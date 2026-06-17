Impulsar la eficiencia del trabajo remoto con Project Mercury de Wacom

Nuestra forma de trabajar ha cambiado drásticamente en los últimos años. La pandemia ha precipitado la adopción del trabajo y la colaboración remotos, lo que ha llevado a una mayor dependencia de la tecnología para conectar equipos y permitir la productividad.
Pero ¿qué pasa con los creativos que dependen de hardware y software especializados para realizar su trabajo? Los artistas, diseñadores y desarrolladores necesitan acceso a herramientas especializadas para ejecutar los programas y aplicaciones necesarios para su trabajo. La falta de acceso a equipos y software especializados ha obstaculizado su capacidad para trabajar de forma remota de manera efectiva.
En concreto, la tecnología de virtualización tradicional no permite el uso flexible de un dispositivo Wacom local para controlar fácilmente un entorno local y remoto, algo que se suele necesitar en el trabajo remoto creativo.
Wacom reconoció esta necesidad y desarrolló una solución innovadora: Project Wacom.
Project Wacom tiene como objetivo conectar mejor a artistas, diseñadores y desarrolladores de forma segura a estaciones de trabajo y servidores con capacidades que superan la oficina doméstica estándar. Junto con el software de acceso remoto de Splashtop, Project Wacom permite a los creativos utilizar sus dispositivos Wacom para trabajar de forma remota de forma más eficiente.
¿Cómo funciona Project Wacom con Splashtop?
Project Wacom, junto con Splashtop, ha abordado el desafío de la tecnología de virtualización tradicional que renuncia al uso local de dispositivos Wacom, lo que hace imposible controlar el software en ambos extremos de la conexión. Sin embargo, con Project Wacom y Splashtop, los artistas ahora pueden usar su tableta o pantalla Wacom para controlar el software en ambos extremos de la conexión, de forma simultánea.
Además, la configuración de lápiz y tableta específica de la aplicación establecida localmente se reconoce automáticamente en el entorno remoto, lo que ofrece a los artistas la capacidad de usar sus dispositivos Wacom en sistemas virtuales como si fuera su propia máquina local.
Por otra parte, la latencia en el entorno virtualizado, dependiendo de factores como la velocidad de internet y la distancia entre el anfitrión y el cliente, puede representar una dificultad importante. Project Wacom ha abordado este problema mediante el desarrollo de una tecnología patentada llamada Wacom Inkline.
Esta tecnología estrecha la distancia entre la punta del lápiz local y el cursor remoto al detectar la posición del lápiz local y el cursor remoto, compensando la diferencia y manteniendo al artista involucrado en el proceso creativo, sin la distracción de los retrasos en la ejecución.
Wacom Inkline ofrece a los artistas confianza en su trazo que puede perderse con una tasa de retardo casi óptima.
Cómo Project Wacom y Splashtop mejoran el trabajo remoto
Project Wacom y Splashtop han revolucionado la experiencia de trabajo remoto para los creativos al ofrecerles la mejor experiencia que existe y que esperan de Wacom mientras trabajan de forma remota.
En configuraciones de múltiples pantallas, Project Wacom con Splashtop permite a los usuarios navegar por todos sus monitores usando Display Toggle. Este avance permite a los artistas usar su tableta Wacom sin problemas y simultáneamente en el cliente local y el anfitrión remoto.
Además de esto, Project Wacom y Splashtop permiten a los creativos personalizar y compartir configuraciones de aplicaciones para diversas herramientas creativas como Adobe Photoshop, ZBrush y DaVinci Resolve, entre el cliente y el anfitrión. Esta personalización mejora significativamente la productividad y ahorra tiempo a los artistas de múltiples campos creativos, permitiéndoles realizar su trabajo de manera más rápida y eficiente.
Acerca de Wacom
Wacom, una empresa japonesa fundada en 1983, es un fabricante líder de tabletas digitales y pantallas con lápiz interactivo. Los productos de Wacom son reconocidos por su precisión, sensibilidad y exactitud, lo que los convierte en una herramienta esencial para artistas y diseñadores de todo el mundo. La empresa tiene una larga reputación por su calidad e innovación y ha estado a la vanguardia de la tecnología de lápices digitales durante casi 40 años.
Acerca de Splashtop
Splashtop es una empresa de software de escritorio remoto que ofrece soluciones líderes en la industria para particulares y empresas de todos los tamaños. Splashtop permite el acceso remoto seguro a las estaciones de trabajo, lo que permite a los usuarios acceder a sus archivos, aplicaciones y escritorios desde cualquier lugar. La tecnología de escritorio remoto de Splashtop está diseñada para ser rápida, fiable y fácil de usar, lo que la convierte en una opción popular para empresas y particulares de todo el mundo.
Además, Splashtop ganó recientemente el premio Producto del Año en NAB Show 2023, la principal feria del sector de la radiodifusión, los medios y el entretenimiento. Splashtop obtuvo el premio gracias a sus soluciones innovadoras para el trabajo remoto.
Empieza hoy mismo
En conclusión, Project Wacom está revolucionando la tecnología de escritorio remoto para los creadores con tecnología Wacom, ofreciendo a los artistas la experiencia más local posible.
Con su capacidad para estrechar distancias entre el entorno local y el remoto, usar tabletas Wacom simultáneamente en una máquina local y remota y experimentar la configuración del dispositivo local en un entorno remoto en aplicaciones creativas, Project Wacom está configurado para mejorar significativamente la productividad y la colaboración en el sector.
Project Wacom se encuentra actualmente en pruebas de vista previa para usuarios de Splashtop. Este servicio solo está disponible para sistemas WIN-WIN limitados. Si te interesa probar Project Wacom, comunícate con tu representante de Splashtop y solicita que te agreguen a la lista de espera para la prueba de vista previa.
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