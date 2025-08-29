Si tu equipo de TI está desactualizado, toda tu empresa puede sufrir. La modernización de TI es esencial para mantenerse competitivo y ágil en un mundo cada vez más digital, ya que ayuda a mejorar la eficiencia operativa y permite a las empresas mantenerse al día con lo último en tecnología.
Sin embargo, con demasiada frecuencia, las empresas descuidan sus departamentos de TI y dejan que sus sistemas heredados se estanquen. Así que es hora de echar un vistazo a la modernización de TI, por qué es importante y cómo Splashtop puede ayudar a las empresas a mantenerse modernas.
¿Qué es la Modernización de TI?
La modernización de TI es el proceso de actualizar sistemas, aplicaciones e infraestructuras heredadas a tecnología más nueva y eficiente. Se entiende que cualquier tecnología eventualmente se volverá obsoleta, por lo que una buena estrategia de modernización de TI asegura que las organizaciones puedan actualizar su infraestructura y pila tecnológica antes de que llegue a ese punto.
Con una modernización adecuada de TI, las empresas pueden mantenerse competitivas en un mundo digital en evolución y asegurar que sus equipos se beneficien de las últimas herramientas. Sin ella, corren el riesgo de quedarse atrás y ser ralentizados por sistemas obsoletos.
Tipos de Modernización de TI
La modernización de TI no es un camino único o una lista de verificación para los equipos de TI. Puede tomar varias formas, incluyendo la modernización de redes, aplicaciones y dispositivos.
La modernización de la red implica actualizar la infraestructura de red de una empresa, incluyendo la implementación de software, herramientas y soluciones de red basadas en la nube para mejorar la escalabilidad y flexibilidad mientras se minimiza la dependencia del hardware físico. Esto también se centra en la seguridad de la red para asegurar que la empresa cumpla con sus requisitos de cumplimiento de TI y tenga medidas robustas de ciberseguridad en su lugar.
La modernización de aplicaciones es el proceso de actualizar y, si es necesario, reemplazar aplicaciones heredadas. Las aplicaciones más antiguas a menudo carecen de las características y el rendimiento de las versiones más modernas, y pueden tener problemas de compatibilidad con tecnologías más nuevas, por lo que identificar qué actualizar o qué debería ser reemplazado es un paso clave en cualquier estrategia de modernización de TI.
La modernización de dispositivos requiere actualizar el hardware y los dispositivos obsoletos. Las computadoras más antiguas, los dispositivos móviles y otros periféricos pueden desgastarse con el tiempo y quedar atrás frente a dispositivos más nuevos, rápidos y potentes, por lo que saber cuándo actualizar es importante. Esto no significa comprar la versión más nueva de cualquier dispositivo tan pronto como salga al mercado, pero sí significa identificar cuándo un dispositivo está obsoleto y necesita ser reemplazado. Esto a menudo puede alinearse con las políticas de Bring Your Own Device (BYOD (tráete tu dispositivo)), que permiten a los empleados usar los dispositivos que más les gustan para trabajar.
La modernización también suele implicar la migración a la nube, el proceso de mover activos digitales a la nube, incluyendo datos, aplicaciones y recursos de TI. Esto mueve la infraestructura de TI de un centro de datos local a una infraestructura alojada, mejorando así la escalabilidad, flexibilidad, seguridad y asequibilidad.
La migración a la nube puede implicar migrar a una nube única, nube híbrida o entorno multicloud, según las necesidades del negocio.
La nube híbrida combina soluciones en la nube y locales, brindando a las empresas lo mejor de ambos mundos. Aunque esto todavía permite a las empresas mover activos digitales a la nube, también les da un mejor control sobre sus datos y recursos al almacenar datos sensibles localmente.
Los entornos multicloud, por otro lado, utilizan servicios de varios proveedores de nube dentro de la misma infraestructura de TI. Esto les permite aprovechar las fortalezas de diferentes proveedores, evitar la dependencia de un solo proveedor y mejorar la resiliencia operativa, cumpliendo finalmente con los requisitos regulatorios y de soberanía de datos de manera más efectiva.
