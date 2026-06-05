Top Reasons You Should Upgrade from Splashtop SOS to Splashtop Enterprise

Descargo de responsabilidad: Splashtop SOS ha pasado a llamarse Splashtop Remote Support. Si bien el nombre del producto ha cambiado, las funciones y la funcionalidad siguen siendo las mismas para seguir prestando un soporte remoto rápido, seguro y fiable.
Splashtop SOS ha sido durante mucho tiempo la solución preferida para los equipos de TI y los servicios de asistencia técnica, ya que ofrece una fiabilidad inigualable en soporte remoto bajo demanda y no supervisado. Su capacidad de adaptarse a un número ilimitado de dispositivos la ha convertido en una de las favoritas entre los profesionales. No obstante, a medida que las necesidades de tu empresa cambian, tu necesidad de disponer de una herramienta de acceso remoto puede cambiar con ellas.
Pásate a Splashtop Enterprise: nuestra solución todo en uno de próxima generación, hecha a medida para satisfacer las necesidades comerciales y de seguridad avanzadas del equipo de TI moderno. Splashtop Enterprise revoluciona el soporte de TI y la gestión de puntos finales con rendimiento avanzado, seguridad y flujos de trabajo de servicio de asistencia técnica. En este blog, veremos por qué Splashtop Enterprise podría ser la mejora que tu equipo necesita para mantenerse a la vanguardia.
Splashtop SOS: un breve resumen
Diseñado tanto para dispositivos supervisados como no supervisados, Splashtop SOS ofrece a los equipos de TI una experiencia perfecta en varias plataformas, lo que garantiza una resolución rápida de problemas independientemente de la ubicación del dispositivo. Sus principales atractivos incluyen:
Soporte ilimitado de dispositivos bajo demanda: Splashtop SOS no te restringe según la cantidad de dispositivos. Esta flexibilidad permite a los equipos de TI ampliar su soporte sin preocuparse por alcanzar el límite de dispositivos.
Capacidades de acceso no supervisadas: con paquetes como SOS+10 y SOS Unlimited, los técnicos tienen acceso no supervisado a ordenadores y servidores administrados, lo que simplifica el proceso de gestión remota y elimina la dependencia de la disponibilidad del usuario final.
Flujo de trabajo optimizado: el flujo de trabajo en Splashtop SOS es increíblemente sencillo. Los usuarios ejecutan la aplicación SOS en su dispositivo, proporcionan un código de sesión de 9 dígitos al técnico y listo, comienza la sesión remota. Para asistencia no supervisada, el proceso es aún más sencillo con acceso instantáneo.
Conexiones de alto rendimiento: la solución se enorgullece de sus capacidades de transmisión rápida y de alta resolución, lo que garantiza que los técnicos tengan interacción en tiempo real con una latencia mínima.
Estrictas medidas de seguridad: la seguridad es primordial y Splashtop SOS no escatima en ese sentido. Con funciones como cifrado SSL/AES de 256 bits, protección contra intrusiones y protocolos de seguridad avanzados, tus sesiones remotas están en buenas manos.
Conjunto de herramientas versátil: SOS no va solo de acceso remoto. Cuenta con una variedad de funciones, desde compatibilidad para múltiples monitores, transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, chat durante la sesión y capacidades de reinicio remoto, lo que garantiza que los técnicos tengan todo lo que necesitan al alcance de su mano.
Amplia compatibilidad de dispositivos: ya sea una PC con Windows, un Mac, un iOS o un dispositivo Android, SOS admite de todo. Su compatibilidad multiplataforma garantiza que ningún dispositivo quede fuera de su alcance.
Integración con las principales plataformas de TI: para facilitar aún más el flujo de trabajo, SOS se puede iniciar directamente desde sistemas de emisión de tickets populares como Autotask PSA, Freshdesk, Zendesk y más.
Dadas estas funciones, es evidente por qué Splashtop SOS ha sido la mejor opción para muchas empresas, ya que garantiza un soporte de TI oportuno y eficiente.
