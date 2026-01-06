En 2025, Splashtop continuó expandiendo su plataforma para ayudar a los equipos de TI a gestionar la creciente complejidad con mayor eficiencia y control. A lo largo del año, entregamos mejoras dentro de Splashtop Autonomous Endpoint Management, Splashtop Remote Support y on-premises, con un enfoque constante en permitir a los usuarios reducir los costos operativos, consolidar herramientas y fortalecer la seguridad de los dispositivos finales.
Los principales analistas de la industria reconocieron el continuo impulso de Splashtop. Durante el año, Splashtop fue nombrado como un Proveedor Representante tanto en Gartner como en Forrester en informes de panorama, reflejando su creciente papel en Acceso remoto, Soporte remoto y gestión de dispositivos.
Gestión de Parches
La gestión de parches fue un enfoque principal a lo largo de 2025, con una expansión continua en sistemas operativos y software.
Gestión Basada en Políticas: El soporte para parches basados en políticas ahora abarca tanto Windows como macOS, permitiendo a los equipos de TI automatizar los flujos de trabajo de escaneo, actualización y aprobación utilizando reglas consistentes, mejorando la confiabilidad y el cumplimiento.
Parches ampliados para software de terceros y personalizados: La cobertura de parches de software se amplió a más de 100 aplicaciones en Windows y macOS, ayudando a reducir las brechas de seguridad causadas por software de terceros sin parches. El soporte para paquetes de software personalizados también permite a los equipos gestionar aplicaciones no estándar o desarrolladas internamente dentro del mismo marco de parches.
Gestión de Actualizaciones Importantes de SO de Windows: Splashtop añadió soporte para gestionar actualizaciones importantes del SO de Windows, incluidas las migraciones de Windows 10 a 11, dando a los equipos de TI más control sobre transiciones a gran escala.
Inventario, Vulnerabilidades y Visibilidad de Seguridad
Splashtop fortaleció la manera en que los equipos de TI obtienen visibilidad de los riesgos de software y seguridad y actúan más rápido cuando surgen problemas.
Inventario de Software: Un inventario de software centralizado facilita el seguimiento del software instalado en los dispositivos, identifica aplicaciones obsoletas o no autorizadas, y apoya las auditorías mientras reduce el riesgo de seguridad y mejora el cumplimiento.
Información de Vulnerabilidades Potenciada por IA: Una página dedicada a vulnerabilidades muestra las CVE a nivel del sistema operativo en todo el entorno, destacando severidad, dispositivos afectados y problemas explotados activamente basados en el catálogo de Vulnerabilidades Explotadas Conocidas de CISA. Los resúmenes impulsados por IA ayudan a los equipos a evaluar rápidamente el riesgo y facilitan el consumo de información sobre vulnerabilidades en entornos globales.
Integración de CrowdStrike EDR: Splashtop introdujo una integración EDR con CrowdStrike, unificando la visibilidad de endpoints y permitiendo a los clientes comprar, desplegar y gestionar CrowdStrike directamente a través de Splashtop, ayudando a simplificar las operaciones de seguridad y reducir la proliferación de herramientas.
Automatización, paneles de control y controles administrativos
Splashtop continuó mejorando cómo los equipos de TI automatizan tareas y gestionan entornos a gran escala.
Gestión de Configuración de Endpoint (Vista previa): Una nueva capacidad de Gestión de Configuración automatiza la gestión de configuraciones clave de seguridad y red en Windows y macOS. Los equipos de TI pueden gestionar controles como contraseñas, bloqueo de pantalla, Wi-Fi, firewall, cifrado de disco, y más para fortalecer la gobernanza y reducir la deriva de configuración.
Mejoras en Scripts y Tareas: Se mejoraron los Scripts y Tareas para que se ejecuten de manera confiable tanto en dispositivos en línea como fuera de línea, asegurando que los trabajos programados se completen de manera consistente sin necesidad de seguimiento manual.
Panel de control y controles de cuenta: Los widgets mejorados del panel proporcionan una visibilidad inmediata del parcheo, la postura de seguridad y la consistencia de la implementación, mientras que los controles de expiración de cuentas ayudan a reducir el riesgo de acceso inactivo.
Soporte remoto, Movilidad y Experiencia del Usuario
A lo largo de 2025, Splashtop continuó refinando la experiencia de Soporte remoto tanto para los equipos de TI como para los usuarios finales.
Mejoras en el Comando Remoto: El Comando Remoto fue completamente modernizado con una experiencia de terminal más interactiva, haciendo que las tareas de diagnóstico y administración sean más rápidas e intuitivas.
Mejoras en el Service Desk y SOS: Las mejoras en los flujos de trabajo del Service Desk, incluido la comunicación en sesión, mejoras en la programación y la personalización de SOS, ayudaron a los equipos a resolver problemas de manera más eficiente al tiempo que ofrecían una experiencia más profesional y con la marca.
Soporte para móviles y dispositivos: Nuevas capacidades para entornos iOS y Android mejoraron el soporte para usuarios móviles, mientras ofrecieron a los equipos de TI un mayor control sobre el comportamiento de los dispositivos y el momento de implementación.
Experiencia mejorada de transferencia de archivos: La transferencia de archivos durante las sesiones de asistencia supervisada fue rediseñada para alinearse mejor con los flujos de trabajo de soporte en vivo, mejorando la claridad y facilidad de uso.
Mejoras en On-Premises
Para organizaciones que usan Splashtop en entornos locales, la inversión continua se enfoca en la confiabilidad, el cumplimiento y el control operativo.
Monitoreo de Salud del Sistema: La monitorización proactiva proporciona visibilidad del rendimiento de la puerta de enlace y la salud del sistema, ayudando a los equipos a identificar problemas temprano y reducir el tiempo de inactividad.
Rendimiento y alta disponibilidad: El soporte de retransmisión zonal (regional) mejora el rendimiento de las sesiones para equipos distribuidos, mientras que la replicación de PostgreSQL refuerza la alta disponibilidad y la resistencia en despliegues en clúster.
Capacidades de auditoría, cumplimiento y mesa de servicio: Las transcripciones de sesión a través del chat, comando remoto y soporte SSH respaldan las necesidades de auditoría y cumplimiento. Las mejoras en el service desk, incluida la personalización de SOS y los flujos de trabajo de llamadas, mejoran la capacidad de respuesta manteniendo la trazabilidad. Las mejoras continuas en las herramientas del sistema permiten diagnósticos más profundos sin interrumpir a los usuarios finales.
Las organizaciones de los sectores de educación, atención médica, manufactura, medios, retail y gobierno confían en estas mejoras para asegurar mejor los endpoints, optimizar las operaciones y apoyar a los usuarios a gran escala.
Resumen de 2025 y Mirando hacia el futuro
2025 fue un año de progreso constante y significativo para Splashtop. Al expandir la automatización, fortalecer la visibilidad de seguridad y continuar invirtiendo en capacidades empresariales y locales, ayudamos a los equipos de TI a gestionar la complejidad con mayor confianza y eficiencia.
Al mirar hacia 2026, nuestro plan se basa en esta base con una automatización más profunda, capacidades de gestión de endpoints ampliadas y más mejoras en seguridad, escalabilidad e inteligencia operativa para apoyar las necesidades evolutivas de TI.
