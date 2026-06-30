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Actualización de seguridad sobre el incidente de Klue de terceros

Splashtop Team
Se lee en 2 minutos
Actualizado
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Splashtop comparte una actualización sobre un incidente de seguridad que involucra a Klue, un proveedor externo de inteligencia de mercado que Splashtop utiliza para servicios de inteligencia competitiva.

El incidente ocurrió dentro del entorno de Klue. Es importante destacar que este incidente no afectó a los productos ni servicios de Splashtop, ni a nuestra capacidad para dar soporte a nuestros clientes.

¿Qué ocurrió?

Una parte no autorizada obtuvo acceso al entorno de integración de Klue entre aproximadamente el 11 y el 16 de junio de 2026, y obtuvo tokens OAuth que conectan Klue con otras plataformas empresariales. Esos tokens se utilizaron para acceder a determinados datos de Salesforce.

¿Qué medidas se han tomado?

Tras tener conocimiento del incidente, Splashtop desactivó de inmediato la integración de Klue con Salesforce y revocó el acceso asociado por nuestra parte.

Seguimos investigando para determinar el alcance exacto de cualquier dato implicado.

¿Qué significa esto para los clientes?

Mientras esta investigación sigue en curso, creemos que el impacto se limitó principalmente a campos de datos empresariales dentro del entorno de Salesforce.

Ten la tranquilidad de que estamos abordando este incidente con la máxima seriedad y cuidado, y hemos dedicado la experiencia, el tiempo y los recursos necesarios a nuestra investigación.

¿Qué recomendamos?

Por el momento, no se requiere ninguna acción por parte de nuestros clientes más allá de la vigilancia habitual.

Este tipo de información puede utilizarse para hacer que los intentos de phishing parezcan más convincentes, así que ten cuidado con correos electrónicos, llamadas o mensajes inesperados que afirmen ser de Splashtop, especialmente si solicitan información confidencial.

Splashtop nunca te pedirá tu contraseña ni te pedirá que instales software a través de un contacto no solicitado.

Cómo contactar con Splashtop

Te informaremos rápidamente si hay alguna novedad. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nuestro responsable de protección de datos/equipo de privacidad en privacy@splashtop.com o con nuestro equipo de seguridad en security@splashtop.com.

- Equipo de seguridad de Splashtop

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