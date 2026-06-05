Los creativos necesitan velocidad y Splashtop se la da

Si estuviste atento a Adobe® Max 2021, probablemente viste que Splashtop impulsó una vez más el rendimiento del trabajo a distancia para los creativos de todos los sectores, en particular el del Juego, los Medios de Comunicación & Entretenimiento y la Educación. En el comunicado de prensa de Splashtop explicamos que los trabajadores creativos, como desarrolladores de juegos, editores de vídeo, diseñadores 3D y animadores, pueden disfrutar ahora de velocidades de hasta 60 fotogramas por segundo al utilizar las soluciones de acceso remoto de Splashtop.
Son 60 fotogramas por segundo. Es el tipo de rendimiento que les gusta a los creativos y a los estudiantes cuando trabajan a distancia. Ten en cuenta esto: Splashtop ya fue clasificado en lo más alto del sector del acceso remoto por rendimiento por Windows Report en su artículo de abril de 2021, 5 mejores soluciones de escritorio remoto con altas frecuencias de cuadro - y eso se basaba en nuestra capacidad heredada de 40 fps. Con el anuncio de hoy, superamos ese nivel de rendimiento (y a la competencia) con una mejora de la velocidad del 50%, hasta 60 fps.
Los usuarios de Adobe Creative Cloud necesitan soluciones remotas fiables para trabajar de forma productiva desde cualquier lugar
Tus expertos creativos han pasado a trabajar en casa siempre que es posible. Es un cambio ineludible en todas las industrias. De hecho, Sue Skidmore, responsable de relaciones con los socios para Vídeo en Adobe, lo explicó así:
"A medida que el mundo laboral ha cambiado drásticamente en los últimos 18 meses, también lo ha hecho la necesidad de soluciones remotas para los usuarios de las aplicaciones de Adobe Creative cloud®. Ahora los creativos pueden superar los límites de la creatividad y la colaboración realizando tareas como la edición de vídeo y la sincronización de audio y vídeo, al tiempo que acceden al almacenamiento compartido y a otro hardware que necesiten, de forma remota. Con Splashtop, los usuarios de Adobe pueden utilizar de forma segura sus ordenadores personales y sus dispositivos Android, iOS y Chromebook para trabajar de forma productiva, independientemente de dónde se encuentren."
Los clientes de Adobe trabajan a menudo con petabytes de metraje que requieren una fuerte sincronización A/V y la capacidad de trabajar con rapidez. Splashtop destaca en este aspecto, incluso cuando se remotan de un Mac a otro Mac a seis mil kilómetros de distancia. Karl Soule, de Adobe Video, explica el valor de Splashtop de esta forma: "Cuando los editores de vídeo están pulsando 3 ó 4 teclas por segundo con los rápidos recortes que hacen los departamentos de promoción, es crucial tener algo que responda y que mantenga la sincronización A/V en línea. Ésa es una de las áreas en las que he descubierto que Splashtop destaca". Lee más sobre por qué los clientes de M&E de Adobe aprovechan Splashtop en Adobe está enganchado a Splashtop.
Splashtop permite un trabajo a distancia de alta calidad y sin estrés a las empresas de medios de comunicación y entretenimiento
La conclusión es que las empresas de M&E trabajan ahora a distancia con la misma alta calidad y rendimiento que disfrutan en la oficina. Entre ellas se encuentra khara, Inc., la empresa de planificación y producción de vídeo fundada por Hideaki Anno. Han producido la serie "Evangelion" y "Dentista Dragón", entre otras obras.
En un caso práctico reciente, el Sr. Shinnosuke Suzuki, directivo del departamento de sistemas de información de khara, Inc. compartió en la experiencia de khara utilizando Splashtop para la producción y planificación remotas de vídeo. Contó que los creativos de khara encontraban muy atractiva la transferencia de pantalla a alta velocidad durante las sesiones remotas. Suzuki añadió: "El alto rendimiento de Splashtop nos permite trabajar sin estrés. Es como si estuviéramos sentados ante el ordenador en la oficina".
El acceso remoto de alto rendimiento de Splashtop es extremadamente sencillo de desplegar
Splashtop se instala en cuestión de minutos u horas, y tiene una interfaz muy fácil de usar. Como dijo Andres Reyes, CTO de Boxel Studio , "Siempre nos pareció que teníais una experiencia de usuario muy sólida desde el principio... Es simplemente una experiencia feliz, sin complicaciones. Fue tan rápido y fácil desplegar Splashtop, ¡simplemente mágico! Todo es fácil: ¿necesitas añadir más usuarios? Clic, clic, ¡súper sencillo!" Reyes dijo además,
"Con las otras soluciones que probamos, los usuarios decían que está demasiado recargado, que es demasiado lento, que esto no es lo que yo quería, etcétera. Instalamos Splashtop e inmediatamente empezamos a recibir correos electrónicos de nuestros artistas: "Vaya, esto es genial, ahora puedo trabajar de verdad, puedo hacer mi trabajo". Así, empiezas a conseguir esa satisfacción del usuario".
Las funciones mejoradas proporcionan a los creativos un acceso remoto inmediato, fácil de usar y de alta velocidad que incluye:
Velocidades de fotogramas de hasta 60 FPS.
Latencia mínima: minimiza automáticamente la latencia y la variabilidad de la latencia
Indicadores de rendimiento: Estado de rendimiento en tiempo real, incluyendo la velocidad de fotogramas por segundo (FPS) y los bits por segundo (BPS).
Al fin y al cabo, tus creativos necesitan herramientas de mayor rendimiento a distancia que les permitan colaborar, tener una fuerte sincronización A/V, trabajar rápidamente... sin frustraciones. Por eso hemos invertido mucho en aumentar tanto la potencia de rendimiento como la facilidad de uso de nuestras soluciones de acceso remoto. Y por qué seguiremos haciéndolo para nuestros clientes.