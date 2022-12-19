MSP se beneficia del uso de Splashtop Remote Support Premium

Ventajas para MSP al usar Splashtop RS Premium
Midwest PROTECH obtiene una solución asequible y fácil de usar para todas las necesidades de soporte remoto
Resumen
Midwest PROTECH recientemente actualizó a Splashtop SRS Premium y descubrió que satisfacía la esencia de sus necesidades de soporte, supervisión y gestión remotos. Anteriormente, la empresa se tiraba de los pelos con múltiples productos de acceso remoto y RMM caros y complicados. Con SRS Premium, Midwest PROTECH ahora utiliza una solución asequible y fácil de usar.
El Desafío
Durante años, Midwest PROTECH buscó una solución que proporcionara funciones básicas de supervisión, gestión y asistencia remotas a un precio asequible.
Para la asistencia remota, Midwest PROTECH probó GoToAssist (ahora conocida como RescueAssist), TeamViewer e Instant Housecall; sin embargo, la empresa se encontró con varios problemas. Para empezar, cada uno de los productos era más caro de lo que buscaba Midwest PROTECH. También carecían de herramientas de acceso no supervisado o de funciones de supervisión y gestión.
Para conseguir las funciones de supervisión y gestión que necesitaban, Midwest PROTECH adquirió productos RMM, como SolarWinds MSP y Kaseya, para utilizarlos junto con sus productos de asistencia remota. Pero esto causó otros problemas aparte.
Matthew Buechler, Presidente y Consultor Técnico Senior de Midwest PROTECH, especificó las deficiencias a las que se enfrentaba. "Llevamos años utilizando RMM con SolarWinds MSP y más recientemente con Kaseya. Nos parecieron más caros y con demasiadas funciones para lo que necesitábamos".
Buechler también mencionó que las herramientas RMM que usaba no eran fáciles de usar y le añadían más dificultades.
Midwest PROTECH comenzó a utilizar Splashtop Remote Support Plus para el acceso remoto desatendido a sus 1.000 puntos finales gestionados.
La Solución
Después de usar Splashtop Remote Support Plus, Midwest PROTECH decidió actualizar a RS Premium. Buechler afirmó: "Ni siquiera sabíamos que Splashtop ofrecía la solución RMM (RS Premium); me impresionó Splashtop desde el principio, así que nos lanzamos de inmediato".
Splashtop RS Premium está diseñado para MSPs y profesionales de TI que buscan una solución que ofrezca funciones de control y gestión de ordenadores además de acceso remoto. Incluye todas las funciones de Remote Support Plus, con varias funciones adicionales de supervisión y gestión que se encuentran en la mayoría de las soluciones RMM.
"La solución Splashtop RMM nos proporciona realmente todo lo básico que necesitamos," dijo Buechler. "Funciones como las alertas de registro de eventos, alertas de escasez de CPU/memoria y alertas de software instalado/desinstalado son importantes para nosotros".
Splashtop RS Premium ofrece a los MSPs como Midwest PROTECH una amplia variedad de herramientas para supervisar fácilmente sus puntos finales gestionados. Las funciones incluyen:
Alertas configurables: Configura alertas personalizadas para controlar la utilización de la CPU, el uso de la memoria, el espacio en disco, el ordenador conectado/desconectado, la instalación/desinstalación de software, el estado de la política de actualización de Windows y las actualizaciones de Windows disponibles.
Ver registros de incidencias: Accede rápidamente a los registros de incidencias del ordenador sin necesidad de entrar de forma remota en él.
Comando remoto: Envía comandos a un ordenador remoto Windows o Mac en segundo plano.
Inventario del sistema: Comprueba y toma capturas de la información del inventario del sistema (incluyendo información del sistema, hardware y software), compara capturas y visualiza los registros de cambios entre instantáneas para identificar cambios.
Gestión de actualizaciones de Windows: Consulta la política de actualizaciones de un ordenador remoto, el historial de actualizaciones, busca actualizaciones de Windows y programa instalaciones de actualizaciones.
Alertas para eventos de Windows: Supervisa los registros de eventos de Windows configurando alertas cuando los criterios de un registro de eventos coincidan con los activadores que establezcas.
Acciones programadas: Crea, programa, supervisa y ejecuta acciones de reinicio del sistema y actualización de Windows en ordenadores remotos.
Seguridad de puntos finales: Consulta el estado de seguridad de los puntos finales de los ordenadores Windows con Bitdefender, Windows Defender y Kaspersky.
Buechler también obtuvo todas las funciones de asistencia remota que tenía originalmente en Remote Support Plus, incluido el acceso remoto desatendido en cualquier momento a sus ordenadores gestionados, asistencia remota supervisada/bajo demanda, transferencia de archivos, chat, grabación de sesiones y mucho más.
Con la función de soporte remotos supervisado, Midwest PROTECH es capaz de proporcionar apoyo a un número ilimitado de dispositivos (incluidos los que no se gestionan bajo su cuenta) para ayudar a los clientes en una base de descanso/arreglos.
Los resultados.
