5 características de soporte remoto que la TI necesita para respaldar una fuerza laboral híbrida

Existen cientos de opciones diferentes cuando se trata de elegir el software de soporte remoto y decidir exactamente cuál es la adecuada para tu equipo híbrido puede ser todo un reto. ¿Qué funciones son las más importantes? ¿Cómo sabes qué función le irá mejor a tu equipo híbrido?
En este artículo, analizaremos cinco de las mejores funciones de soporte remoto que ayudan a los equipos de TI a prestar soporte a una plantilla laboral remota o híbrida.
1. Asistencia supervisada y no supervisada para una gran variedad de dispositivos
Las empresas modernas suelen tener una buena combinación de dispositivos, que van desde puntos de venta hasta estaciones de trabajo complejas con sistemas operativos o software únicos. El reto para los equipos de soporte remoto es encontrar un software que pueda gestionar todos esos dispositivos, independientemente del tipo que sea o el sistema operativo que ejecute. Afortunadamente, Splashtop proporciona a los equipos software de soporte remoto para una amplia gama de dispositivos como Chromebooks, ordenadores de escritorio Linux, Mac, Android y Windows.
Además, Splashtop proporciona a los técnicos la capacidad de proporcionar acceso supervisado y no supervisado. Con Splashtop, los técnicos de TI pueden acceder de forma remota a cualquier dispositivo del usuario final para prestar soporte en el momento en que se necesita ayuda. Si tu equipo de soporte busca acceso no supervisado para prestar soporte proactivo a dispositivos gestionados, incluso sin un usuario final presente, entonces Splashtop es tu solución.
Julien Boissat, director técnico del Groupe Delta, afirmó la necesidad de ayudar a gestionar a sus usuarios finales para una variedad de dispositivos. El equipo del Groupe Delta recurrió a Splashtop para este problema.
"Mis técnicos solo necesitaban invitar a los usuarios a conectarse a sus dispositivos y Splashtop era tan fácil de usar que incluso personas sin conocimientos técnicos podían usarlo", afirmó Boissat. Groupe Delta estuvo feliz de prestar soporte a sus clientes con Splashtop tanto de forma supervisada como no supervisada.
2. Acceso remoto local
Para algunas industrias, el software basado en la cloud simplemente no es suficiente en términos de seguridad o para sus flujos de trabajo individuales. Si tu empresa busca software de acceso remoto, pero tiene pautas más estrictas sobre cómo fluye la información dentro de tu servidor, plantéate elegir una herramienta de acceso remoto con capacidades locales.
Las industrias que manejan información confidencial, como las agencias de atención médica o de inteligencia, pueden tener requisitos locales para cualquier software que su equipo decida utilizar. Splashtop On-Prem es una solución de soporte y acceso remotos autoalojada diseñada para cumplir con estos requisitos de seguridad y cumplimiento. Durante la pandemia de la COVID-19, los médicos de la Clínica Sensing del Hospital Slingeland buscaban formas de controlar los signos vitales de los pacientes de alto riesgo y al mismo tiempo minimizar el riesgo de propagación del virus.
"La Clínica Sensing necesita reducir los viajes de los médicos y seguir recibiendo todos los datos", afirma Koen Van Dulmen, director de proyectos del Hospital Slingeland. Afortunadamente, Van Dulmen presentó Splashtop On-Prem como una opción para supervisar de forma remota los signos vitales del paciente. Con Splashtop On-Prem, los médicos pudieron supervisar a los pacientes de alto riesgo y priorizar el apoyo a los pacientes que necesitaban atención con mayor urgencia.
3. Gestión de usuarios y dispositivos
Cuando trabajas con varios técnicos, cientos de dispositivos y cientos de usuarios finales, las habilidades organizativas de tu equipo pueden mejorar o arruinar tu flujo de trabajo. Ofrecer la capacidad de organizar usuarios y dispositivos de manera que funcionen para tu equipo de soporte es crucial para optimizar la productividad.
Un caso de uso común sería agrupar tipos específicos de dispositivos para un técnico. Esto es especialmente útil si tiene un técnico que se especializa en ordenador Mac o uno que conoce los entresijos de Android. Esto también podría resultar útil para organizar dispositivos por ubicación física o en función de un equipo específico que requiera cierto software.
