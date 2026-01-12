Cómo la consolidación de herramientas mejora la productividad del soporte de TI

Los administradores de sistemas pasan por el proceso de administrar cientos y, a veces, miles de dispositivos diferentes. La gestión de tantos puntos finales requiere varios programas para ayudar a comprender y mantener diferentes tipos de dispositivos y sistemas operativos. Gestionar múltiples herramientas y alternar entre diferentes herramientas de software para gestionar esos puntos finales es una práctica ineficiente e insostenible.
Adoptar una herramienta como Splashtop Enterprise puede ayudar a unificar las principales funciones de TI y agilizar los procesos minimizando la cantidad de cambios de herramientas que un técnico debe realizar.
¿Por qué es tan importante la unificación de herramientas?
No es inusual adoptar nuevas herramientas a medida que surgen las necesidades. Tiene sentido: necesitas una solución rápida, por lo que añades algo que resuelva el problema. Sin embargo, este proceso no tiene en cuenta la escalabilidad y la interconectividad de cada herramienta y cómo funciona dentro de todo el flujo de trabajo. Los equipos de TI pueden tener una herramienta para administrar puntos finales, un software aparte para el centro de soporte técnico y otro software para el acceso remoto.
Conectar herramientas de software de un solo uso como este puede causar problemas con ciertas integraciones y asociaciones con otras herramientas. Algunas herramientas pueden integrarse con otras, pero, si hay una herramienta en tu pila tecnológica que no se integra, puede generar más trabajo manual en su proceso e introducir más margen de error.
El otro aspecto que hay que tener en cuenta es que añadir herramientas adicionales a tu pila tecnológica significa agregar un riesgo potencial de seguridad. Para cada nueva herramienta que agregues a tu pila tecnológica, los equipos de TI deben evaluar la seguridad de cada herramienta para garantizar que se amolde a las pautas de seguridad de tu equipo, además de comprender cómo la herramienta gestiona los datos de los clientes.
No es inusual que el trabajador promedio cambie entre 10 aplicaciones diferentes al día, pero hacerlo puede disminuir la productividad. Un estudio de 2021 desveló que cambiar de aplicaciones puede hacer que las personas sean un 26 % menos eficientes. Splashtop puede ayudar a minimizar la cantidad de cambios de aplicaciones que los equipos de soporte de TI tienen que hacer al unificar funciones comúnmente utilizadas en una aplicación y sincronizar información de otras aplicaciones en un solo lugar.
Funciones clave de Splashtop que ayudan a unificar las funciones de TI
Splashtop Enterprise puede ayudar a unificar las principales funciones de TI que los técnicos realizan en el día a día. Echemos un vistazo a cómo Splashtop puede ayudarte a unificar tu pila de tecnología de TI.
La consola del servicio de asistencia proporciona una descripción general más rápida de las sesiones remotas y mejora los flujos de trabajo
La consola del servicio de asistencia de Splashtop ayuda a los técnicos a ver claramente el estado de las sesiones actuales, quién recibe ayuda y qué sucede con cada una de esas sesiones.
La consola del servicio de asistencia también ofrece una variedad de formas diferentes para que los técnicos se conecten con un usuario final. Los técnicos pueden elegir si desean compartir un enlace de invitación o un código PIN de 6 dígitos para conectarse. Con el enlace, los usuarios finales pueden descargar la aplicación Splashtop e iniciarla para conectarse.
Una vez que los usuarios se conectan a Splashtop, los técnicos pueden ver fácilmente el cambio de estado de "En espera" a "Activo" en la consola del servicio de asistencia de Splashtop. Una vez que la sesión está activa, los técnicos pueden solicitar permiso para conectarse seleccionando "Iniciar sesión remota". Este diálogo solicita al usuario final que rechace o conceda permiso al técnico.
Con varios técnicos, la consola del servicio de asistencia proporciona una descripción general de alto nivel de las sesiones que están en curso o que deben completarse. Los técnicos pueden identificar rápidamente qué usuarios necesitan ayuda a continuación y crear un flujo de trabajo coherente de soporte, con menos interrupciones en el medio.
Gestiona y presta mantenimiento a puntos finales de forma remota
Gestionar miles de puntos finales no es tarea fácil y garantizar que haya suficientes técnicos para prestar soporte a cada usuario final es una tarea difícil para una sola persona. Afortunadamente, Splashtop proporciona canales de soporte y redirección de sesiones para garantizar que los usuarios finales reciban el técnico adecuado para el soporte que necesitan.
Dentro de Splashtop, los equipos de TI pueden organizar los puntos finales en el back-end por una categoría específica, como tipos de dispositivos, sistemas operativos o ubicaciones físicas. Esto garantiza que los usuarios finales reciban el soporte adecuado de alguien con experiencia en ese dispositivo específico. Cuando llega una llamada de soporte, Splashtop puede ayudar a redirigir esas llamadas a un técnico concreto para prestar soporte a esos dispositivos o problemas.
Los canales de soporte también proporcionan la capacidad de crear scripts y tareas más eficientes para los técnicos. Los técnicos pueden fácilmente elegir qué dispositivos reciben ciertas acciones, aplicaciones, actualizaciones o mantenimiento. Si iOS tiene una nueva actualización, los técnicos pueden entrar y actualizar cientos de dispositivos simultáneamente sin tener que seleccionar y actualizar manualmente cada dispositivo.
Todas estas capacidades están disponibles de forma remota, lo que ahorra a los técnicos la molestia de viajar hasta los usuarios finales para recibir soporte. Los usuarios finales pueden esperar tiempos de resolución mucho más rápidos, ya que sus problemas se remiten más rápidamente a técnicos especializados y pueden recibir ayuda de más de una persona cuando sea necesario.
La realidad aumentada ayuda a que los técnicos cualificados tengan más alcance
Es difícil encontrar técnicos capacitados, llevarlos a lugar en concreto para evaluar un problema puede no valer la pena cuando sus valiosas habilidades se pueden utilizar de manera más efectiva. Este problema se puede solucionar con la ayuda de la realidad aumentada.
La realidad aumentada ayuda a proporcionar a los técnicos capacitados y de campo la capacidad para resolver más problemas y al mismo tiempo minimizar la cantidad de viajes que deben realizarse. Los técnicos de campo pueden entrar, diagnosticar un problema o incluso solucionar problemas simples sin necesidad de asistencia. Si se necesita un técnico más capacitado, puede llamar y pedir ayuda con el problema a través de la realidad aumentada. Esto ayuda a minimizar la cantidad de viajes y problemas de los que es responsable un técnico más capacitado, y puede dedicar su tiempo donde más se necesita su experiencia.
Unifica tus herramientas y aumenta la productividad con Splashtop Enterprise
¿Te interesa unificar tu pila tecnológica de soporte de TI? Splashtop Enterprise facilita la gestión remota de dispositivos tanto para los técnicos como para los usuarios finales. Con formas fáciles de comunicar para conectarse con los usuarios finales y formas de organizar sesiones, Splashtop puede ayudar a optimizar las capacidades comunes de soporte de TI y minimizar la cantidad de herramientas necesarias.
Prueba Splashtop Enterprise gratis y descubre cómo puedes unificar tu flujo de trabajo de soporte de TI.
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