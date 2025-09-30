Acceso Remoto Seguro - Por qué Splashtop es el Más Seguro

Splashtop asegura que sus usuarios, datos y compañía estén a salvo de amenazas externas. Vea cómo Splashtop proporciona una seguridad de acceso remoto líder en la industria.
La ciberseguridad es más crítica que nunca. Las empresas vulnerables son víctimas cada día de ciber-delincuentes que buscan robar datos, inutilizar los sistemas o exigir un rescate.
Con más personas trabajando de forma remota, necesitas una forma de permitir que los empleados accedan a sus ordenadores de trabajo sin comprometer la seguridad.
Esto también puede decirse de la informática, los equipos de asistencia y los proveedores de servicios administrados que necesitan acceder a computadoras y dispositivos personales administrados para prestar apoyo. Y para los estudiantes que necesitan acceder a los recursos de la escuela como los ordenadores del laboratorio desde casa.
El acceso remoto es un componente esencial de cualquier trabajo desde el hogar, el apoyo remoto o el plan de aprendizaje a distancia. Pero además de un acceso remoto rápido y fiable, debe asegurarse de que la herramienta que utiliza su organización cuenta con el más alto nivel de seguridad.
Splashtop ofrece el software de acceso remoto más seguro, y es utilizado por miles de organizaciones incluyendo agencias gubernamentales, universidades, distritos escolares K-12, MSPs, y más.
¿Qué Hace que Splashtop sea Seguro?
Splashtop protege tu red, datos e información con una infraestructura segura , prevención de intrusiones y seguridad de aplicaciones.
Infraestructura segura
Una infraestructura segura es una de las cosas que hace que Splashtop sea la opción de acceso remoto más segura. Esto significa que los robustos cortafuegos, la encriptación de datos, la mitigación de DDoS y más ayudan a proporcionar un entorno informático seguro.
Prevención de intrusiones
Incluso los entornos cibernéticos más seguros deben estar atentos a las intrusiones. Splashtop dispone de mecanismos de detección de intrusos y defensa 24x7. También seguimos las últimas normas del sector para diseñar y mantener nuestro entorno en la nube con el fin de lograr la máxima seguridad.
Seguridad de la aplicación
Las aplicaciones de acceso remoto de Splashtop tienen múltiples capas de seguridad, incluyendo la autenticación de dispositivos, la verificación de dos factores y el TLS (incluyendo TLS 1.2) y la encriptación AES de 256 bits.
Una Amplia Gama de Características de Seguridad
Para mantener sus dispositivos y datos seguros, Splashtop también cuenta con seguridad de contraseñas de varios niveles, bloqueo automático de pantalla, tiempo de inactividad de la sesión, notificación de conexión remota, autenticación de servidor proxy y aplicaciones firmadas digitalmente.
Todo esto en conjunto significa que puedes disfrutar de conexiones remotas desde los dispositivos personales a los ordenadores del trabajo sin sacrificar la seguridad.
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Pruébalo Tú Mismo
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