donativos, venta de productos y recaudación de fondos.
Acerca de Vintage Soapworks
Filial de la Asociación Histórica del Condado de Moore, Vintage Soapworks se creó en 2008 como vía de proporcionar una fuente de ingresos a la asociación. La asociación personaliza las etiquetas del jabón y las aplica a cada pastilla de jabón internamente. Vintage Soapworks vende a día de hoy 43 000 pastillas al año.
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Testimonios de los clientes
Había estado utilizando TeamViewer y Google [Chrome Remote Desktop] hasta que empecé a tener algunos problemas con su software. Entonces descubrí Splashtop. Es estupendo y muy compatible con Mac. Gracias por este increíble producto.
S.J. Pockmire