La agrupación de ordenadores también es una forma sencilla de ofrecer a ciertos usuarios acceso a los dispositivos o software que necesitan para su flujo de trabajo diario. Esta es una manera fácil de aumentar la seguridad, porque se asegura de que sus usuarios finales solo accedan a la información necesaria para su desempeño laboral. Cualquier aspecto adicional puede acarrear riesgos potenciales de seguridad.
La implementación de Splashtop puede ayudar a crear una solución remota más escalable para aquellos que buscan introducir una solución remota. El equipo de Heinz Hammer GmbH identificó la necesidad de gestionar remotamente 80 estaciones de trabajo diferentes de manera eficiente. Recurrieron a Splashtop en busca de ayuda.
"La gestión y creación de grupos sencilla y, sobre todo, la gestión intuitiva y el acceso a través de iPad o iPhone fueron los factores decisivos para que eligiéramos Splashtop", afirma Jens Kernchen, director de comunicación de Heinz Hammer GmbH.
4. Eventos automatizados y alertas configurables
La creación de estrategias preventivas de flujo de trabajo puede ayudar a ahorrar horas de trabajo futuro para TI. Esto es especialmente útil cuando los equipos están distribuidos y TI no puede gestionar físicamente los dispositivos en persona. Herramientas como las notificaciones de eventos personalizadas pueden ayudar a alertar a los técnicos sobre una actividad específica, como cuando se instala o desinstala un software, o si es necesario actualizar un dispositivo. Los eventos personalizados ayudan al equipo de TI a evitar que ocurran problemas mayores y minimizar la cantidad de tiempo de inactividad que experimentan los usuarios finales.
Plantéate cómo esto podría beneficiar a los equipos desde la perspectiva de un proveedor de servicios gestionados. Midwest PROTECH, un MSP que administra más de 1000 dispositivos, estaba buscando un reemplazo para su complejo y costoso software de gestión y supervisión remotas. El equipo de Midwest PROTECH recurrió a Splashtop como su solución preferida.
"Splashtop realmente nos ofrece el grueso de todo lo que necesitamos", afirma Matthew Buechler, presidente y consultor técnico sénior de Midwest PROTECH. "Las funciones como alertas de registro, alertas de limitación de CPU y alertas de software instalado o desinstalado son importantes para nosotros".
5. Funciones de seguridad integradas
Cuando varios técnicos acceden a miles de dispositivos remotos, la seguridad es esencial no solo en un dispositivo, sino en todos los que haya. Si estás buscando una solución de acceso remoto, es esencial una que tenga cifrado de extremo a extremo y otras funciones de seguridad ya integradas en la plataforma.
Las funciones de seguridad como el inicio de sesión único (SSO), la seguridad multinivel y el cumplimiento de las leyes y regulaciones estándar son factores importantes que debes tener en cuenta al elegir el software de acceso remoto. Las funciones de seguridad integradas te ayudan a tener total tranquilidad.
El equipo de TI de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida (CALS) de Virginia Tech es responsable de prestar soporte a más de 2200 dispositivos en 140 sitios diferentes y el equipo sabía que la seguridad era de suma importancia para ellos.
"Nos gusta que puedas forzar la autenticación de dos factores entre todos tus técnicos", afirma Edward O'Dell, especialista en soporte de TI de Virginia Tech. "Si simplemente dejas las cuentas abiertas sin verificación de dos factores y alguien accede, entonces tendrá acceso a todas las máquinas cargadas en tu sistema".
Gestiona dispositivos remotos con facilidad
La organización de tu equipo de soporte de TI está directamente correlacionada con el éxito de tu fuerza laboral. Ya sea que estés trabajando de forma remota o en la oficina, tu equipo de soporte necesita poder acceder y gestionar dispositivos rápidamente para reducir el tiempo de inactividad. El software de soporte remoto como Splashtop tiene muchas capacidades que ayudan a crear flujos de trabajo más eficientes para los equipos de TI mientras gestionan miles de dispositivos.
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