Principios clave que impulsan la modernización de TI
Si tu empresa necesita una estrategia de modernización de TI, hay algunos principios clave a tener en cuenta. Prestar mucha atención a estos conceptos básicos ayudará a mejorar la eficiencia, escalabilidad y seguridad mientras modernizas tus recursos de TI:
Adopción de la nube
La tecnología en la nube es un elemento importante de la modernización de TI, dada la ubicuidad y flexibilidad de la nube. La tecnología en la nube y las soluciones alojadas ofrecen seguridad de datos y escalabilidad, mientras facilitan que los empleados trabajen de forma remota.
Usar soluciones alojadas también puede aliviar la carga sobre los equipos de TI, ya que el proveedor generalmente gestiona las actualizaciones y el mantenimiento en soluciones en la nube. Ya sea que una empresa use una sola nube, múltiples nubes o un entorno híbrido, la adopción de la nube es una parte importante de la modernización de TI.
automatización
Las tareas repetitivas y manuales son algunas de las mayores pérdidas de tiempo en cualquier empresa. Las herramientas de automatización ayudan a ahorrar tiempo y reducir la frustración al gestionar automáticamente estas tareas, para que los empleados y agentes de TI puedan centrarse en asuntos más urgentes.
Esto incluye automatizar la entrada y extracción de datos, registrar automáticamente llamadas e interacciones con clientes, y proporcionar herramientas de autoayuda guiada, todo lo cual puede ayudar a que el trabajo fluya sin problemas mientras se ahorra tiempo en tareas esenciales pero que consumen mucho tiempo.
Transformación Digital
A medida que la tecnología avanza, las empresas deben mantenerse al día con los últimos desarrollos para seguir siendo competitivas. Una transformación digital es una parte clave de este proceso e incluye la incorporación de tecnologías digitales como el aprendizaje automático, el Internet de las Cosas (IoT), la computación en la nube, y más.
Estas herramientas pueden ayudar a acelerar los procesos empresariales y la innovación, mejorar el compromiso de empleados y clientes, e informar decisiones empresariales exitosas, llevando a un mayor éxito y una estrategia de modernización de TI excepcional.
5 Pasos para Implementar una Estrategia de Modernización de TI
Si quieres implementar una estrategia de modernización de TI con éxito, hay algunos pasos clave que puedes seguir. Estas pautas ayudarán a asegurar una modernización efectiva y completa en toda tu empresa:
Evalúa tus sistemas: Primero, comprende tu entorno de TI e identifica qué necesita mejorar. Esto te ayudará a centrarte en las áreas más importantes para la modernización y crear el mayor impacto.
Elige la tecnología adecuada: Investiga la tecnología y las herramientas que tus equipos necesitan para mejorar su trabajo diario e identifica las que ayudarán a tu organización a lograr mejor sus objetivos de modernización.
Planifica tu proceso de migración: La modernización de TI requiere más que simplemente desconectar un sistema y reemplazarlo por uno nuevo. Asegúrate de planificar el proceso, incluyendo establecer objetivos, probar la nueva tecnología y migrar cuidadosamente los datos y aplicaciones a tus nuevas plataformas.
Capacita a tus equipos: Cambiar a nueva tecnología y aplicaciones puede ser un cambio brusco para los empleados, por lo que capacitar y apoyar a los usuarios finales es vital. Los empleados deben entender no solo cómo usar las nuevas herramientas, sino también los beneficios que proporcionan, y los equipos de TI deben estar capacitados para asistir a los empleados con conocimiento.
Monitorea y ajusta: La modernización de TI es un proceso, y como cualquier otro proceso, requiere monitoreo y ajustes. Observa tus KPIs, monitorea tu seguridad y mantén un ojo en el rendimiento del usuario para identificar áreas de mejora y ajusta en consecuencia para mantener alta la eficiencia y la satisfacción de los empleados.
