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Foxpass
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A man in glasses types on a laptop. Beside him, a screen shows RADIUS settings with a list of clients. Icons for Wi-Fi and a lock indicate a focus on secure wireless network configuration.

Protege el Wi‑Fi y el acceso a la red con autenticación RADIUS nativa de la nube

Elimina las vulnerabilidades de las contraseñas y aplica acceso a la red de confianza cero en cuestión de minutos con Foxpass Cloud PKI y Cloud RADIUS

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Laptop and phone accessing Wi-Fi network

¿Cansado de gestionar servidores RADIUS locales, contraseñas de Wi‑Fi compartidas y un acceso VPN arriesgado?

Foxpass Cloud PKI y Cloud RADIUS eliminan esa complejidad. Automatiza el acceso a la red basado en identidades y certificados para que solo se conecten usuarios verificados y dispositivos inscritos, de forma automática, segura y a escala.

  • Deja de aprovisionar manualmente el acceso Wi‑Fi

  • Aplica el acceso con privilegios mínimos en cada punto de entrada de la red

  • Revoca al instante el acceso de usuarios desvinculados o dispositivos comprometidos.


Key Benefits

  • Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

    Autenticación sin contraseña basada en certificados

    Usa certificados X.509 y EAP-TLS para habilitar un acceso a la red seguro, sin fricciones y sin contraseñas. Foxpass Cloud PKI actúa como tu autoridad de certificación en la nube, mientras que tu MDM se encarga de la implementación y renovación de certificados. Foxpass Cloud RADIUS aplica la validación de certificados en cada intento de conexión, eliminando los riesgos de credenciales compartidas o robadas.

  • Secure remote access management icon

    Control de acceso impulsado por la identidad

    Controla el acceso según la identidad verificada del usuario, la pertenencia a grupos o el rol mediante EAP‑TTLS. Foxpass se integra con tu proveedor de identidad y servicios de directorio, incluidos Entra ID, Google Workspace, Okta y OneLogin, para aplicar políticas de acceso dinámicas en toda tu red.

  • Workflow / connected icon

    Integración fluida con MDM y directorios

    Envía certificados mediante Jamf, Intune, Kandji, Addigy y más usando el endpoint SCEP de Foxpass, o emite certificados directamente a dispositivos BYOD (tráete tu dispositivo) con nuestro instalador de certificados. Foxpass Cloud PKI proporciona la CA que firma y gestiona todos los certificados emitidos, mientras que la sincronización de tu directorio en la nube mantiene actualizado el acceso de usuarios y grupos sin necesidad de configuración manual.

  • Security lock icon

    Aplicación de red de confianza cero

    Valida continuamente cada conexión. Combina identidad, confianza del dispositivo y controles de tiempo/ubicación para un acceso granular impulsado por políticas.

  • Custom branding icon

    Registros y monitorización listos para auditorías

    Mantén registros detallados de cada evento de red. Simplifica el cumplimiento con registros de auditoría automatizados que facilitan las auditorías SOC 2, HIPAA e internas.

  • Secure infrastructure icon

    Nativo de la nube, probado por ingenieros

    Sin hardware. Sin servidores locales. Sin dependencia del proveedor. Foxpass está creado por y para ingenieros, con >99,9 % tiempo de actividad y documentación detallada.

  • Blue outline icon of a computer monitor with a triangular warning sign containing an exclamation mark in front, suggesting a computer or display error or alert.

    Control de acceso basado en la postura del dispositivo

    Controla el acceso a la red en función del estado del dispositivo, incluida la cuarentena opcional para dispositivos no gestionados o que no cumplen las normativas.

Un diagrama circular sobre un fondo azul muestra una integración fluida entre proveedores de Wi-Fi/NAC, IdP, VPN y MDM/EMM, con logotipos como Meraki, Okta, Google Workspace, Microsoft, Cisco, Palo Alto y más.


Por qué los equipos de seguridad eligen Foxpass

  • Implementado en menos de 30 minutos
  • Más de 500 equipos de ingeniería y TI confían en Splashtop
  • >99,9 % de tiempo de actividad con redundancia global y conmutación por error
  • Cumple con SOC 2 Tipo II
  • Evita gestionar tu propia CA: Cloud PKI está incluida y totalmente gestionada
  • Más rentable que alojar tu propio RADIUS
  • Desarrollado por ingenieros. Con el respaldo de ingenieros..
  • Asistencia gratuita para la configuración inicial a fin de garantizar una implementación rápida y segura

Con la confianza de líderes de la industria

The image shows the Lyft logo with the word lyft in bold, rounded, lowercase pink letters on a white background.
The Fastly logo in red, with the letter a designed as a stopwatch, representing speed and efficiency.
Grammarly logo with a green circle containing a white G on the left and the word grammarly in bold, dark gray letters to the right.
MongoDB logo featuring a green leaf icon on the left and the word mongoDB in black serif font on the right.
The image shows the Discord logo, featuring a stylized blue game controller with two white dots for eyes next to the word Discord written in bold blue letters on a light background.
Instacart logo with a green stylized carrot and orange semicircle next to the word instacart in bold, dark green lowercase letters on a light background.
The image displays the word COMPASS in bold, black, uppercase letters. The O is stylized with a diagonal line inside it, resembling a compass needle. The background is white.
The image shows the Tubi logo with the word tubi in bold, yellow lowercase letters against a purple background.
Amazon One Medical logo featuring the Amazon text and arrow logo, followed by the words one medical in green lowercase letters on a white background.
The image shows the word Castilleja in gray text next to a red circular floral logo on a light background.
The image displays the word checkr in bold, lowercase letters with a modern sans-serif font, colored in teal blue, on a white background.
Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
YELM Community Schools Logo
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.
Los Lunas School Logo

Certificaciones de cumplimiento

ISO/IEC 27001:2022 • SOC 2 Type 2 • Compatible con el RGPD • Preparado para HIPAA

Más información sobre el cumplimiento de Foxpass


Screenshot showing web interface with LDAP and RADIUS logs, and a pop-up window titled Temporary user access listing usernames, expiry dates, and buttons to add or revoke user access.

Aspectos destacados de seguridad

  • Control de acceso basado en la postura del dispositivo
    Permite, deniega o pone en cuarentena dispositivos según su estado de cumplimiento y gestión.

  • Control de acceso basado en la identidad
    Concede acceso según la identidad verificada del usuario y su pertenencia a grupos.

  • Autenticación basada en certificados
    Usa la autenticación basada en certificados para eliminar las contraseñas compartidas.

  • Alineación con Zero-Trust
    Verifica continuamente cada conexión antes de conceder acceso.


A person with dark hair and glasses works at a desk with dual monitors displaying code and system information in a dimly lit office environment.

Control de acceso a la red basado en la postura del dispositivo

Foxpass va más allá de las credenciales para evaluar la postura de seguridad de cada dispositivo en el momento de la conexión. Al usar señales de cumplimiento de Microsoft Intune y Entra ID durante la autenticación RADIUS, Foxpass garantiza que solo los dispositivos de confianza puedan acceder a tu red.

  • Permite, deniega o restringe el acceso en función del estado del dispositivo

  • Aísla automáticamente los dispositivos no conformes o desconocidos

  • Amplía las políticas de Zero Trust en Wi‑Fi y VPN sin añadir complejidad


¿Listo para proteger tu red de la forma moderna?

Comienza tu prueba gratuita de 30 días y descubre cómo Foxpass ofrece acceso seguro a la red con confianza cero, sin los quebraderos de cabeza del RADIUS tradicional.

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