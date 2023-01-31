Splashtop lanza nuevas capacidades antivirus con tecnología de Bitdefender
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Protege aún más a las empresas de todos los tamaños con una seguridad de terminales unificada y sofisticada
CUPERTINO, California, 2 de febrero de 2023 —Splashtop, empresa líder en soluciones de TI remotas y seguras que simplifican y respaldan el mundo del teletrabajo, ha anunciado hoy el lanzamiento de Splashtop Antivirus impulsado por Bitdefender. La galardonada tecnología de ciberseguridad ahora está disponible para varios productos Splashtop, lo que permite a los MSPs y equipos de TI proteger mejor sus puntos finales contra amenazas con la ventaja de tener una experiencia de gestión centralizada.
La última oferta eleva el compromiso de Splashtop de proteger a los usuarios en múltiples frentes, desde asegurar los puntos finales hasta permitir el acceso remoto seguro desde cualquier dispositivo. Splashtop Antivirus con tecnología de Bitdefender proporciona antimalware, antivirus y otras poderosas capacidades de seguridad necesarias para garantizar que los puntos finales comerciales de hoy en día se mantengan a salvo de las ciberamenazas modernas. Disponible como complemento para las suscripciones de Splashtop, la funcionalidad integrada hace que sea aún más simple para las organizaciones, desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes empresas, consolidar sus estrategias, administración y costes de TI con Splashtop.
"Capacitar a las empresas con seguridad combinada de puntos finales, acceso remoto y asistencia técnica que se gestiona fácilmente es una estrategia potente para simplificar las tareas de TI", dijo Mark Lee, director ejecutivo de Splashtop. "A través de nuestra asociación ampliada con Bitdefender, estamos entusiasmados de ofrecer una solución de seguridad de puntos finales insuperable que ahora es aún más accesible para nuestros clientes".
"El ransomware, los ladrones de credenciales y las campañas phishing son cada vez más sofisticadas y frecuentes a medida que evoluciona el panorama de las ciberamenazas", dijo Jose López, vicepresidente de licencias tecnológicas y proveedores de servicios de Bitdefender. "Evitar que las amenazas se infiltren en los entornos es la primera y más importante medida para lograr una ciberdefensa potente. Nos complace asociarnos con Splashtop para ayudar a las empresas a proteger sus activos digitales a través de nuestras tecnologías de ciberseguridad líderes en la industria".
Splashtop Antivirus impulsado por Bitdefender respalda el compromiso de la empresa de crear una solución de "panel único", donde los clientes ven todo lo que necesitan directamente en la consola web de Splashtop. Permite a los clientes mejorar las capacidades de seguridad al tiempo que elimina la necesidad de utilizar sitios web o consolas adicionales para acceder a diferentes soluciones, lo que alivia la carga del personal de TI. Entre las funciones integradas, todas gestionadas dentro de la consola web única de Splashtop, se incluyen:
Escaneo antimalware: programa escaneos rápidos, ejecuta escaneos completos bajo demanda y habilita el escaneo en acceso para protegerte en tiempo real contra el malware.
Seguridad del tráfico web: aprovecha el firewall, el antiphishing y el análisis de tráfico para bloquear intentos de conexión no autorizados y proteger a los usuarios de sitios web fraudulentos o contenido malicioso, como spyware o virus.
Control de amenazas avanzado: supervisa continuamente las aplicaciones y los procesos mediante el algoritmo de puntuación heurística de Bitdefender para detectar amenazas antes de que se identifiquen oficialmente.
Alertas y registros antivirus: consulta el estado de protección y las amenazas registradas para cada dispositivo y recibe notificaciones en tiempo real cuando se detecte o bloquee una amenaza.
Escaneo de dispositivos: evita la fuga de datos confidenciales y las infecciones de malware desde dispositivos USB externos y medios de CD/DVD.
Asignación de políticas: personaliza las políticas antivirus para equipos y grupos específicos para satisfacer las necesidades de diferentes clientes y organizaciones.
Disponibilidad
Splashtop Antivirus con tecnología de Bitdefender ya está disponible con los productos Splashtop Enterprise, Splashtop SOS+, Splashtop Remote Support y Splashtop Business Access Pro y Legacy.
Acerca de Splashtop
Splashtop es la empresa líder en soluciones de TI seguras que simplifican y agilizan el mundo del teletrabajo.Sus soluciones para el trabajo, la enseñanza y la asistencia técnica de TI tanto a distancia como de forma presencial ofrecen una experiencia que es tan rápida, sencilla y segura como estar frente a un ordenador. Splashtop ofrece un alto rendimiento con calidad 4K a 60 fps; funciones avanzadas de seguridad y cumplimiento de la normativa; una sola aplicación para el acceso y la compatibilidad con todos los dispositivos y sistemas operativos; y asistencia global instantánea con acceso directo a un experto.Más de 30 millones de usuarios, incluido el 85 % de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.
Acerca de Bitdefender
Bitdefender es una empresa líder en ciberseguridad que ofrece las mejores soluciones de prevención, detección y respuesta ante amenazas en todo el mundo. Guardián de millones de entornos de consumidores, empresas y gobiernos, Bitdefender es uno de los expertos más fiables de la industria para eliminar amenazas, proteger la privacidad, la identidad digital y los datos y habilitar la resistencia cibernética. Con grandes inversiones en investigación y desarrollo, Bitdefender Labs descubre cientos de nuevas amenazas cada minuto y valida miles de millones de consultas de amenazas diariamente. La empresa ha sido pionera en innovaciones revolucionarias en antimalware, seguridad de IoT, análisis de comportamiento e inteligencia artificial y su tecnología tiene licencia de más de 150 de las marcas de tecnología más reconocidas del mundo. Fundada en 2001, Bitdefender tiene clientes en más de 170 países con oficinas en todo el mundo. Para obtener más información, visita www.bitdefender.com.