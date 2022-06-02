Splashtop presenta la primera solución de control remoto basada en Android para el nuevo servicio de control remoto de Zebra Technologies
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La solución de control remoto de Splashtop se integra perfectamente con las plataformas existentes de gestión de dispositivos móviles, gestión de movilidad empresarial y gestión unificada de puntos finales
San José, California, 13 de marzo de 2019 (GLOBE NEWSWIRE) - Splashtop ha anunciado que Splashtop Rugged & IoT Remote Support está optimizado para ser totalmente compatible con el servicio de inyección de eventos de control remoto de Zebra Technologies. Con la última interfaz de programación de aplicaciones (API) de control remoto de Zebra, los clientes de Zebra y Splashtop ya pueden desplegar rápidamente ordenadores móviles robustos gestionados a distancia.
El servicio de inyección de eventos de control remoto de Zebra permite a las aplicaciones de control remoto aprobadas tener el control total de la pantalla de un dispositivo e inyectar eventos clave y táctiles en el sistema mientras se realiza la solución de problemas a distancia.
"Estamos emocionados de ser el primer proveedor de software independiente (ISV) en apoyar la nueva capacidad de control remoto de Zebra", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "En 2019, muchas empresas continuarán migrando a nuevos dispositivos Android, y Splashtop está bien posicionado para dar soporte a esta ola de adopción y despliegue por parte de los clientes".
Splashtop Rugged & IoT Remote Support está optimizado para compatibilidad con dispositivos móviles, dispositivos robustos, quioscos, señalización digital, puntos de venta (POS), dispositivos de registro electrónico (ELD), así como otros dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) que ejecutan una amplia gama de sistemas operativos (OS), desde Android™ hasta Windows™ integrado. La plataforma está disponible tanto en versión cloud como on-premise. Las empresas que opten por tener una red cerrada pueden adoptar fácilmente la solución on-premise. Los socios de Splashtop también pueden aprovechar Splashtop Rugged & IoT Remote Support.
Paul DePond, Presidente de Notify Technology, cuenta: "Estamos encantados de ser socio fabricante de equipos originales (OEM) de la tecnología de soporte remoto Rugged & IoT de Splashtop. Ahora podemos ofrecer a las organizaciones nuestra tecnología NotifyMDM junto con la tecnología de control remoto de Splashtop para proporcionar una solución de administración y control remoto para sus dispositivos Zebra basados en Android".
Splashtop hará demostraciones del último soporte de control remoto de Zebra en los siguientes eventos de Zebra:
Disponibilidad
Splashtop Rugged & La información sobre asistencia remota IoT está disponible en https://www.splashtop.com/iot. Las empresas que admiten dispositivos Zebra pueden obtener más información y solicitar unirse al programa beta para obtener acceso anticipado a esta nueva solución haciendo clic en el botón Empezar en esa página web y rellenando el formulario de solicitud.
Otros socios de integración de Splashtop
La tecnología de control remoto de Android de Splashtop se ha integrado en la plataforma de gestión de dispositivos móviles (MDM) Ivanti Avalanche, líder del sector (impulsada por Wavelink™), que ha sido adoptada por miles de empresas de todo el mundo. Las soluciones Splashtop también se integran con Notify™ MDM, ZeroSecond™ MDM, AppTec360™ MDM y otros. Los clientes que utilizan soluciones EMM/UEM existentes de IBM™ MaaS360, Citrix™ XenMobile™, Blackberry™ UEM, MobileIron™ y VMware™ AirWatch™ pueden añadir fácilmente la solución de control remoto de Android de Splashtop de forma rentable.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece la mejor relación calidad-precio y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y a los MSP dar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de soporte bajo demanda de Splashtop permiten a los equipos de soporte y asistencia acceder remotamente a ordenadores, así como a dispositivos iOS y Android, para ofrecer soporte. Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de forma eficaz, de uno a muchos, en todos los dispositivos. Más de 20 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop. Más información en https://www.splashtop.com.