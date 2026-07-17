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Actualizaciones de productos de Splashtop 2026: resumen del primer semestre

Tejas Madhu
Se lee en 7 minutos
Actualizado
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Mientras Splashtop celebra su 20.º aniversario este año, seguimos avanzando con la misma misión que nos ha guiado desde el principio: ayudar a los equipos a acceder, gestionar, dar soporte y proteger su entorno con más facilidad. En la primera mitad de 2026, presentamos nuevas actualizaciones en gestión de endpoints, seguridad de endpoints, soporte remoto y Foxpass Cloud Radius y PKI, para ayudar a los equipos de TI a obtener una mejor visibilidad, corregir riesgos más rápido, reforzar los controles de acceso y automatizar más de su trabajo diario. A medida que los entornos de TI se vuelven más distribuidos y las expectativas de seguridad siguen aumentando, los equipos necesitan herramientas que les ayuden a moverse con rapidez sin añadir más complejidad.

Sesiones de acceso remoto más rápidas

Disfruta de una mejor calidad y rendimiento en las sesiones remotas con un nuevo códec optimizado con IA para sesiones remotas más fluidas y con un menor uso de ancho de banda.

Mejoras en parches, visibilidad de endpoints y corrección

Splashtop sigue haciendo que la gestión de endpoints sea más práctica al ayudar a los equipos de TI a conectar la visibilidad, la remediación, la gestión de parches y el acceso remoto en un solo flujo de trabajo.

  • Resumen del estado de los dispositivos: Evalúa rápidamente el estado de los endpoints en distintas versiones de SO, cifrado de disco, seguridad de endpoints, estado del firewall y mucho más, para que sea más fácil identificar brechas y priorizar acciones (despliegue por fases).

  • Guía de corrección de vulnerabilidades: Obtén visibilidad de los KB de Windows o las versiones de macOS necesarias para resolver vulnerabilidades, lo que ayuda a los equipos a identificar la ruta de corrección adecuada y actuar más rápido.

  • Resúmenes de parches con IA: Entiende fácilmente la importancia de los parches, los problemas conocidos, los riesgos potenciales y las señales de implementación en el mundo real para que los equipos puedan tomar decisiones de despliegue más inteligentes con menos suposiciones.

  • Parches ampliados para software personalizado y de terceros: La cobertura de parches de software se amplió a más de 200 aplicaciones en Windows y macOS, lo que ayuda a reducir las brechas de seguridad causadas por software de terceros sin parches. La compatibilidad con paquetes de software personalizados también permite a los equipos gestionar aplicaciones no estándar o desarrolladas internamente dentro del mismo marco de aplicación de parches

  • Mejoras en scripts y tareas: Ejecuta scripts y tareas desde la aplicación Splashtop Business, incluidas actualizaciones del sistema operativo y scripts rutinarios, para ahorrar tiempo en la gestión de endpoints.

Mejoras en la interfaz de usuario y la gestión de ordenadores

A medida que crecen los entornos de endpoints, los equipos de TI necesitan formas más sencillas de automatizar acciones, organizar dispositivos y avanzar en los flujos de trabajo diarios.

  • Nueva navegación del lado izquierdo: Muévete por la consola web con más facilidad gracias a una navegación actualizada que ayuda a los equipos a acceder más rápido a los flujos de trabajo clave.

  • Etiquetas personalizadas: Organiza los equipos en subgrupos flexibles para contar con una mejor estructura y control en todo el entorno.

Seguridad de endpoints ampliada con AV y EDR

Splashtop sigue ampliando las opciones de seguridad de endpoints para ayudar a los clientes a reforzar la protección y acercar los flujos de trabajo de seguridad a las operaciones diarias de TI.

  • CrowdStrike y SentinelOne Integrations: incorpora visibilidad de la protección de endpoints en la consola de Splashtop, lo que ayuda a los equipos a supervisar el estado de los agentes, ver las detecciones de seguridad y actuar más rápido desde el mismo lugar donde gestionan y dan soporte a los endpoints.

