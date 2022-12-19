Cómo satisfacer las necesidades de una infraestructura informática en crecimiento con software de acceso remoto
Cómo Heinz Hammer GmbH se benefició de Splashtop Remote Support Premium para respaldar su crecimiento
Resumen
Jens Kernchen, del departamento de comunicaciones de Heinz Hammer GmbH, explica cómo el equipo de TI de la empresa aprovechó Splashtop SRS Premium para satisfacer su necesidad de una solución de mantenimiento remoto de TI escalable.
El reto: Satisfacer las necesidades de una infraestructura informática en crecimiento
El objetivo de la mayoría de las empresas es crecer. Aunque el crecimiento suele ser algo bueno, también conlleva sus retos. Ese fue el caso de Heinz Hammer GmbH.
"Nuestra empresa ha crecido en los últimos años", dijo Jens. "Como resultado, la infraestructura informática se ha ampliado significativamente a 80 estaciones de trabajo y servidores que necesitaban asistencia informática remota".
Por lo tanto, el departamento Heinz Hammer GmbH IT necesitaba encontrar una solución que pudiera ayudar a gestionar el crecimiento de la infraestructura informática de forma eficaz y rentable.
La solución: Splashtop SRS Premium
En su búsqueda de una solución, el departamento Heinz Hammer GmbH IT evaluó primero TeamViewer. "Nuestro departamento de informática probó primero TeamViewer y otros proveedores de mantenimiento remoto", dijo Jens. "Pero su comparación precio/rendimiento no nos convencía".
El equipo de TI continuó evaluando soluciones hasta que encontraron Splashtop SRS Premium. Splashtop SRS Premium viene con funciones de gestión y supervisión de alta gama y su precio es un 50 % menor que el de TeamViewer y otros productos similares.
"Nuestro equipo se decidió por Splashtop no solo por el precio, sino por sus completas funciones", explicó Jens. "La facilidad de administración y creación de grupos y, sobre todo, la administración intuitiva y el acceso a través de iPad o iPhone fueron los factores decisivos para que eligiéramos Splashtop".
Además, Splashtop SRS Premium venía con la integración de Bitdefender, lo que fue una gran ventaja. "Con la integración de Bitdefender, nuestro departamento informático dispone de una completa herramienta con la que puede controlar, supervisar y asegurar ampliamente los ordenadores cliente y los servidores de forma sencilla", explica Jens.
Y, en cuanto a seguridad se refiere, Splashtop dio la talla. Algunos elementos de seguridad son los siguientes:
TLS 1.2 estándar del sector con encriptación AES de 256 bits
Autenticación de dispositivos
Seguridad con contraseña de varios niveles
Verificación de dos pasos/ autenticación de dos factores
Pantalla vacía
Bloqueo automático de la pantalla
Tiempo de espera de sesión inactiva y más funciones de seguridad
El departamento Heinz Hammer GmbH IT también encontró beneficiosa la función de Splashtop de agrupar y compartir técnicos dentro de grupos específicos. Les gustó especialmente la facilidad de transferencia remota de archivos y la función de chat para contactar directamente con un usuario en una sesión remota.
En general, el precio, las funciones y la seguridad de Splashtop fueron los factores decisivos para pasar a Splashtop SRS Premium en lugar de TeamViewer y otras herramientas similares.
Los resultados: una solución de asistencia remota asequible y completa que satisface las necesidades de una infraestructura informática compleja y en crecimiento
Después de probar con éxito SRS Premium, el departamento de TI de Heinz Hammer GmbH decidió comprar dos licencias premium para dos de sus técnicos de TI. Esto les permitió acceder, monitorear y gestionar de forma remota las computadoras y servidores de Heinz Hammer GmbH desde cualquier lugar. También obtuvieron asistencia no supervisada y acceso remoto atendido, gestión de dispositivos, Scripts y Tareas y características adicionales.
El departamento Heinz Hammer GmbH IT también se mostró satisfecho con el proceso de implantación, que transcurrió sin contratiempos. "Nuestro departamento informático creó un enlace web para acceder a nuestro Splashtop Streamer y se implantó de forma muy práctica", dijo Jens. "Nuestro equipo pudo completar la instalación en pocos minutos".
Ahora todo va como la seda y Heinz Hammer GmbH puede prestar asistencia y mantenimiento a distancia a 80 servidores informáticos, incluidos sistemas Mac y Windows.
Además, Heinz Hammer se ahorró el 50 % o más al elegir SRS Premium en lugar de TeamViewer y otras soluciones. Al hacerlo, se aseguró una solución rentable que pudiera ampliar con el crecimiento continuo de su infraestructura informática.
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Splashtop SRS Premium es una alternativa de excelente relación calidad-precio, de alto rendimiento y fácil de usar a productos de soporte y acceso remotos como LogMeIn Central. También puede utilizarse en lugar de herramientas de RMM más caras y complicadas. Pruébala gratis (sin necesidad de tarjeta de crédito) o programa una demostración para obtener más información.
Detalles
Acerca de Heinz Hammer GmbH
Heinz Hammer GmbH es un concesionario Mercedes-Benz de Berlín con una sede en BerlinReinickendorf y otra en Berlin-Pankow. Heinz Hammer GmbH existe desde hace 50 años y tuvo sus comienzos en la calle Adalbertstraße en Berlin-Wedding.
Más información sobre Heinz Hammer GmbH.
Acerca de Splashtop SRS Premium
Splashtop SRS Premium está diseñado para MSPs y profesionales de TI que buscan una solución que ofrezca funciones de control y gestión de ordenadores, además de acceso remoto.
Compatible con ordenadores Windows y Mac desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS o Android
Alto rendimiento: Splashtop SRS Premium funciona con el mismo motor de acceso remoto galardonado que se encuentra en las soluciones de uso personal de Splashtop. Disfruta de conexiones rápidas con calidad y sonido HD.
Funciones principales: Splashtop SRS Premium viene con las principales funciones que necesitan los equipos de MSPs y TI, incluidas transferencia de archivos, chat, activación remota, reinicio remoto, grabación de sesiones, gestión de usuarios y ordenadores, agrupación y más.
Precio bajo: Splashtop puede ahorrarte hasta un 80 % en comparación con otras soluciones. Además, Splashtop no tiene un historial de subidas de precios como otros proveedores de acceso remoto.
Testimonios de los clientes
Nuestro equipo se decidió por Splashtop no solo por el precio, sino por sus completas funciones. La seguridad de la plataforma, la facilidad de administración y creación de grupos y, sobre todo, la administración intuitiva y el acceso mediante iPad o iPhone fueron los factores decisivos para nosotros.
Jens Kernchen, Heinz Hammer GmbH