No pasó mucho tiempo para que Buechler pusiera en funcionamiento Midwest PROTECH con Splashtop RS Premium, a diferencia de su experiencia con otras herramientas RMM. Buechler afirmó: "El gran problema con Kaseya era que necesitaba un técnico certificado simplemente para realizar cambios en el complejo sistema. Splashtop [RS Premium] es muy intuitivo y fácil de aprender".
Y, una vez que comenzó a usar Splashtop RS Premium, inmediatamente vio las ventajas.
"Hasta ahora, Splashtop ha sido un producto muy estable y es razonablemente rápido en la mayoría de los entornos y predecible, muy satisfecho hasta ahora", dijo Buechler, "RS Premium nos da la ventaja de poder prestar servicios más rápidamente a costes reducidos y nos permite prestar soporte a clientes habituales, así como a clientes nuevos. Las ventajas son mucho mayores y un precio más bajo por punto de servicio de nuestro producto RMM. Esto nos da una ventaja competitiva sobre nuestros competidores".
Además de garantizar que las operaciones diarias de Midwest PROTECH funcionen sin problemas, las funciones de supervisión de Splashtop RS Premium ayudan a Buechler a abordar de manera proactiva los problemas críticos antes de que ocurran.
Detallando una situación pasada, Buechler explicó: "Hemos tenido varias máquinas que se han salvado de un fallo total del disco duro debido a las alertas de registro de eventos del disco duro que establecimos. Hemos creado un perfil de alerta que busca errores en el disco duro en los Registros de Eventos y nos alerta cuando se presentan. Teníamos varias estaciones de trabajo y servidores que informaban de los errores. Pudimos conseguir que esas máquinas se clonaran en nuevos discos duros antes de que el hardware fallara realmente. Esta es la oferta principal que entusiasma a los clientes con la suscripción a RMM".
Por último, Buechler se refirió a cómo Midwest PROTECH pudo ampliar su oferta de servicios a los clientes y aumentar sus ingresos mediante la reventa del acceso remoto."La disponibilidad de acceso remoto para nuestros clientes es un enorme argumento de venta, tenemos más de 20 clientes que utilizan Splashtop para acceder a sus sistemas a distancia", dijo Buechler.
Splashtop RS Premium es una alternativa rentable, de alto rendimiento y fácil de usar a productos de soporte/acceso remoto como LogMeIn Central. También puede utilizarse en lugar de herramientas de RMM más caras y complicadas. Pruébalo gratis (sin tarjeta de crédito) o programa una demostración para obtener más información.
Detalles
Sobre Midwest PROTECH
Midwest PROTECH es un MSP que presta servicios a empresas de todo tipo, desde pequeñas oficinas de un solo usuario hasta lugares con más de 60 usuarios en toda la zona del Gran Cincinnati.
La compañía ofrece servicios completos de gestión así como servicios de pago ad-hoc (break/fix) a sus clientes. Midwest PROTECH también ofrece una variedad de otros servicios incluyendo entrenamiento/educación, protección/eliminación de virus, y más.
Con cerca de 1.000 puntos finales bajo su gestión, Midwest PROTECH necesita una forma tanto de supervisar proactivamente sus puntos finales como de proporcionar apoyo remoto.
Por qué elegir Splashtop
He aquí por qué MSPs como Midwest PROTECH prefieren Splashtop RS Premium:
Splashtop RS Premium ahorra a los MSPs un 70 % o más en comparación con otros productos como LogMeIn Premier.
Los MSPs pueden desarrollar y ampliar su empresa fácilmente gracias a los bajos precios de Splashtop.
Los MSPs pueden aumentar su oferta de servicios y generar ingresos adicionales mediante la reventa de acceso remoto a sus usuarios finales.
Splashtop RS Premium incluye las mejores herramientas y funciones necesarias para supervisar y gestionar puntos finales y completar tareas diarias de TI con facilidad.
En general, Splashtop RS Premium destaca como una solución remota fiable para soporte remoto de MSP que ayuda a los equipos a mantenerse eficientes, seguros y rentables.
RS Premium
Splashtop RS Premium está diseñado para MSPs y profesionales de TI que buscan una solución que ofrezca funciones de control y gestión de ordenadores, además de acceso remoto.
Compatible con ordenadores Windows y Mac desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS y Android.
Alto rendimiento: Splashtop RS Premium funciona con el mismo motor de acceso remoto galardonado que se encuentra en las soluciones de uso personal de Splashtop. Disfruta de conexiones rápidas con calidad y sonido HD.
Funciones principales: Splashtop RS Premium viene con las principales funciones que necesitan los equipos MSPs y TI, incluidas transferencia de archivos, chat, activación remota, reinicio remoto, grabación de sesiones, gestión de usuarios y ordenadores, agrupación y más.
Precio bajo:Splashtop puede ahorrarte más de un 80 % en comparación con otras soluciones. Además, Splashtop no tiene un historial de subidas de precios como otros proveedores de acceso remoto.
De Midwest PROTECH
La solución Splashtop RMM (Remote Support Premium) nos ofrece sin duda alguna lo esencial que necesitamos. Funciones como las alertas de registro de eventos, las alertas de aceleración de CPU/memoria y las alertas de software instalado/desinstalado son importantes para nosotros.
Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant