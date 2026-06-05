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Splashtop New Features

Principales Características de la Nueva Splashtop del 2019

Splashtop Team
Se lee en 5 minutos
Actualizado
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Estas son algunas de las funciones principales y más populares que presentamos en 2019. Asegúrese de estar usando la última versión de las aplicaciones y transmisores de Splashtop para tener acceso a todas las funciones más recientes. Las características varían según el plan de suscripción.

Transferencia de Archivos Mediante Arrastrar y Soltar

Transfiere archivos entre ordenadores de forma rápida y sencilla con la nueva transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar. En lugar de abrir el cuadro de diálogo de transferencia de archivos, transfiere los archivos utilizando el ratón o el trackpad para seleccionar y arrastrar un archivo o un grupo de archivos desde el equipo local hasta un destino en la pantalla del equipo remoto en la ventana de sesión de acceso remoto.

Splashtop Drag and Drop File Transfer

También puedes copiar archivos en la otra dirección arrastrándolos desde el ordenador remoto a una carpeta o al escritorio de tu ordenador local.

Grabación de la sesión

Ahora puedes grabar sesiones de acceso remoto. Usa el nuevo botón de Grabación de Sesión en la barra de control superior de la ventana de acceso remoto para iniciar y detener la grabación.

Splashtop Session Recording

Los archivos de grabación se guardan en tu ordenador local, en la carpeta Documentos/Splashtop Business. Se guardan en formato de archivo multimedia WebM en Windows o mp4 en Mac para poder verlos fácilmente en tu ordenador. El nombre del archivo (por ejemplo, Splashtop_Recording_20190116_154246_sjc-ai_01.webm) incluye el nombre de la computadora a la que te conectaste, así como la fecha y la hora, lo que facilita la localización de grabaciones específicas. Los archivos son sólo de vídeo (no de audio).

Gestionar la Agrupación de Ordenadores Desde la Aplicación Splashtop Business

Splashtop interface showing options to rename, delete, or create a group in the dropdown menu

Asigne una computadora a un grupo y cree, cambie el nombre o elimine grupos directamente desde la aplicación.

  • Crear un Grupo

  • Renombrar o Eliminar un Grupo de Computadoras

  • Asignar una Computadora a un Grupo Diferente

Vea la Cuenta de Usuario Que está Actualmente Conectado a una Computadora

Splashtop Computer Settings interface showing details for the deployed computer

Ver si un usuario está actualmente conectado a la computadora (indicado mediante una insignia de icono en la computadora). Haz clic en el icono del equipo para ver el nombre del usuario conectado.

Aplicaciones de Splashtop Business Actualizadas para Windows y Mac

El último lanzamiento tiene múltiples características y mejoras nuevas.

  • Representación más rápida de grandes listas de computadoras

  • Ver qué usuario ha iniciado sesión en la lista de equipos

  • Ver más información al hacer clic en el icono del engranaje junto al nombre del ordenador (versión del sistema operativo, usuario y duración de la última sesión)

  • Reconexión automática si una sesión se interrumpe debido a un problema de conexión inesperado

  • Soporte de barra de herramientas actualizado para monitores múltiples, transmisor de Android y transmisor de Linux

  • Mejora en la función de Asignar a un Grupo

  • Mejor compatibilidad con MacOS Catalina (para cliente Mac)

  • Varias correcciones

Actualización de la Aplicación Splashtop Business para Android

Business App Android Interface

La aplicación Splashtop Business para Android ha sido actualizada con un nuevo aspecto y una nueva funcionalidad. Las nuevas características incluyen:

  • Nuevo diseño fresco

  • Contraer/expandir grupos y guardar el estado del grupo

  • Fácil cambio entre cuentas de Splashtop

  • Página de detalles de la computadora actualizada y optimizada

  • Admite hasta 4 sesiones en vivo

  • Pestaña reciente para mostrar el historial de la sesión

  • Mostrar/ocultar ratón remoto

  • Mostrar el nombre del dispositivo Streamer

  • Soporta Inglés, Español, Portugués, Japonés, Alemán, Chino Simplificado, Italiano y Francés

Descarga la última aplicación Splashtop Business para Android

Implemente y administre Bitdefender con Splashtop

Compra, implementa y administra fácilmente la seguridad de los puntos finales de Bitdefender en tus computadoras administradas con Splashtop Remote Support. Protege tus computadoras comprando e implementando la seguridad de punto final de Bitdefender desde tu consola my.splashtop.com.

