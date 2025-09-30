Splashtop y Sapphire Ventures - Una historia de amistad y asociación

Habilitar el futuro del trabajo & Educación: Por qué Sapphire Ventures está entusiasmada por seguir asociándose con Splashtop
Hoy mismo, Splashtop ha anunciado 50M$ en nueva financiación, alcanzando una codiciada valoración de 1.000 millones de dólares. Esta última ronda fue dirigida principalmente por el inversor existente Sapphire Ventures, una empresa líder de capital riesgo que se asocia con equipos visionarios y fondos de riesgo para crear empresas de importancia.
La historia de Splashtop con Sapphire Ventures comenzó en 2010 con una amistad universitaria en el MIT entre los fundadores de Splashtop que más tarde se convirtió en una asociación profesional de dos décadas de duración y que perduró tras múltiples empresas.
Para celebrar el nuevo anuncio, Sapphire Ventures compartió la historia completa de Splashtop en su blog, la cual resumimos a continuación.
1. Las mejores soluciones de su clase = Crecimiento explosivo impulsado por el producto
Splashtop ofrece sus soluciones remotas a través de una experiencia fluida y sin problemas para los usuarios a una fracción del coste de la competencia. Los clientes adoran el producto (4,8 estrellas en G2Crowd y 93 NPS) e, históricamente, la empresa ha gastado muy poco en ventas y marketing, incluyendo cero esfuerzos de ventas salientes hasta la fecha.
En el último año, el crecimiento de Splashtop de más del 160% interanual se ha visto impulsado por el cada vez más popular modelo de crecimiento basado en productos. En otras palabras, la mayoría de las ventas de Splashtop han sido y siguen siendo auténticos autoservicios con sólo tocar el producto. Además, Splashtop ofrece un servicio de atención al cliente excepcional (CSAT 90%+), lo que se traduce en una retención neta de dólares constante de más del 115%.
Mientras Splashtop ve dispararse la demanda de sus productos, el mercado está maduro para las tecnologías de trabajo a distancia, con casi dos tercios de los trabajadores estadounidenses dispuestos a seguir trabajando a distancia más allá de la pandemia.
2. Dar un gran salto con el aprendizaje a distancia
Cuando las escuelas cerraron el año pasado debido al COVID, la mayoría de los estudiantes sufrieron interrupciones en su educación, como la imposibilidad de acceder a los ordenadores de la escuela y la universidad en tiempo real. La solución de acceso remoto al laboratorio de alto rendimiento de Splashtop permite a más de 200 centros escolares proporcionar a los alumnos acceso remoto sin interrupciones desde cualquier dispositivo, como Chromebooks, iPads, tabletas Android y portátiles personales, a los ordenadores de la escuela. Los estudiantes obtienen conexiones remotas de alto rendimiento, visualización multimonitor, audio remoto y transmisión de vídeo de hasta 4K para ordenadores Windows y Mac, para que su experiencia de aprendizaje no se vea interrumpida.
3. Muchas vías de desarrollo por delante
Splashtop se benefició sin duda de las tendencias de trabajo a distancia y aprendizaje a distancia que han ido ganando popularidad antes de COVID, pero que han explotado durante los últimos 11 meses. Splashtop planea aprovechar esta nueva ronda de financiación para invertir y desarrollar nuevas vías de crecimiento, incluido el crecimiento de Splashtop Enterprise, el lanzamiento de nuevos productos en áreas adyacentes, pero complementarias, como las soluciones de colaboración y ZTNA (acceso a red de confianza cero), la expansión geográfica, nuevos verticales, y más.
Lee el blog completo de Sapphire Ventures.
Acerca de Sapphire Ventures
Sapphire Ventures es una empresa líder de capital riesgo que se asocia con equipos visionarios y fondos de riesgo para crear empresas de relevancia. Durante casi dos décadas, Sapphire ha estado invirtiendo capital, recursos y experiencia en startups innovadoras y fondos de riesgo centrados en la tecnología en todo el mundo. Con más de 4.000 millones de dólares en AUM entre Sapphire Ventures, Sapphire Partners y Sapphire Sport, y con miembros del equipo en Austin, Londres, Palo Alto y San Francisco, Sapphire está bien posicionada para ayudar a escalar empresas y fondos de riesgo, respaldándolos para que se conviertan en líderes a nivel mundial. Para saber más sobre Sapphire Ventures, visite sapphireventures.com.