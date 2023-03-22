Splashtop Acquires Foxpass to Broaden Security Portfolio

Splashtop adquiere Foxpass para ampliar su cartera de productos de seguridad
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La plataforma fiable de gestión de acceso e identidad ampliará la oferta de productos de seguridad de Splashtop, ofreciendo así una solución de clase empresarial a los clientes de SMB y MSP
Cupertino, Calif. – 23 de marzo de 2023 –Splashtop, líder en soluciones de TI remotas que simplifican y protegen el mundo del teletrabajo, ha anunciado hoy la adquisición de Foxpass, un proveedor de soluciones de acceso a servidores y redes cloud y centradas en la identidad para sistemas de TI y DevOps. La adquisición afianza el compromiso de Splashtop hacia la democratización de la seguridad para empresas de todos los tamaños, especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los proveedores de servicios gestionados (MSPs), que afrontan el escollo del coste y la complejidad de las soluciones de seguridad modernas.
Esta adquisición estratégica marca un antes y un despúes importante para Splashtop, ya que amplía la oferta de seguridad y acceso remoto más firme de la industria y permite a la empresa abordar las necesidades de un segmento clave del mercado interesado en mejorar sus estrategias de seguridad con potentes soluciones de gestión de acceso a servidores y Wi-Fi de clase empresarial.
"Los últimos años han cambiado drásticamente la forma en que trabajan las personas y las empresas. A medida que las empresas continúan aprovechando los beneficios del trabajo híbrido, los riesgos para la seguridad cibernética no han hecho más que repuntar y las pymes se han convertido en blancos fáciles", afirmó Mark Lee, director ejecutivo de Splashtop. "Vemos la gestión de identidades como un cimiento clave en cuanto a la seguridad. Existen sinergias naturales entre Splashtop y Foxpass que garantizarán que las empresas puedan seguir siendo productivas mientras abordan los desafíos de seguridad modernos. La gerencia de Foxpass ha creado un conjunto de soluciones y una cultura de clase mundial y estamos encantados de poder sumarlos al equipo".
Foxpass ofrece una solución segura de administración de acceso a redes y servidores que se integra a la perfección con los proveedores de identidad más famosos, incluidos Microsoft O365, Google Workspace y Okta, mientras que su plataforma RADIUS Server cloud se integra con los principales puntos de acceso Wi-Fi y proveedores de redes privadas virtuales (VPN), incluidos Meraki, Ruckus, Apple, Aruba, Fortinet, Ubiquiti y otros. Su plataforma líder en la industria admite mecanismos modernos sin contraseña para garantizar que los empleados no compartan contraseñas y puedan acceder solo a los servidores y redes que necesitan y solo cuando sea necesario.
La marca Foxpass y las líneas de productos permanecerán intactas y formarán parte del conjunto ampliado de soluciones de TI seguras líderes de Splashtop, lo que permitirá a los clientes aprovechar la combinación del acceso remoto y asistencia informática de alto rendimiento de Splashtop con la plataforma de seguridad escalable centrada en la identidad de Foxpass. Tanto Foxpass como Splashtop cumplen con SOC2.
"Como líderes en el acceso remoto seguro, el equipo de Splashtop está desarrollando algo impresionante", dijo Aren Sandersen, fundador y director ejecutivo de Foxpass. "En la coyuntura actual, no se puede tener acceso remoto sin una seguridad profundamente arraigada y la estrategia de Splashtop, que ubica la seguridad como piedra angula de su solución, ha demostrado ser la correcta. Estoy emocionado de que el equipo de Foxpass se una a Splashtop en su intento de ofrecer las soluciones de seguridad y acceso remoto más completas de la industria".
Como parte de la adquisición, Splashtop retendrá a los empleados de Foxpass e invertirá importantes recursos para acelerar la hoja de ruta de los productos de Foxpass. Cientos de clientes actuales de Foxpass, incluidos Lyft, Segment, HackerOne y One Medical, se unirán a la lista de más de 250 000 clientes de Splashtop. No se revelaron las condiciones de este acuerdo. Para obtener más información, visita Splashtop.com.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar.Sus soluciones para el trabajo híbrido y asistencia informática remota de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, simple y segura.La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr una experiencia de 8K/60 fps y sin latencia. Splashtop viene con funciones de seguridad y cumplimiento avanzados, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento.Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.Splashtop.com
Acerca de Foxpass
Foxpass es una solución de gestión de acceso a la red y servidor centrada en la identidad basada en la nube que se integra a la perfección con los proveedores de identidad más famosos, incluidos Microsoft O365, Google Workspace y Okta. La empresa fue fundada en 2015 y tiene su sede en San Francisco. Foxpass.com