A medida que las industrias se adaptan globalmente a las tecnologías emergentes, cada vez se hace más énfasis en la eficiencia, la capacidad de respuesta y la satisfacción del cliente.
Los técnicos de campo, que antes poseían únicamente sus herramientas y experiencia, ahora cuentan con un arsenal de soluciones tecnológicas. A la vanguardia de esta revolución está el soporte remoto. Esta herramienta mejora las capacidades de los técnicos de campo y cierra la brecha entre los problemas in situ y la experiencia fuera de las instalaciones.
Con sus funciones de realidad aumentada (AR) de vanguardia, Splashtop está liderando este ámbito y demuestra cómo el soporte remoto mejorado con AR puede redefinir la esencia de la gestión de servicios de campo. En este blog, enumeraremos los beneficios que Splashtop AR aporta.
La creciente necesidad de soporte remoto en la gestión de servicios de campo
En el amplísimo panorama de las operaciones de servicio de campo, la jornada de un técnico está llena de diversas dificultades. Desde complejas reparaciones de maquinaria en ubicaciones remotas hasta la resolución de problemas de dispositivos digitales de nueva generación, cada tarea exige un conjunto de habilidades único.
Los problemas del servicio de campo incluyen:
Complejidad tecnológica acuciante: a medida que la tecnología evoluciona rápidamente, los técnicos de campo con frecuencia se encuentran con máquinas y sistemas para los que no han sido formados de forma específica. Si bien los métodos de formación tradicionales pueden ayudar, no siempre son oportunos o adaptables a los problemas específicos, a menudo urgentes, que se presentan.
Consideraciones económicas: las empresas buscan continuamente formas de minimizar los costes operativos en un mercado competitivo. Enviar técnicos por problemas menores o revisiones debido a reparaciones incompletas puede aumentar rápidamente los costes en términos de dinero y tiempo perdido. Esto ha impulsado la demanda de capacidades de diagnóstico y resolución de problemas remotos.
Globalización y expansión de territorios de servicio: las empresas ahora ofrecen servicios en regiones más amplias, incluso a nivel mundial. Esta expansión significa que los técnicos a veces tienen que dar servicio a equipos en lugares con los que no están familiarizados o afrontar problemas logísticos para llegar a un lugar rápidamente.
Mayores expectativas de los clientes: en la era de la gratificación instantánea, los clientes exigen soluciones rápidas. Esperar a que llegue un técnico, especialmente para problemas menores, puede generar insatisfacción y menoscabar la fidelización a la marca.
Qué es el soporte remoto impulsado por AR de Splashtop
Augmented Reality (AR) ha revolucionado el mundo tecnológico, ofreciendo experiencias inmersivas que mezclan elementos digitales con el mundo físico. Splashtop, un pionero en soluciones de Acceso remoto, ha aprovechado el potencial de AR para redefinir la dinámica del soporte de servicio de campo.
Splashtop AR permite la colaboración en tiempo real entre técnicos in situ y expertos remotos; Splashtop no solo responde a las necesidades de la industria, sino que está dando forma al futuro de la gestión de servicios de campo:
Splashtop AR les ofrece a los técnicos una herramienta única y poderosa: colaboración visual en vivo. Imagina una situación en la que un técnico de campo puede compartir secuencias de vídeo en tiempo real con un experto remoto mientras trabaja con una maquinaria sofisticada. Este experto, a su vez, puede guiar al técnico mediante anotaciones AR bidireccionales, lo que garantiza una resolución de problemas precisa y concreta.
Una de las funciones más destacadas del soporte AR de Splashtop es la capacidad de compartir cámaras móviles. Permite al experto remoto tener una visión directa del problema como si estuviera presente. Esta función elimina la necesidad de largas explicaciones o descripciones textuales: ver el problema de primera mano es tener la mitad del problema resuelto.
Más allá de simplemente ver el problema, los expertos remotos pueden congelar fotogramas para obtener un enfoque detallado, iniciar conversaciones de voz para obtener instrucciones en tiempo real o incluso activar la linterna del dispositivo móvil para obtener una vista más clara en condiciones de poca luz. Este conjunto de herramientas interactivas garantiza que no se pierda ningún detalle durante el proceso de resolución de problemas.
