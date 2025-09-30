Unreal Engine Remote Desktop – Trabaja desde Casa con Splashtop

Así es como puedes usar Unreal Engine con el software de escritorio remoto de Splashtop para trabajar de forma remota. Disfruta de transmisiones en 4K y conexiones en tiempo real. ¡Pruébalo gratis!
El Unreal Engine es una de las plataformas más poderosas para los desarrolladores de videojuegos. Muchos de los juegos más populares del mundo fueron desarrollados con Unreal Engine.
Los desarrolladores y diseñadores pueden crear cosas increíbles con Unreal Engine. ¿Pero qué pasa cuando no puedes acceder a tu estación de trabajo en la oficina para usar Unreal Engine? Después de todo, necesitas un ordenador potente para sacar el máximo provecho de la plataforma. Y como todos hemos aprendido durante la pandemia de COVID-19, es importante encontrar la mejor manera de trabajar desde casa o en la carretera de la forma más productiva posible.
Hay muchas herramientas de escritorio remoto y soluciones de VPN por ahí que fueron construidas para permitirte acceder a los recursos de la computadora de tu oficina para trabajar de forma remota. Pero, ¿qué solución es mejor para aquellos que quieren controlar Unreal Engine a través de una conexión de escritorio remoto?
La respuesta es Splashtop.
¿Por Qué Usar Splashtop para Acceder Remotamente a Unreal Engine?
Con Splashtop obtendrás una solución de escritorio remoto de alto rendimiento y alta seguridad al mejor precio. Podrás controlar remotamente tu computadora desde cualquier otro dispositivo y desde cualquier lugar del mundo. Estos son algunos de los principales beneficios que obtendrás al usar Splashtop para acceder remotamente a Unreal Engine:
Soporte Multiplataforma
Disfrutarás de rápidas conexiones de escritorio remoto a tus ordenadores Windows y Mac desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Esto significa que puedes trabajar remotamente con cualquiera de tus dispositivos personales y aún así ser capaz de acceder a Unreal Engine.
Conexiones Remotas de Alto Rendimiento
No hay nada que obstaculice más tu productividad mientras trabajas de forma remota que una alta latencia. Afortunadamente, podrás acceder de forma remota a tu potente estación de trabajo y sentirte como si estuvieras sentado frente a ella gracias a las conexiones remotas de alto rendimiento de Splashtop. Disfrutarás de la transmisión 4K a 40 fotogramas por segundo y la transmisión iMac Pro Retina 5K, todo con baja latencia.
También podrás afinar los ajustes del Splashtop para asegurar un rendimiento óptimo.
Características Principales para Trabajar Desde Casa
Splashtop es más que una herramienta de acceso remoto. Podrás trabajar de forma más productiva con funciones como la compatibilidad con varios monitores, la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, la activación remota de la red de área local (wake-on-LAN), la grabación de sesiones y mucho más.
Seguridad Líder en la Industria
Tendrás la tranquilidad de saber que tus ordenadores y tus datos están seguros. La infraestructura segura de Splashtop garantiza que tus conexiones remotas sean seguras. También obtendrás las mejores características de seguridad, incluyendo autenticación de dos factores, verificación de dispositivos y más. Ciertos paquetes de Splashtop también incluyen single sign-on (SSO) para la autenticación centralizada.
Más Rápido y Más Seguro Que las VPNs
Si estás pensando en usar una VPN, piénsalo de nuevo. Las VPN son notoriamente lentas, especialmente cuando se accede a aplicaciones de recursos intensivos. Además, las VPN son inseguras y pueden dejarte vulnerable a las amenazas. Por eso Splashtop es la alternativa superior a las VPN.
Prueba Splashtop para Unreal Engine Remote Desktop ahora
Splashtop ofrece soluciones para particulares, equipos pequeños e incluso organizaciones enteras. ¡Consulta todos los paquetes de teletrabajo y comienza con tu propia prueba gratuita ahora para probarlo de primera mano! No se requiere tarjeta de crédito ni compromiso de permanencia para comenzar tu prueba gratuita.