  • Compra online de SentinelOne: una experiencia de compra online más fluida facilita que los clientes elegibles añadan la protección AV/EDR de SentinelOne a medida que crecen sus necesidades.

Mejoras de Foxpass para acceso seguro y Cloud PKI

Foxpass es la solución de Splashtop para un acceso seguro a Wi-Fi y a la red. Las mejoras recientes de Foxpass ofrecen a las organizaciones más formas de reforzar la autenticación, mejorar el acceso según el dispositivo y simplificar la gestión de certificados.

  • Control de acceso basado en la postura del dispositivo: Añade confianza del dispositivo a Foxpass RADIUS, para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones de acceso basadas tanto en la identidad del usuario como en la postura del dispositivo.

  • Integraciones de MDM ampliadas: La compatibilidad ampliada con Addigy e Iru Device Sync, junto con las integraciones existentes como Microsoft Intune, Jamf, Google Admin, Workspace ONE, Mosyle y otras soluciones compatibles con SCEP, ayuda a los equipos a alinear el acceso seguro con los datos de gestión de dispositivos.

  • Opciones ampliadas de Cloud PKI: Compatibilidad con flujos de trabajo de Foxpass Advanced RADIUS y con un modelo Enterprise PKI independiente, lo que da a las organizaciones más flexibilidad para la autenticación basada en certificados y una gestión de certificados más amplia.

Mejoras de seguridad, automatización y control para Splashtop On-Prem

Las actualizaciones de Splashtop On-Prem ayudan a los equipos a reforzar los controles de acceso, automatizar más acciones en los endpoints, gestionar parches con mejor visibilidad y simplificar la administración diaria.

  • Control de acceso condicional: aplica comprobaciones del estado de los dispositivos antes de las sesiones remotas para que los equipos puedan controlar mejor qué dispositivos pueden conectarse.

  • Mejoras en scripts y tareas de macOS: Ejecuta scripts y tareas en varios endpoints Mac para reducir el trabajo manual repetitivo y facilitar el mantenimiento a escala.

  • Gestión de parches del SO: escanea, aprueba e implementa parches del SO de Windows con mayor visibilidad y control en entornos on-premises.

  • Rol de superadministrador: Centraliza el control de administración con permisos de rol mejorados para reforzar la gobernanza.

  • Conceder y revocar la gestión del sistema: gestiona los privilegios a nivel de sistema con más facilidad y reduce el acceso innecesario.

  • Remote Command mejorado: Ejecuta comandos con mayor fiabilidad para la resolución de problemas, el diagnóstico y las tareas administrativas, manteniendo la compatibilidad con versiones anteriores.

  • Transferencia de archivos por SSH: Gestiona archivos en equipos SSH directamente desde el cliente para simplificar los flujos de trabajo de los sistemas basados en SSH.

  • Actualizaciones adicionales de On-Prem: Configura el almacenamiento para la grabación centralizada de sesiones, usa experiencias mejoradas en la aplicación web y la interfaz de usuario, personaliza SOS para Android, accede a los registros de impresión remota y completa la configuración inicial de Gateway más fácilmente.

Lo que viene

Estas actualizaciones se centran en ayudar a los equipos de TI a trabajar más rápido, reducir riesgos y gestionar endpoints con mayor confianza. Desde información de estado y gestión de parches hasta resúmenes impulsados por IA, integraciones de seguridad de endpoints, mejoras de Foxpass para acceso seguro y mejoras de On-Prem, Splashtop sigue aportando más visibilidad, automatización y control en una sola plataforma. Y no nos detenemos aquí; aún vienen más innovaciones en nuestro próximo ciclo de lanzamientos.

Consulta nuestra hoja de ruta pública para ver lo que viene a continuación.

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Descubre cómo Splashtop ayuda a los equipos de TI a ahorrar tiempo, reforzar la postura de seguridad y optimizar la gestión de endpoints. Más información aquí.

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