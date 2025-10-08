Splashtop recibe el premio al mejor software de soporte remoto de 2021

Descargo de responsabilidad: Splashtop SOS ha pasado a llamarse Splashtop Remote Support. Si bien el nombre del producto ha cambiado, las funciones y la funcionalidad siguen siendo las mismas para seguir prestando un soporte remoto rápido, seguro y fiable.
Las aplicaciones de soporte remoto de Splashtop han ganado numerosos premios y las mejores calificaciones de los usuarios en sitios de reseñas de terceros. Vea por qué y pruebe Splashtop gratis.
Tanto si es un MSP que quiere gestionar, supervisar y dar soporte a los ordenadores de sus clientes de forma remota, como si es un equipo de TI/asistencia técnica que quiere dar soporte remoto a cualquier dispositivo, Splashtop tiene la solución que se adapta a sus necesidades.
Por eso, Splashtop ya se ha ganado varios elogios, premios y honores como la mejor solución de software de soporte remoto de 2021.
Las soluciones de soporte remoto de Splashtop han ganado grandes elogios de críticos independientes por su fiabilidad, seguridad, facilidad de uso, características y valor. Además, Splashtop ha merecido el reconocimiento de los usuarios por ser el proveedor de soporte remoto con el que es más fácil hacer negocios, y por proporcionar el mejor soporte al cliente.
No se fíe de nuestra palabra: compruebe el revuelo que el software de soporte remoto de Splashtop ha causado en 2021, y siga leyendo para encontrar la solución de Splashtop Remote Support adecuada para usted y para empezar a utilizarla de forma gratuita.
Software Splashtop Remote Support - Premios y reconocimientos
Digital.com - El mejor software de soporte remoto de 2021
Digital.com existe para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas a encontrar las herramientas adecuadas para llevar su negocio al siguiente nivel. Después de 40 horas de investigación comparando más de 70 productos, ¡Splashtop quedó en primer lugar! Splashtop fue catalogada como una de las mejores soluciones de software de soporte remoto para 2021. Los pros incluyeron la oferta de prueba gratuita de Splashtop (sin necesidad de tarjeta de crédito o compromiso), las características principales y el bajo coste. Vea el artículo completo aquí.
Premios G2 Invierno 2021 para Splashtop SOS
G2, un sitio web de revisión entre iguales para software empresarial, ha concedido a Splashtop SOS 30(!) insignias para el invierno de 2021. G2 concede insignias basadas en un análisis de opiniones auténticas y verificadas de clientes reales de un sector determinado.
Splashtop SOS (ideal para que los departamentos de TI y de asistencia técnica ofrezcan soporte remoto a cualquier dispositivo) ha obtenido los premios al software que los usuarios recomendarían con mayor probabilidad, al mejor ROI, a la instalación más sencilla, al mejor soporte, a los mejores resultados, a la gestión más fácil, ¡y muchos más! Consulte los comentarios sobre Splashtop SOS en G2.
Premios G2 invierno 2021 para Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support (ideal para MSPs para soporte remoto con herramientas de monitorización y gestión remota) obtuvo 8 insignias Winter 2021 de G2 basadas en opiniones de usuarios. Splashtop Remote Support ha obtenido las insignias de Más Fácil de Usar, Mejor Retorno de la Inversión, Mejor Cumple los Requisitos, Mejor Asistencia, ¡y mucho más! Echa un vistazo a las reseñas de Splashtop Remote Support en G2.
Pruebe Splashtop gratis
Comience con una prueba gratuita ahora para experimentar usted mismo por qué los usuarios y los analistas de la industria están delirando con Splashtop para soporte remoto. No se requiere una tarjeta de crédito o un compromiso para comenzar una prueba gratuita, y el registro sólo lleva un par de minutos. Empiece ahora mismo.
Para IT/Servicios de asistencia técnica: Comience su prueba gratuita de Splashtop SOS
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