¿Por qué actualizar? Funciones exclusivas de Splashtop Enterprise
Si bien Splashtop SOS ya ha demostrado ser una solución fiable de soporte remoto, Splashtop Enterprise lo mejora todo aún más. Para las empresas que buscan preparar su infraestructura de TI para el futuro y prestar un soporte más integral a una fuerza laboral diversa y en evolución, la edición Enterprise presenta varias funciones exclusivas:
Gestión avanzada de ordenadores remotos: Más allá del soporte remoto básico, Splashtop Enterprise facilita acciones de gestión como actualizaciones de Windows, reinicios del sistema y comandos remotos. Además, las alertas configurables y los Scripts y Tareas simplifican los procesos, haciendo que las tareas rutinarias sean más manejables.
Flujo de trabajo de soporte bajo demanda revolucionado: con funciones orientadas a mejorar los canales de soporte, la gestión de técnicos y la colaboración, Splashtop Enterprise garantiza que el flujo de trabajo esté más optimizado que nunca con potentes capacidades de servicio de asistencia técnica.
Integración con Splashtop Augmented Reality (AR): para situaciones que necesitan algo más que una vista remota de una pantalla, la capacidad de agregar Splashtop AR permite a los técnicos ver e interactuar con el entorno físico del usuario, abriendo posibilidades para solución de problemas y orientación avanzadas.
Seguridad mejorada con inicio de sesión único: en la era moderna de las amenazas a la ciberseguridad, Splashtop Enterprise prioriza la seguridad con integraciones de inicio de sesión único. Esto permite la autenticación a través de plataformas como Okta, Azure AD, JumpCloud y más, lo que garantiza comodidad y seguridad.
Programación de acceso: para un mejor control sobre el acceso remoto, los administradores de TI ahora pueden programar intervalos de tiempo para determinar cuándo personas o grupos pueden acceder a ordenadores concretos, agregando una capa adicional de seguridad y gestión.
Soluciones personalizadas con complementos: desde Splashtop Connector hasta la integración de registro SIEM y la restricción de IP, Splashtop Enterprise es flexible y permite a las empresas solicitar funciones adicionales que se adapten a sus necesidades específicas.
Capacitar a los usuarios finales: más allá de simplemente prestar soporte a los usuarios finales, Splashtop Enterprise les permite acceder a sus ordenadores de trabajo de forma remota. Con permisos granulares, acceso basado en grupos y más, la experiencia del trabajo remoto mejora enormemente.
Gestión integral del acceso de los usuarios finales: los equipos de TI obtienen más control sobre el acceso de los usuarios finales, lo que garantiza que el acceso remoto no solo sea cómodo, sino también seguro y controlado.
Ampliación del alcance de dispositivos con acceso no supervisado a Android: en el entorno actual tan variopinto en dispositivos, no basta con ser compatible solo con ordenadores. Splashtop Enterprise ofrece acceso no supervisado a una gama más amplia de dispositivos, incluidos teléfonos inteligentes, tabletas, dispositivos POS e incluso equipos especializados como quioscos y dispositivos Android robustos.
Al comparar las dos versiones, resulta evidente que, si bien Splashtop SOS ofrece una base sólida, Splashtop Enterprise es la solución integral para empresas que buscan combinar soporte remoto de primer nivel con capacidades avanzadas de gestión y trabajo remotos.
Consulta nuestra comparativa de funciones de Splashtop SOS frente a Splashtop Enterprise.
Empieza con Splashtop Enterprise
Transitar por el panorama tan cambiante del trabajo y el soporte de TI remotos requiere herramientas que no solo sean eficientes, sino también adaptables. Si bien Splashtop SOS ofrece capacidades impecables bajo demanda y soporte no supervisado, Splashtop Enterprise mejora la experiencia para adaptarse a las necesidades más amplias de los equipos de TI dinámicos y una fuerza laboral descentralizada.
Al hacer la transición a Splashtop Enterprise, las empresas no solo se equipan con una herramienta de acceso y soporte remotos integral, sino que también obtienen la ventaja de funciones adaptadas a las demandas empresariales modernas. Con su combinación de seguridad, versatilidad y funcionalidades avanzadas, Splashtop Enterprise se erige como la opción definitiva para las empresas que buscan mejorar sus capacidades de soporte de TI y, al mismo tiempo, capacitar a su fuerza laboral para el futuro del trabajo.
Para los usuarios actuales de SOS, la actualización no es solo un paso adelante: es un salto hacia una infraestructura de TI más fluida, eficiente y adaptable. Da igual si tu objetivo es simplificar los flujos de trabajo, ampliar tu alcance de soporte o garantizar el acceso remoto más seguro y flexible para tu equipo, Splashtop Enterprise es la solución.
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