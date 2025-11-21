Gestión moderna de certificados para un acceso sin contraseñas y de confianza cero
Foxpass Cloud PKI ofrece una autoridad de certificación (CA) privada y totalmente gestionada que simplifica la gestión del ciclo de vida de los certificados en dispositivos, aplicaciones y redes.
PKI privada totalmente gestionada. Sin CA que ejecutar, parchear ni mantener.
Foxpass Cloud PKI te ofrece una autoridad de certificación segura, alojada en la nube y diseñada para la seguridad moderna de identidades, endpoints y redes. Sin hardware, sin servidores, sin administración manual de CA.
Elimina las vulnerabilidades de las contraseñas con una autenticación sólida basada en certificados
Emite, renueva y revoca certificados automáticamente en toda tu flota
Habilita un acceso resistente al phishing a Microsoft 365, Salesforce y otras aplicaciones SaaS con Entra CBA
Intégrate con los MDM líderes como Intune, Jamf, Iru (antes Kandji), Addigy y más usando nuestro endpoint SCEP integrado
Amplía la confianza de los certificados a redes Wi‑Fi y VPN con Foxpass Cloud RADIUS
Refuerza la seguridad de confianza cero con credenciales vinculadas al dispositivo y aplicación de políticas basada en la identidad
Capacidades clave
Gestión simple y automatizada del ciclo de vida de los certificados
Reduce la administración manual y evita interrupciones con:
Renovación automática de certificados a través del perfil SCEP de tu MDM
Revocación sencilla de certificados para bajas de personal o dispositivos comprometidos
Revocación controlada por directorio: cuando un usuario se desactiva en tu IdP, los certificados se invalidan automáticamente
Registros de auditoría para SOC 2, HIPAA y cumplimientointerno
Vinculación de la identidad del dispositivo para el acceso condicional y la aplicación de confianza cero
Compatible con ClientAuth EKU (1.3.6.1.5.5.7.3.2) y las extensiones de certificado necesarias para implementaciones de Wi-Fi (EAP-TLS), VPN, Microsoft Entra CBA y SCEP MDM
Foxpass proporciona visibilidad centralizada de todos los certificados emitidos, incluidos los dispositivos gestionados y no gestionados
PKI integrada con directorio
Foxpass Cloud PKI vincula la emisión y el ciclo de vida de los certificados directamente con tu proveedor de identidad, incluidos Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta y OneLogin. Cuando un usuario o dispositivo se desactiva en el directorio, su certificado se invalida automáticamente, cerrando al instante las brechas de seguridad.
Endpoint SCEP para una integración perfecta con MDM
Implementa certificados a través de tu MDM existente sin complicaciones.
Las plataformas compatibles incluyen:
Microsoft Intune
Jamf Pro / Escuela Jamf
Iru (antes Kandji)
Addigy
Mosyle
Espacio de trabajo UNO
Cualquier MDM compatible con SCEP
SCEP gestiona automáticamente la inscripción segura, la generación de claves y la renovación, por lo que es ideal para grandes flotas o dispositivos que cambian continuamente.
Inscripción de certificados BYOD (tráete tu dispositivo)
Emite certificados a dispositivos personales no gestionados con el instalador de certificados Foxpass BYOD (tráete tu dispositivo), lo que permite un acceso seguro sin requerir la inscripción del dispositivo en MDM.
Esto es ideal para facultades, universidades, contratistas, entornos de trabajo híbrido u organizaciones que necesitan autenticación basada en certificados en portátiles y teléfonos personales.
Acceso SaaS resistente al phishing: funciona a la perfección con Microsoft Entra CBA
Foxpass Cloud PKI se integra directamente con la autenticación basada en certificados (CBA) de Microsoft Entra para proteger el acceso a:
Microsoft 365
Salesforce
Atlassian
Jornada laboral
Cualquier aplicación compatible con CBA, SAML u OAuth2
Cómo funciona
Foxpass Cloud PKI emite certificados de usuario o de dispositivo
Los certificados son de confianza para Entra CBA
Los usuarios se autentican en las aplicaciones SaaS mediante certificados vinculados al dispositivo 4. Acceso condicional evalúa la confianza (emisor, dispositivo, vencimiento, conformidad)
Esto elimina las contraseñas, evita el phishing y garantiza que solo los dispositivos gestionados por la empresa puedan cumplir los requisitos de acceso condicional.
Integración diseñada específicamente con Foxpass Cloud RADIUS
Cloud PKI funciona por sí solo, pero al combinarlo con Foxpass Cloud RADIUS, obtienes una solución completa de acceso a la red sin contraseñas:
Autenticación con certificado EAP-TLS para el acceso a Wi‑Fi y VPN sin contraseña
Control de acceso basado en la identidad y en el dispositivo
Asignación automática de certificados a usuarios
Automatización integral del ciclo de vida, desde la emisión hasta la renovación
Esto proporciona un enfoque unificado y de alta seguridad para redes, dispositivos y recursos SaaS.
Arquitectura de certificados Zero Trust integrada
Foxpass Cloud PKI refuerza la postura de confianza cero de tu organización al permitir:
Verificación continua mediante confianza en certificados
Credenciales vinculadas al dispositivo que no pueden ser objeto de phishing ni robadas
Acceso con privilegios mínimos basado en roles, identidad y certificados de dispositivo
Aplicación de políticas de conformidad de dispositivos antes de conceder acceso
Los certificados se convierten en la base del acceso basado en identidades, en redes, endpoints y aplicaciones en la nube.
¿Por qué Foxpass?
Foxpass ofrece gestión de certificados de nivel empresarial sin la complejidad de una empresa.
Incluido con Foxpass Advanced RADIUS, o impleméntalo como solución independiente
> un tiempo de actividad del 99,9 % con distribución global
La confianza de más de 500 organizaciones de ingeniería, TI y educación
Se integra con muchos proveedores de identidad (Entra ID, Okta, Google Workspace, OneLogin)
Respaldado por la seguridad y la infraestructura de primer nivel de Splashtop
Foxpass Cloud PKI es agnóstico de plataforma en los ecosistemas de identidad, MDM, dispositivos y red.
¿Listo para modernizar tu PKI?
Empieza a emitir certificados seguros y de confianza para dispositivos en cuestión de minutos.