4 Factores clave para una modernización efectiva de TI
Una estrategia de modernización de TI exitosa no existe en el vacío. Estos cuatro factores pueden ayudar a impulsar una modernización efectiva y hacer que la implementación sea fluida y eficiente:
1. Alineación de Estrategias de TI con los Objetivos Empresariales
Comienza enfocando tus esfuerzos de modernización en las áreas que más se alinean con tus objetivos empresariales. Esto te ayudará a obtener los mayores beneficios y asegurarte de que estás enfocado en mejoras que realmente importarán.
2. Racionalización y Optimización de Entornos de TI
La modernización de TI no se trata solo de agregar más a tu pila tecnológica, también requiere identificar formas de simplificar tus sistemas. Busca soluciones que puedan agilizar y simplificar tus procesos, como herramientas de automatización. Esto ayudará a asegurar que tus procesos funcionen de manera fluida y eficiente, sin tecnología innecesaria saturando tu red.
3. Transformación de Aplicaciones y Datos para la Modernización
Considera dónde vivirán tus datos y aplicaciones en tu entorno de TI modernizado. Si te estás moviendo a la nube o migrando a un nuevo sistema, debes asegurarte de que todos tus datos se muevan y almacenen adecuadamente, y que las aplicaciones se migren o reemplacen. Esto ayudará a guiar tu proceso de modernización y la toma de decisiones.
4. Asegurar y Escalar Operaciones de TI Híbridas
Los entornos modernos de TI híbrida permiten a las organizaciones gestionar sus activos y escalar, obteniendo los beneficios de soluciones tanto en la nube como en las instalaciones. Sin embargo, gestionar la arquitectura híbrida puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de asegurar que las herramientas y datos en la nube y en las instalaciones puedan trabajar juntos.
Encontrar el equilibrio adecuado para las operaciones de TI híbridas y asegurarse de que todo esté implementado correctamente puede contribuir en gran medida a una estrategia de modernización de TI exitosa.
¿Qué impacto tiene la Modernización de TI en la Reducción de Costos y Agilidad?
Ahora que entendemos los pasos y principios para una estrategia de modernización de TI, podemos examinar el impacto de una modernización adecuada de TI. Una buena estrategia de modernización puede ayudar a las organizaciones a mantenerse actualizadas, ágiles y receptivas a los cambios del mercado, gracias a beneficios como:
Productividad mejorada: La modernización de TI trae nuevas formas de mejorar la productividad y la eficiencia, como automatizar tareas manuales que consumen tiempo y simplificar procedimientos. Además, actualizar aplicaciones y dispositivos proporciona a los empleados las últimas herramientas y tecnología que necesitan para trabajar de manera más eficiente que nunca.
Reducciones de costos: Aunque la modernización de TI es una inversión, se amortiza rápidamente. Los sistemas obsoletos suelen tener altos costos de mantenimiento y actualización, así como gastos asociados de hardware e infraestructura. Las estrategias de modernización deben incluir herramientas modernas como la computación en la nube y soluciones alojadas, que reemplazan esos gastos con costos recurrentes predecibles y asequibles (sin mencionar el ROI de los otros beneficios que aportan).
Mayor escalabilidad: Los sistemas modernizados, especialmente los alojados, están diseñados para ser excepcionalmente escalables. La capacidad de agregar y eliminar asientos según demanda facilita que la tecnología de una empresa se mantenga al día con su crecimiento y evite interrupciones, lo que mejora el ahorro de costos y la flexibilidad.
Mejora de la seguridad: A medida que la tecnología avanza, las características de seguridad que la protegen también crecen. Los sistemas modernos incluyen características de seguridad como cifrado de extremo a extremo, autenticación multifactor, detección de amenazas en tiempo real, y más, proporcionando protección contra ciberataques y manteniendo el cumplimiento con los estándares de seguridad.
