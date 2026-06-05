Excelencia en seguridad de Splashtop: ¡Certificación ISO 27001 obtenida!

En nuestro panorama digital en rápida evolución, no se puede subestimar la importancia de disponer de medidas de seguridad férreas. Comprometido a rajatabla a priorizar la seguridad, Splashtop continúa liderando con el ejemplo en la industria del acceso remoto.
Hace poco anunciamos que Splashtop ha obtenido la certificación ISO/IEC 27001, un fiel reflejo de nuestra búsqueda inquebrantable de los más altos estándares de seguridad de la información, protección de datos y cumplimiento normativo. En este blog, analizaremos lo que esto significa para nuestros usuarios y la comunidad Splashtop en general.
¿Qué es la norma ISO 27001?
ISO 27001, desarrollada en colaboración por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), es un estándar aclamado internacionalmente que describe los requisitos para establecer, implementar, mantener y perfeccionar consistentemente un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
En esencia, esta certificación proporciona una metodología sistemática para gestionar y proteger datos confidenciales de la empresa, garantizando su confidencialidad, integridad y accesibilidad.
Las empresas que se embarcan en el riguroso camino para lograr esta certificación están haciendo una declaración en firme. Es una declaración de su compromiso con la salvaguardia de la información sensible y el establecimiento de potentes controles de seguridad.
Para Splashtop, no se trata solo de cumplir con un marco de referencia de la industria, sino de garantizar que nuestros usuarios puedan confiar en nosotros implícitamente, sabiendo que sus datos están seguros.
La dedicación de Splashtop a la seguridad
A medida que el horizonte digital se expande, también lo hace el panorama de las amenazas. Splashtop reconoce que lograr un entorno seguro es un viaje sin fin y estamos comprometidos a ir varios pasos por delante.
Nuestra adquisición de Foxpass subraya este compromiso. Este movimiento estratégico no fue solo una expansión comercial, sino un paso calculado para reforzar nuestra cartera de seguridad, atendiendo especialmente a las necesidades únicas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y de los proveedores de servicios gestionados (MSPs). La integración de la solución RADIUS en cloud de Foxpass fue fundamental para admitir el inicio de sesión único (SSO) y políticas de seguridad homogéneas para Wi-Fi en todas las oficinas globales de Splashtop. Estas medidas desempeñaron un papel clave para ayudarnos a alinearnos con los estándares de cumplimiento ISO.
Pero hemos ido aún más allá.
En febrero de 2023, Splashtop forjó una asociación ampliada con Bitdefender, un titán en el ámbito de la ciberseguridad. Esta alianza está diseñada para ampliar nuestras medidas de protección, particularmente para MSPs y los equipos de TI, mediante la introducción de capacidades antivirus de vanguardia. Al garantizar la mejor defensa posible contra las amenazas cibernéticas, nuestro objetivo es afianzar aún más la confianza de nuestros usuarios en nosotros.
Estas colaboraciones estratégicas y sus mejoras continuas ejemplifican la búsqueda incesante de Splashtop de crear las ofertas de acceso remoto más integrales y seguras de la industria.
Por qué las empresas confían en Splashtop
En una época en la que las interacciones digitales son fundamentales, el peso de la confianza entre un proveedor de servicios y sus usuarios es primordial. A medida que el panorama del acceso remoto se vuelve más complejo, las empresas de todo el mundo buscan socios fiables que no sacrifiquen la seguridad. He aquí por qué Splashtop destaca como un socio de confianza para muchos.
Avances constantes en medidas de seguridad: nuestra reciente certificación ISO 27001 es solo un capítulo en nuestra narrativa continua de mejoras de seguridad. Con cada actualización y función, Splashtop hace hincapié en fortalecer los muros que protegen a nuestros usuarios.
Cumplimiento de estándares globales: más allá de ISO 27001, Splashtop se adhiere a muchos estándares y regulaciones gubernamentales y de la industria. Nuestras soluciones cumplen con RGPD y SOC 2. Además, ampliamos la compatibilidad para HIPAA, FERPA, PCI y muchos otros cumplimientos críticos de la industria. Este amplio cumplimiento de los estándares globales enfatiza nuestro enfoque integral de seguridad y protección de datos.
Respaldos y colaboraciones: nuestras asociaciones con líderes de la industria como Foxpass y Bitdefender aumentan nuestras ofertas de seguridad y respaldan nuestro compromiso con la excelencia.
Soluciones personalizadas para necesidades diversas: desde pymes hasta empresas Fortune 500, Splashtop ofrece soluciones adaptadas para satisfacer las necesidades únicas de empresas de todas las escalas. Esta flexibilidad y seguridad férrea nos convierten en la opción preferida de muchos.
Atención al cliente transparente y amable: la confianza se basa en una comunicación abierta y un servicio rápido. Nuestro equipo de atención al cliente específico garantiza que las inquietudes, consultas y comentarios se aborden rápidamente, fomentando una sensación de seguridad y pertenencia entre nuestros usuarios.
La misión de Splashtop no se trata solo de ofrecer soluciones de acceso remoto de primer nivel, se basa en generar y fomentar la confianza. Y, a medida que continuamos innovando y expandiéndonos, la base de esa confianza (la seguridad) siempre seguirá siendo nuestra guía.
Más Información Sobre Splashtop
La misión de Splashtop para lograr la certificación ISO 27001 es un hito importante en nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia en seguridad.
Mientras reflexionamos sobre nuestros logros y miramos hacia el futuro, nuestra promesa a nuestra comunidad global permanece sin cambios: mejorar continuamente nuestros estándares, innovar de manera responsable y fortalecer la confianza que millones de personas han depositado en nosotros.
Agradecemos la confianza y la colaboración a quienes nos han acompañado hasta ahora. Y, para aquellos que acaban de descubrir Splashtop, os invitamos a experimentar un mundo donde el acceso remoto se combina con una seguridad incomparable.
Para profundizar en las galardonadas soluciones de soporte y acceso remotos de Splashtop y descubrir cómo estamos dando forma al futuro de las interacciones digitales seguras, te invitamos a obtener más información sobre las soluciones de Splashtop.