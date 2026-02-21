Los equipos de TI modernos están gestionando más dispositivos, apoyando a más usuarios y respondiendo a más riesgos de seguridad que nunca antes. El trabajo híbrido, los entornos BYOD (tráete tu dispositivo) y la infraestructura distribuida han dificultado mantener la visibilidad, responder rápidamente a los problemas e imponer controles consistentes en todos los dispositivos.
Muchas organizaciones todavía dependen de pilas de herramientas fragmentadas donde la gestión de dispositivos, el soporte remoto, el acceso remoto y la seguridad se manejan en sistemas separados con diferentes flujos de trabajo, consolas y limitaciones.
Lo que la TI moderna necesita no es más software, sino un enfoque operativo más unificado que reúna visibilidad, automatización, acceso y soporte en un solo entorno.
La evolución de la plataforma de Splashtop se construye alrededor de esta realidad, unificando la Gestión autónoma de dispositivos, soporte remoto y Acceso remoto de alto rendimiento en una plataforma nativa en la nube que ayuda a los equipos de TI a gestionar, apoyar y asegurar sus entornos sin cambiar entre herramientas desconectadas.
Por qué los TI modernos necesitan una plataforma unificada
Cuando la gestión de dispositivos, el acceso, el soporte y la seguridad se encuentran en sistemas separados, los equipos de TI pierden contexto. Los agentes deben cambiar entre consolas para entender la salud del dispositivo, verificar el estado de los parches, investigar problemas o responder a solicitudes de usuarios. Incluso las tareas rutinarias pueden requerir múltiples herramientas, ralentizando los tiempos de respuesta y aumentando la probabilidad de pasar por alto detalles.
Los desafíos comunes creados por herramientas de TI fragmentadas incluyen:
Proliferación de herramientas a través de la gestión de endpoints, soporte, acceso y seguridad
Cambio de contexto que ralentiza la respuesta y la resolución de problemas
Parches retrasados y aplicación inconsistente
Visibilidad limitada en tiempo real sobre la salud y el riesgo de los endpoints
Flujos de trabajo manuales que no escalan con el trabajo híbrido y remoto
Una nueva era para Splashtop, construida sobre 20 años de confianza
Durante más de 20 años, Splashtop ha ayudado a los equipos de TI y a los empleados a trabajar eficazmente desde cualquier lugar. Esa base se construyó sobre un rendimiento confiable, flujos de trabajo sencillos y seguridad en la que los equipos de TI confían en entornos del mundo real.
A medida que las operaciones de TI han evolucionado, Splashtop también lo ha hecho.
Lo que comenzó como acceso remoto de alto rendimiento se expandió para incluir soporte remoto y ahora se extiende hacia una plataforma unificada y nativa de la nube que ofrece gestión autónoma de dispositivos con Splashtop AEM, junto con acceso y soporte.
Esta evolución refleja un cambio deliberado hacia la simplificación de las operaciones de TI al unificar las herramientas que los equipos utilizan cada día, mientras se sigue priorizando la simplicidad, la fiabilidad y el valor a largo plazo.
Cómo Splashtop Une las Operaciones de TI
1. Splashtop Autonomous Endpoint Management como núcleo operativo
En el centro de la plataforma está la Gestión autónoma de dispositivos. Splashtop AEM ofrece visibilidad continua y control basado en políticas en entornos distribuidos, sirviendo como la base operativa para los flujos de trabajo modernos de TI.
En lugar de funcionar como una herramienta independiente, Splashtop AEM se integra directamente con flujos de trabajo de acceso y soporte, permitiendo que se tomen acciones con todo el contexto. Los equipos de TI definen las políticas que rigen el parcheo, la remediación y la aplicación de configuraciones, y esas políticas se ejecutan de manera consistente en todos los endpoints.
Con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden:
Mantén una visibilidad continua sobre las vulnerabilidades del sistema operativo y del software de terceros usando conocimientos basados en CVE.
Despliega parches en tiempo real en Windows y macOS sin esperar a los registros programados
Aplicar correcciones basadas en políticas según reglas definidas, no intervención manual
Automatiza el parcheo y la aplicación de configuraciones mientras mantienes el control total
2. Soporte y Acceso Remoto Con Contexto de Endpoint Compartido
Los flujos de trabajo de soporte y acceso son más efectivos cuando están informados por datos en vivo del endpoint. Splashtop integra el soporte remoto directamente en las operaciones de los puntos finales, dando a los equipos de TI contexto en tiempo real sobre la salud del dispositivo, el estado de las actualizaciones y la configuración antes y durante las sesiones.
El acceso remoto nativo funciona en el mismo agente ligero, proporcionando conectividad segura y de alto rendimiento tanto para la validación de TI como para la productividad de los empleados. Debido a que la gestión, el soporte y el acceso operan dentro del mismo entorno, los equipos pueden solucionar problemas, remediar y verificar arreglos sin cambiar de herramientas.
Este enfoque unificado permite a los equipos de TI:
Diagnostica problemas más rápido utilizando datos de salud de endpoint en tiempo real
Aplica guiones y soluciones en segundo plano sin interrumpir a los usuarios
Iniciar sesiones de soporte supervisado seguras cuando se requiere ayuda práctica
Validar cambios de configuración y correcciones de forma remota
Ofrece acceso seguro y de alto rendimiento a través de dispositivos y sistemas operativos
3. Seguridad y gobernanza integradas que escalan contigo
La seguridad es más efectiva cuando se alinea con las operaciones diarias de TI. Splashtop aborda la seguridad de endpoints como una extensión integrada de la plataforma, permitiendo a los equipos expandir las capacidades de protección y detección sin introducir sistemas separados.
Las opciones disponibles incluyen:
Antivirus para protección básica contra amenazas conocidas
Detección y Respuesta de Endpoint (EDR) y Detección y Respuesta Gestionada (MDR) para visibilidad e investigación del comportamiento, y para soporte de monitorización y respuesta en manos.
Para organizaciones con requisitos de gobernanza más avanzados, Splashtop Enterprise añade integración de inicio de sesión único, controles de acceso avanzados y una gestión administrativa más profunda, ampliando la plataforma sin cambiar cómo los equipos de TI gestionan los endpoints o dan soporte a los usuarios.
Acceso Remoto, Soporte, y Gestión de Dispositivos Unificados, en Cualquier Lugar
Las operaciones de TI modernas dependen de la claridad y la coordinación, no de una colección de herramientas en constante crecimiento. Splashtop une acceso remoto, soporte remoto, gestión autónoma de dispositivos y seguridad integrada en una sola plataforma diseñada para cómo los equipos de TI realmente trabajan.
Con contexto compartido entre estas capacidades, las organizaciones ganan:
Menos herramientas y consolas que gestionar
Respuesta más rápida apoyada por un contexto operativo compartido
Mayor visibilidad a través de los endpoints desde una única vista
Operaciones más simples que escalan sin agregar complejidad
Con 20 años de rendimiento confiable y diseñado para las operaciones modernas de TI, Splashtop ofrece un camino práctico hacia una gestión y soporte de endpoints más simple y eficiente.
Aprende más sobre Splashtop AEM.