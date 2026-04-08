Protege el Wi‑Fi y el acceso a la red con autenticación RADIUS nativa de la nube
Elimina las vulnerabilidades de las contraseñas y aplica acceso a la red de confianza cero en cuestión de minutos con Foxpass Cloud PKI y Cloud RADIUS
¿Cansado de gestionar servidores RADIUS locales, contraseñas de Wi‑Fi compartidas y un acceso VPN arriesgado?
Foxpass Cloud PKI y Cloud RADIUS eliminan esa complejidad. Automatiza el acceso a la red basado en identidades y certificados para que solo se conecten usuarios verificados y dispositivos inscritos, de forma automática, segura y a escala.
Deja de aprovisionar manualmente el acceso Wi‑Fi
Aplica el acceso con privilegios mínimos en cada punto de entrada de la red
Revoca al instante el acceso de usuarios desvinculados o dispositivos comprometidos.
Key Benefits
Autenticación sin contraseña basada en certificados
Usa certificados X.509 y EAP-TLS para habilitar un acceso a la red seguro, sin fricciones y sin contraseñas. Foxpass Cloud PKI actúa como tu autoridad de certificación en la nube, mientras que tu MDM se encarga de la implementación y renovación de certificados. Foxpass Cloud RADIUS aplica la validación de certificados en cada intento de conexión, eliminando los riesgos de credenciales compartidas o robadas.
Control de acceso impulsado por la identidad
Controla el acceso según la identidad verificada del usuario, la pertenencia a grupos o el rol mediante EAP‑TTLS. Foxpass se integra con tu proveedor de identidad y servicios de directorio, incluidos Entra ID, Google Workspace, Okta y OneLogin, para aplicar políticas de acceso dinámicas en toda tu red.
Integración fluida con MDM y directorios
Envía certificados mediante Jamf, Intune, Kandji, Addigy y más usando el endpoint SCEP de Foxpass, o emite certificados directamente a dispositivos BYOD (tráete tu dispositivo) con nuestro instalador de certificados. Foxpass Cloud PKI proporciona la CA que firma y gestiona todos los certificados emitidos, mientras que la sincronización de tu directorio en la nube mantiene actualizado el acceso de usuarios y grupos sin necesidad de configuración manual.
Aplicación de red de confianza cero
Valida continuamente cada conexión. Combina identidad, confianza del dispositivo y controles de tiempo/ubicación para un acceso granular impulsado por políticas.
Registros y monitorización listos para auditorías
Mantén registros detallados de cada evento de red. Simplifica el cumplimiento con registros de auditoría automatizados que facilitan las auditorías SOC 2, HIPAA e internas.
Nativo de la nube, probado por ingenieros
Sin hardware. Sin servidores locales. Sin dependencia del proveedor. Foxpass está creado por y para ingenieros, con >99,9 % tiempo de actividad y documentación detallada.
Control de acceso basado en la postura del dispositivo
Controla el acceso a la red en función del estado del dispositivo, incluida la cuarentena opcional para dispositivos no gestionados o que no cumplen las normativas.
Por qué los equipos de seguridad eligen Foxpass
- Implementado en menos de 30 minutos
- Más de 500 equipos de ingeniería y TI confían en Splashtop
- >99,9 % de tiempo de actividad con redundancia global y conmutación por error
- Cumple con SOC 2 Tipo II
- Evita gestionar tu propia CA: Cloud PKI está incluida y totalmente gestionada
- Más rentable que alojar tu propio RADIUS
- Desarrollado por ingenieros. Con el respaldo de ingenieros..
- Asistencia gratuita para la configuración inicial a fin de garantizar una implementación rápida y segura
Con la confianza de líderes de la industria
Certificaciones de cumplimiento
ISO/IEC 27001:2022 • SOC 2 Type 2 • Compatible con el RGPD • Preparado para HIPAA
Aspectos destacados de seguridad
Control de acceso basado en la postura del dispositivo
Permite, deniega o pone en cuarentena dispositivos según su estado de cumplimiento y gestión.
Control de acceso basado en la identidad
Concede acceso según la identidad verificada del usuario y su pertenencia a grupos.
Autenticación basada en certificados
Usa la autenticación basada en certificados para eliminar las contraseñas compartidas.
Alineación con Zero-Trust
Verifica continuamente cada conexión antes de conceder acceso.
Control de acceso a la red basado en la postura del dispositivo
Foxpass va más allá de las credenciales para evaluar la postura de seguridad de cada dispositivo en el momento de la conexión. Al usar señales de cumplimiento de Microsoft Intune y Entra ID durante la autenticación RADIUS, Foxpass garantiza que solo los dispositivos de confianza puedan acceder a tu red.
Permite, deniega o restringe el acceso en función del estado del dispositivo
Aísla automáticamente los dispositivos no conformes o desconocidos
Amplía las políticas de Zero Trust en Wi‑Fi y VPN sin añadir complejidad
¿Listo para proteger tu red de la forma moderna?
Comienza tu prueba gratuita de 30 días y descubre cómo Foxpass ofrece acceso seguro a la red con confianza cero, sin los quebraderos de cabeza del RADIUS tradicional.