Splashtop ha diseñado su soporte remoto impulsado por AR para integrarse fácilmente con los sistemas de gestión de servicios de campo existentes. Esto garantiza una transición fluida para las empresas que buscan implementar o mejorar soporte remoto sin revisar toda su estructura operativa.
La adopción de la tecnología AR por parte de Splashtop ejemplifica su compromiso de ampliar los límites de lo que el soporte remoto puede lograr. En una industria que exige soluciones rápidas y precisas, el soporte impulsado por AR está demostrando ser más que una simple innovación: es un punto de inflexión que establece nuevos puntos de referencia para la calidad y eficiencia del servicio.
Ventajas de Splashtop AR para la gestión de servicios de campo
La gestión de servicios de campo (FSM) siempre se ha centrado en resolver problemas del mundo real en tiempo real. El soporte remoto impulsado por AR de Splashtop ofrece beneficios tangibles a la gestión de servicios de campo y mejora los niveles de servicio, optimiza los recursos y mejora la experiencia del cliente. He aquí un vistazo más de cerca a estas ventajas transformadoras:
Visitas in situ reducidas: con el soporte remoto impulsado por RA, muchos problemas que antes requerían una visita física ahora se pueden resolver de forma remota. Esto genera menos visitas presenciales, lo que reduce los costes de viaje y ahorra tiempo, lo que permite a los técnicos atender más solicitudes de servicio en un día.
Resolución acelerada de problemas: Splashtop AR permite un diagnóstico visual inmediato y soluciones guiadas. Con comentarios en tiempo real y anotaciones visuales, los problemas se identifican y abordan más rápido, lo que garantiza resoluciones más rápidas y un tiempo de inactividad mínimo para el cliente.
Tasa de reparación por primera vez mejorada: una de las métricas críticas en FSM es la tasa de reparación por primera vez. Con la guía asistida por RA, los técnicos reciben asesoramiento experto en el momento, lo que aumenta la probabilidad de resolver problemas en su visita inicial, mejorando así esta tasa fundamental.
Formación e incorporación mejoradas: la curva de aprendizaje puede ser pronunciada para los nuevos técnicos. Splashtop AR es una herramienta de formación dinámica que permite a los principiantes aprender en situaciones del mundo real con guía experta en tiempo real, acortando el proceso de aprendizaje y generando confianza.
Mayor satisfacción del cliente: cuando los problemas se resuelven de manera rápida y eficiente, la satisfacción del cliente inevitablemente aumenta. Los clientes aprecian la atención inmediata y el enfoque innovador para la resolución de problemas, lo que a menudo genera críticas positivas y una mayor fidelización.
Optimización de recursos: con menos visitas presenciales, las empresas pueden asignar mejor sus recursos humanos y logísticos. Los técnicos pueden priorizar tareas más complejas que realmente requieren presencia física, mientras que los expertos remotos pueden guiar múltiples visitas presenciales simultáneamente, maximizando la productividad.
Mayor seguridad: especialmente relevante en entornos desafiantes o durante eventos globales como pandemias, el soporte impulsado por RA minimiza las interacciones físicas, garantizando la seguridad tanto de los técnicos como de los clientes sin comprometer la calidad del servicio.
Documentación e informes mejorados: con la capacidad de grabar sesiones de RA, hay disponible una amplísima biblioteca de situaciones de resolución de problemas del mundo real. Esto puede tener un valor incalculable para formar, auditar o perfeccionar las mejores prácticas en el futuro.
Comienza con Splashtop AR
El panorama de la gestión de servicios de campo está evolucionando a un ritmo rápido, con demandas de soluciones más eficientes, rentables y tecnológicamente avanzadas a la vanguardia. Los beneficios tangibles de Splashtop AR hablan por sí solos: desde una resolución acelerada de problemas hasta una mayor satisfacción del cliente.
Si te intrigan las perspectivas de revolucionar tu estrategia de FSM y deseas presenciar de primera mano el potencial transformador de las capacidades Splashtop AR , estamos aquí para ayudarte. Sigue informándote, haz preguntas y visualiza el futuro de tus operaciones FSM.
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