La gestión de endpoints rara vez es una necesidad fija y puntual. La cantidad de dispositivos cambia, los equipos crecen, surgen nuevas prioridades de seguridad y los equipos de TI suelen necesitar una forma práctica de mejorar los parches, la supervisión y la automatización sin comprometerse con más software del que están preparados para usar.
Splashtop AEM ofrece a los equipos de TI una forma flexible de gestionar endpoints con facturación mensual disponible. Eso significa que los equipos pueden empezar con los dispositivos que necesitan gestionar ahora, evaluar cómo encaja la automatización de endpoints en su flujo de trabajo y ampliar cuando estén listos.
Para las organizaciones con necesidades de gestión de endpoints más predecibles, también está disponible la facturación anual, con la que ahorras un 16 % en comparación con la facturación mensual. Esto da a los equipos la opción de empezar con flexibilidad o comprometerse anualmente cuando estén listos para estandarizar Splashtop AEM en todo su entorno.
Por qué la facturación flexible es importante para la gestión de endpoints
Las necesidades de gestión de endpoints no siempre son predecibles. Un equipo puede necesitar gestionar más dispositivos tras una contratación, la apertura de una nueva oficina, la incorporación de un cliente o un proyecto a corto plazo. Las prioridades de seguridad también pueden cambiar rápidamente cuando un nuevo requisito de aplicación de parches, una solicitud de auditoría o una vulnerabilidad de software crean urgencia.
La facturación flexible da a los equipos de TI más control sobre cómo empezar y escalar. En lugar de comprometerse con una implementación más amplia de gestión de endpoints antes de que el plan esté totalmente definido, los equipos pueden empezar con los endpoints que necesitan atención ahora y ampliarla a medida que las necesidades se aclaren.
Para los equipos que ya saben que Splashtop AEM formará parte de su estrategia de gestión de endpoints a largo plazo, la facturación anual ofrece un coste total más bajo. La facturación anual ahorra un 16 % en comparación con la facturación mensual, por lo que es la mejor opción para las organizaciones con un número estable de endpoints y un plan de implementación claro.
Qué ayuda a gestionar Splashtop AEM a los equipos de TI
Splashtop AEM ayuda a los equipos de TI a mejorar la visibilidad de los endpoints, automatizar el mantenimiento rutinario y responder más rápido cuando los dispositivos necesitan atención. En lugar de depender de comprobaciones manuales o herramientas desconectadas, los equipos pueden gestionar flujos de trabajo clave de los endpoints desde la consola de Splashtop.
Con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden:
Automatiza la gestión de parches del SO y de terceros
Supervisa el estado de los endpoints y de los dispositivos
Consulta el inventario de hardware y software
Identifica vulnerabilidades con información de CVE
Prioriza las actualizaciones según el riesgo de los endpoints
Configura alertas para problemas importantes del sistema
Usa la remediación automatizada para resolver problemas comunes
Ejecuta scripts y tareas en varios endpoints
Aplica controles basados en políticas para una gestión de dispositivos más uniforme
Esto da a los equipos una forma más práctica de anticiparse a los problemas de los endpoints, reducir el trabajo repetitivo y mantener mejor los dispositivos en entornos distribuidos.
Cuándo tiene sentido la facturación mensual
La facturación mensual encaja bien cuando necesitas flexibilidad en la gestión de endpoints antes de comprometerte con un plan a más largo plazo. Da a tu equipo margen para empezar con algo más pequeño, validar tus flujos de trabajo y ajustarlos a medida que cambia tu entorno.
La facturación mensual puede tener sentido si:
Estás empezando con un pequeño grupo de endpoints antes de ampliar
La cantidad de dispositivos gestionados cambia con frecuencia
Estás incorporando un nuevo cliente, departamento o ubicación
Primero quieres probar los flujos de trabajo de aplicación de parches y automatización
Necesitas una mejor visibilidad de los endpoints ahora, mientras sigues planificando tu conjunto de herramientas a largo plazo
Gestionas necesidades de endpoints estacionales, temporales o basadas en proyectos
Esto hace que la facturación mensual sea una opción práctica para los equipos que necesitan moverse rápido, pero que aun así quieren mantener el control sobre cómo escalan Splashtop AEM en todos sus dispositivos.
Empieza con Splashtop AEM
Las necesidades de gestión de endpoints pueden cambiar, y tu facturación debería darte la flexibilidad suficiente para gestionar ese cambio. Con Splashtop AEM, puedes elegir la facturación mensual cuando quieras empezar poco a poco, probar flujos de trabajo o adaptarte a cambios en el número de endpoints.
Cuando tu equipo esté listo para una implementación a más largo plazo, la facturación anual ayuda a reducir el coste total al ahorrar un 16 % en comparación con la facturación mensual.
Comienza tu prueba gratuita de Splashtop AEM y elige la opción de facturación que mejor se adapte a tus necesidades de gestión de endpoints.