Soluciones de soporte remoto para TI y servicios de asistencia - Comparación entre Splashtop Enterprise y Splashtop SOS Unlimited

Splashtop SOS Unlimited es la solución de soporte remoto preferida por los equipos de TI y los servicios de asistencia de todo el mundo. Los técnicos no sólo pueden proporcionar soporte remoto no supervisado a los ordenadores gestionados, sino también soporte supervisado rápido a dispositivos no gestionados, como los ordenadores de los usuarios finales y los dispositivos móviles. SOS unlimited permite a los equipos de TI dar soporte a un número ilimitado de dispositivos.

Sin embargo, las innumerables responsabilidades que tienen los equipos de TI, además del soporte remoto, suele significar tener un conjunto de herramientas complejas que dificultan la gestión y la escalabilidad para una empresa en crecimiento. Y no solo eso: en esta época de trabajo remoto, los equipos de TI deben ser flexibles para poder atender un lugar de trabajo híbrido.

Con el recién lanzado Splashtop Enterprise, Splashtop lleva el soporte remoto y las capacidades de acceso remoto al siguiente nivel. Splashtop Enterprise es la solución de acceso remoto "todo en uno" de última generación para los equipos de TI y de asistencia, que permite a los técnicos no sólo proporcionar asistencia remota, sino también permitir a los usuarios finales trabajar desde casa. Proporciona la flexibilidad, la escalabilidad, el rendimiento y el control que necesitan los equipos de TI de hoy en día, con una sólida seguridad y funciones de clase empresarial que se integran perfectamente en los entornos de TI existentes. Los equipos de TI también pueden elegir el número de licencias de acceso remoto para usuarios finales y de licencias de soporte remoto para técnicos concurrentes que necesitan.

Veamos las diferencias entre Splashtop Enterprise y Splashtop SOS Unlimited.