Mire este video rápido para ver lo fácil que es comprar Bitdefender (a un excelente precio), implementarlo en sus terminales con un par de clics y luego ver el estado de seguridad y ejecutar análisis. 

Deploy & Manage Bitdefender with Splashtop
Deploy & Manage Bitdefender with Splashtop

Acceso remoto desatendido para Computadoras Linux

Linux PC Session
Linux Machine

Además de Windows y Mac, ahora puedes Control remoto, controlar a distancia tus computadoras Ubuntu Linux desde cualquier dispositivo con las soluciones de escritorio remoto para Linux de Splashtop.

No se necesita un usuario final en la computadora Linux remota. Simplemente configure Splashtop en las computadoras Linux a las que necesita acceso y luego disfrute de acceso remoto ilimitado y en cualquier momento a esas máquinas.

Con Splashtop, los profesionales de los negocios pueden trabajar a distancia pero aún así se sienten como si estuvieran sentados justo delante de su sistema Linux, incluso cuando acceden a distancia desde una tableta o un dispositivo móvil. La TI y MSP pueden conectarse remotamente y controlar las computadoras Linux de sus clientes para proveer soporte, incluso sin la presencia del usuario.

Integración de Splashtop Remote Support con las principales plataformas de soporte técnico de TI

¡Splashtop ahora está integrado con Zendesk Support, ServiceNow, Freshservice y Freshdesk! Con solo unos pocos clics, puedes iniciar una sesión de acceso remoto al ordenador de tu cliente desde las plataformas Zendesk, ServiceNow, Freshservice o Freshdesk.

IT service management platforms: ServiceNow, Freshservice, and Zendesk

Soporte para Dispositivos Adicionales de Android

Splashtop interface showing a computer monitor and a Zebra mobile device

Hemos agregado soporte para conexión remota a dispositivos Android IoT y robustos adicionales de proveedores líderes, incluido el anuncio de soporte para dispositivos Zebra. Acceso no supervisado en cualquier momento y opciones de soporte remoto supervisadas.

Splashtop Enterprise para Soporte Remoto

Splashtop Enterprise Icon

Nuestra nueva solución de Soporte Remoto in situ está ahora disponible como una opción si lo prefieres sobre una solución basada en cloud. Conoce más sobre Splashtop Enterprise para Soporte Remoto

Reinicio Programado (en Remote Support Premium)

Splashtop interface for setting a Windows Event Log alert

Crear, programar, supervisar y ejecutar tareas de "Reinicio del Sistema" en uno o varios ordenadores remotos.

Alertas de Eventos de Windows (en Remote Support Premium)

Options include selecting days, time, update types, exclusions, and restart settings

Monitorea los Registros de Eventos de Windows estableciendo alertas. Una alerta se genera cuando el criterio de un registro de eventos coincide con los disparadores establecidos por el administrador.

Actualizaciones Programadas de Windows (en Remote Support Premium)

CPU Utilization and Disk Space alerts, including thresholds, notification options, and modification dates

Ahora puede programar actualizaciones de Windows (además de la opción disponible anteriormente para programar reinicios). Acceda a la función en Gestión | Acciones programadas.

Haz clic en +Crear Acción Programada y selecciona Actualización Programada

Puedes establecer varias opciones al crear una acción de Windows Update Programada:

  • Seleccione la frecuencia Mensual, Diaria/Semanal o Única y configure los detalles

  • Elige entre instalar todas las actualizaciones, Recomendadas o Importantes

  • Excluir ciertas actualizaciones por número de Microsoft KB

  • Establecer opciones de reinicio

  • Aplicar las reglas de actualización a grupos de computadoras o computadoras específicas

Centro de Mensajes en my.splashtop.com

Splashtop Message Center

Hemos añadido una nueva función de Centro de Mensajes a my.splashtop.com. Busca el icono del sobre en la esquina superior derecha de tu pantalla cuando estés conectado al sitio. Encontrarás información sobre nuevos lanzamientos, información de características y más.

Vea más características nuevas en estas publicaciones de blog anteriores


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