Principales Desafíos que Enfrentan las Organizaciones en la Modernización de TI
A pesar de todos los beneficios de la modernización de TI, no está exenta de desafíos. Hay obstáculos que las organizaciones pueden enfrentar durante el proceso de modernización, pero pueden superarse con la preparación adecuada.
Los desafíos comunes incluyen:
Altos costos iniciales: Aunque las soluciones modernas suelen proporcionar un alto ROI y tienen costos continuos más bajos que muchas soluciones heredadas, aún pueden requerir inversiones iniciales más altas. Es importante presupuestar adecuadamente y reservar fondos para licencias de software, capacitación de empleados, actualizaciones de infraestructura y gastos similares.
Complejidad durante la transición: Cambiar de un sistema heredado a uno nuevo puede ser un proceso complicado, especialmente al pasar de tecnología obsoleta. Además, la modernización de TI a menudo puede requerir trabajar con diferentes proveedores y prestadores de servicios, por lo que las empresas atadas a un solo proveedor tendrán más dificultades con la transición. La planificación e investigación adecuadas son necesarias para garantizar la compatibilidad durante y después del proceso de modernización.
Resistencia al cambio: El cambio puede ser desconcertante, incluso cuando es una mejora. Los empleados a menudo pueden resistirse a los cambios en sus procesos, sistemas y flujos de trabajo, por lo que es vital comunicarse con las partes interesadas sobre los beneficios del cambio y mantener a los empleados informados.
Curvas de aprendizaje: Aprender nueva tecnología puede llevar tiempo, especialmente cuando hay una brecha de habilidades que cubrir. Es esencial reservar tiempo para capacitar a los empleados y equipos de TI, así como asegurarse de tener expertos en la materia disponibles.
Acelera la Modernización de TI con Splashtop: Soluciones Automatizadas para Mayor Eficiencia y Seguridad
Si la modernización de TI parece un desafío complejo, ten la seguridad: no tiene por qué serlo. Invertir en las soluciones adecuadas puede ayudar a actualizar tu infraestructura de TI y proporcionar nuevas herramientas para ayudar a tus empleados a trabajar de manera más eficiente que nunca, y Splashtop es una excelente opción para empresas de cualquier tamaño.
Splashtop proporciona a las empresas acceso remoto, gestión de dispositivos, automatización de TI, y más, diseñado para ayudar a los empleados a trabajar desde cualquier lugar en los dispositivos de su elección.
El software de acceso remoto de Splashtop permite a los empleados acceder a sus computadoras de trabajo, proyectos y archivos desde su dispositivo favorito, brindando una flexibilidad y accesibilidad sin precedentes cuando están trabajando en movimiento. Además, el Splashtop Remote Support permite a los agentes de TI conectarse remotamente a los dispositivos de los usuarios finales para solucionar problemas y brindar soporte desde cualquier dispositivo, ya sea que estén trabajando desde casa o asistiendo a un empleado al otro lado del mundo.
Con Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos), los equipos de TI pueden optimizar sus operaciones, automatizar tareas y mantener los dispositivos actualizados y seguros. Le da a los equipos de TI el poder de monitorear los endpoints, abordar proactivamente los problemas y reducir su carga de trabajo con características como:
Parches automatizados para sistemas operativos, aplicaciones de terceros y aplicaciones personalizadas.
Información sobre vulnerabilidades basada en IA y CVE.
Marcos de políticas personalizables que pueden aplicarse en toda tu red.
Seguimiento y gestión de inventario en todos los endpoints.
Alertas y remediación para resolver automáticamente problemas menores antes de que se conviertan en grandes problemas.
Todo esto lleva a una mayor agilidad empresarial, seguridad y eficiencia operativa mientras se mantiene tu infraestructura de TI actualizada y segura.
¿Quieres experimentar Splashtop por ti mismo? Comienza hoy con una prueba gratuita y descubre cómo puede ayudar a modernizar tu negocio: