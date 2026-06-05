Principales Características de la Nueva Splashtop del 2019

Estas son algunas de las funciones principales y más populares que presentamos en 2019. Asegúrese de estar usando la última versión de las aplicaciones y transmisores de Splashtop para tener acceso a todas las funciones más recientes. Las características varían según el plan de suscripción.
Transferencia de Archivos Mediante Arrastrar y Soltar
Transfiere archivos entre ordenadores de forma rápida y sencilla con la nueva transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar. En lugar de abrir el cuadro de diálogo de transferencia de archivos, transfiere los archivos utilizando el ratón o el trackpad para seleccionar y arrastrar un archivo o un grupo de archivos desde el equipo local hasta un destino en la pantalla del equipo remoto en la ventana de sesión de acceso remoto.
También puedes copiar archivos en la otra dirección arrastrándolos desde el ordenador remoto a una carpeta o al escritorio de tu ordenador local.
Grabación de la sesión
Ahora puedes grabar sesiones de acceso remoto. Usa el nuevo botón de Grabación de Sesión en la barra de control superior de la ventana de acceso remoto para iniciar y detener la grabación.
Los archivos de grabación se guardan en tu ordenador local, en la carpeta Documentos/Splashtop Business. Se guardan en formato de archivo multimedia WebM en Windows o mp4 en Mac para poder verlos fácilmente en tu ordenador. El nombre del archivo (por ejemplo, Splashtop_Recording_20190116_154246_sjc-ai_01.webm) incluye el nombre de la computadora a la que te conectaste, así como la fecha y la hora, lo que facilita la localización de grabaciones específicas. Los archivos son sólo de vídeo (no de audio).
Gestionar la Agrupación de Ordenadores Desde la Aplicación Splashtop Business
Asigne una computadora a un grupo y cree, cambie el nombre o elimine grupos directamente desde la aplicación.
Crear un Grupo
Renombrar o Eliminar un Grupo de Computadoras
Asignar una Computadora a un Grupo Diferente
Vea la Cuenta de Usuario Que está Actualmente Conectado a una Computadora
Ver si un usuario está actualmente conectado a la computadora (indicado mediante una insignia de icono en la computadora). Haz clic en el icono del equipo para ver el nombre del usuario conectado.
Aplicaciones de Splashtop Business Actualizadas para Windows y Mac
El último lanzamiento tiene múltiples características y mejoras nuevas.
Representación más rápida de grandes listas de computadoras
Ver qué usuario ha iniciado sesión en la lista de equipos
Ver más información al hacer clic en el icono del engranaje junto al nombre del ordenador (versión del sistema operativo, usuario y duración de la última sesión)
Reconexión automática si una sesión se interrumpe debido a un problema de conexión inesperado
Soporte de barra de herramientas actualizado para monitores múltiples, transmisor de Android y transmisor de Linux
Mejora en la función de Asignar a un Grupo
Mejor compatibilidad con MacOS Catalina (para cliente Mac)
Varias correcciones
Actualización de la Aplicación Splashtop Business para Android
La aplicación Splashtop Business para Android ha sido actualizada con un nuevo aspecto y una nueva funcionalidad. Las nuevas características incluyen:
Nuevo diseño fresco
Contraer/expandir grupos y guardar el estado del grupo
Fácil cambio entre cuentas de Splashtop
Página de detalles de la computadora actualizada y optimizada
Admite hasta 4 sesiones en vivo
Pestaña reciente para mostrar el historial de la sesión
Mostrar/ocultar ratón remoto
Mostrar el nombre del dispositivo Streamer
Soporta Inglés, Español, Portugués, Japonés, Alemán, Chino Simplificado, Italiano y Francés
Descarga la última aplicación Splashtop Business para Android
Implemente y administre Bitdefender con Splashtop
Compra, implementa y administra fácilmente la seguridad de los puntos finales de Bitdefender en tus computadoras administradas con Splashtop Remote Support. Protege tus computadoras comprando e implementando la seguridad de punto final de Bitdefender desde tu consola my.splashtop.com.
Mire este video rápido para ver lo fácil que es comprar Bitdefender (a un excelente precio), implementarlo en sus terminales con un par de clics y luego ver el estado de seguridad y ejecutar análisis.
Acceso remoto desatendido para Computadoras Linux
Además de Windows y Mac, ahora puedes Control remoto, controlar a distancia tus computadoras Ubuntu Linux desde cualquier dispositivo con las soluciones de escritorio remoto para Linux de Splashtop.
No se necesita un usuario final en la computadora Linux remota. Simplemente configure Splashtop en las computadoras Linux a las que necesita acceso y luego disfrute de acceso remoto ilimitado y en cualquier momento a esas máquinas.
Con Splashtop, los profesionales de los negocios pueden trabajar a distancia pero aún así se sienten como si estuvieran sentados justo delante de su sistema Linux, incluso cuando acceden a distancia desde una tableta o un dispositivo móvil. La TI y MSP pueden conectarse remotamente y controlar las computadoras Linux de sus clientes para proveer soporte, incluso sin la presencia del usuario.
Integración de Splashtop Remote Support con las principales plataformas de soporte técnico de TI
¡Splashtop ahora está integrado con Zendesk Support, ServiceNow, Freshservice y Freshdesk! Con solo unos pocos clics, puedes iniciar una sesión de acceso remoto al ordenador de tu cliente desde las plataformas Zendesk, ServiceNow, Freshservice o Freshdesk.
Soporte para Dispositivos Adicionales de Android
Hemos agregado soporte para conexión remota a dispositivos Android IoT y robustos adicionales de proveedores líderes, incluido el anuncio de soporte para dispositivos Zebra. Acceso no supervisado en cualquier momento y opciones de soporte remoto supervisadas.
Splashtop Enterprise para Soporte Remoto
Nuestra nueva solución de Soporte Remoto in situ está ahora disponible como una opción si lo prefieres sobre una solución basada en cloud. Conoce más sobre Splashtop Enterprise para Soporte Remoto
Reinicio Programado (en Remote Support Premium)
Crear, programar, supervisar y ejecutar tareas de "Reinicio del Sistema" en uno o varios ordenadores remotos.
Alertas de Eventos de Windows (en Remote Support Premium)
Monitorea los Registros de Eventos de Windows estableciendo alertas. Una alerta se genera cuando el criterio de un registro de eventos coincide con los disparadores establecidos por el administrador.
Actualizaciones Programadas de Windows (en Remote Support Premium)
Ahora puede programar actualizaciones de Windows (además de la opción disponible anteriormente para programar reinicios). Acceda a la función en Gestión | Acciones programadas.
Haz clic en +Crear Acción Programada y selecciona Actualización Programada
Puedes establecer varias opciones al crear una acción de Windows Update Programada:
Seleccione la frecuencia Mensual, Diaria/Semanal o Única y configure los detalles
Elige entre instalar todas las actualizaciones, Recomendadas o Importantes
Excluir ciertas actualizaciones por número de Microsoft KB
Establecer opciones de reinicio
Aplicar las reglas de actualización a grupos de computadoras o computadoras específicas
Centro de Mensajes en my.splashtop.com
Hemos añadido una nueva función de Centro de Mensajes a my.splashtop.com. Busca el icono del sobre en la esquina superior derecha de tu pantalla cuando estés conectado al sitio. Encontrarás información sobre nuevos lanzamientos, información de características y más.
Vea más características nuevas en estas publicaciones de blog anteriores