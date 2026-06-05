ShareConnect End of Life - Por qué Splashtop es el mejor reemplazo

El final de la vida útil de ShareConnect es el 30 de junio de 2020. Según la funcionalidad, el precio y las funciones, Splashtop Remote Access es el mejor sustituto para ShareConnect.
Cuando Citrix retire ShareConnect al final de su vida útil el 30 de junio de 2020, todas las versiones de ShareConnect dejarán de funcionar. ShareConnect no funcionará después de esa fecha.
Si utilizas ShareConnect, aquí tienes un resumen rápido de por qué Splashtop Remote Access es el mejor sustituto de ShareConnect.
Acceso Remoto Splashtop
Splashtop Remote Access es una herramienta de escritorio remoto que te permite acceder de forma remota a tus ordenadores desde cualquier dispositivo. Al igual que con ShareConnect, podrás controlar el ordenador remoto al que estás conectado y abrir cualquiera de sus archivos y aplicaciones.
A diferencia de ShareConnect, Splashtop ofrece más en términos de funcionalidad. Además de iPads, tabletas Android y teléfonos inteligentes Android, los usuarios de Splashtop también pueden acceder y controlar remotamente sus ordenadores desde dispositivos Windows, Mac, iPhone y Chromebook.
Splashtop también posee más características que le ayudan a ser más productivo al trabajar en un ordenador de forma remota.
Es por eso por lo que Splashtop Remote Access es más que un simple software de acceso remoto. Es la mejor solución para trabajar desde casa o de viaje.
Por qué Splashtop es el mejor reemplazo de ShareConnect
Comparado con otros productos, Splashtop es más económico, tiene las mejores características y ofrece un rendimiento de alta calidad.
Aunque Citrix recomienda a los usuarios de ShareConnect que se cambien a GoToMyPC (un producto originalmente creado por Citrix), estas son algunas razones por las que Splashtop es una mejor opción:
El plan de GoToMyPC Personal cuesta a partir de $420/año para acceder a 1 ordenador. El plan Splashtop Remote Access Pro cuesta a partir de $99/año para tener acceso a 10 ordenadores.
Splashtop incluye las mismas características principales que se encuentran en GoToMyPC, incluyendo transferencia de archivos, impresión remota, soporte para múltiples a múltiples monitores y más.
Splashtop Remote Access Pro también incluye funciones adicionales que cuestan más en GoToMyPC, como activación remota, reinicio remoto y administración de usuarios.
Con Splashtop, puede grabar tus sesiones remotas. Además, dos usuarios pueden acceder de forma remota al mismo ordenador simultáneamente. Ambas características no están disponibles en GoToMyPC.
Splashtop le ofrece conexiones remotas rápidas y fiables con calidad y sonido de alta definición.
Por las razones enumeradas anteriormente, Splashtop es la mejor alternativa a GoToMyPC.
Splashtop resulta ser la mejor opción cuando se compara con otras herramientas de acceso remoto, que es la razón por la que más de 30 millones de personas utilizan Splashtop en todo el mundo.
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